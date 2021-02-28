20 звёздных красоток, которые сами делают макияж и причёски не хуже профессионалов

1. Леди Гага

Леди Гага и её навыки мейкапа. \ Фото: google.com.

2. Меган Маркл

\ Фото: ruelala.com. Скромная принцесса Меган.\ Фото: ruelala.com.

3. Хэлси

Эпатажная Хэлси. \ Фото: siliconeer.com.

4. Мэйси Уильямс

Арья Старк и её макияж. \ Фото: goodfon.com.

5. Гвен Стефани

Очаровательная Гвен Стефани. \ Фото: noty.zhitinsky.spb.ru.

6. Скарлетт Йоханссон

Скарлетт не только делает макияж самостоятельно, аи трюки в фильме «Первый мститель: Другая война». \ Фото: popcornnews.ru.

7. Бейонсе

Бейонсе. \ Фото: cosmo.ru.

8. Наоми Кэмпбелл

Легендарная Наоми Кэмпбелл. \ Фото: kanalukraina.tv.

9. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. \ Фото: lady-4-lady.ru.

10. Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. \ Фото: kanalukraina.tv.

11. Кейт Уинслет

Кейт Уинслет. \ Фото: glamour.ru.

12. Джессика Альба

Джессика Альба. \ Фото: bhub.com.ua/

13. Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. \ Фото: new-magazine.ru.

14. Миранда Керр

Миранда Керр. \ Фото: cosmo.ru.

15. Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. \ Фото: rg.ru.

16. Ариана Гранде

Юная, талантливая Ариана. \ Фото: hearstapps.com.

17. Зендая

Талантливая во всём Зендая. \ Фото: google.com.

18. Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи и её нежные образы. \ Фото: goodfon.ru.

19. Диана Крюгер

Диана настоящий гуру визажа. \ Фото: starmag.com.

20. Блейк Лайвли

Блейк всё любит делать сама. \ Фото: usatoday.com.