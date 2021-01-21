Как быть, если ваша девушка за равенство полов?

Однажды это происходит с каждой женщиной: ей кажется, что её права ущемлены, и она преисполнена праведным гневом, требует равноправия. Сегодня мы поговорим о том, как удовлетворить желания «домашней феминистки»
Корень всех бед
Если ваша женщина/жена/девушка вдруг стала задумываться о равноправии, если вдруг ей в головушку пришла мысль о том, что вы злостно ущемляете её права, задумайтесь. Возможно у неё слишком много свободного времени? Может быть вашей избраннице просто нечем заняться? Попробуйте отвлечь её от этих мыслей.
Но если всё-таки не помогло, и она до сих пор уверенна в том, что вы злостный домашний тиран, то вот вам несколько верных советов как переубедить её в этом.
Для начала стоит понять, что же это вообще такое, и откуда это взялось?
Равноправие — это равенство полов, с какого-то момента женщины решили что мужчинам позволено больше в работе, к женщинам предвзято относятся, и им бы хотелось бы иметь равные доли в социальной власти, равный доступ к общественным ресурсам.
Окей. Конечно, равноправия требуют только от вас, а не от всех мужчин, поэтому делайте то, что в ваших силах. Устройте равноправие в вашей совместной жизни. Сделать это легко, просто пускай ваша девушка делает то же, что и вы.
Приведу несколько примеров:
Поход в супермаркет
При походе в супермаркет представьте, как будто вы не с хрупкой ущемлённой женщиной, а с другом. Стоимость покупки предложите разделить на двоих, что бы было честно. Покупки из магазина несите вместе, вы ведь теперь равны, значит мужчина не должен тащиться сзади с кучей пакетов, пока ущемлённая женщина порхает впереди.
Работа и финансы
Если до этого времени ваша женщина нигде не работала, попросите её найти работу. (Декрет не считается, в этом случае вам просто нужно перетерпеть, а лучше попробуйте родить самому, что бы уж точно всё честно было)
Семейный бюджет теперь состоит из ваших зарплат, и тратится он равно. Например, захотела вша пассия купить себе какую-нибудь обновочку, вы тут же идёте и покупаете что-нибудь для себя. На упреки отвечайте одной фразой: «Мы теперь равны.»
Бытовая среда
Тут вы тоже равны, придя домой сделайте покушать и спросите, почему не повешена полка и не починен унитаз. Каждые выходные проводите генеральную уборку, но при этом пускай двигает диван и выносит мусор сама. Всё должно быть честно.
Секс
В сексе тоже теперь вы равны, а это значит, что позы нужно выбирать такие, что бы устраивало каждого.
Да и вообще, теперь у вас тоже может болеть голова, и вы тоже устали.
Соблюдая эти правила, вы быстро покажете своей женщине все «прелести» равноправия, и она тут же передумает.
Внимание! Статья несёт развлекательный характер. Сказанное выше — сарказм, а не призыв к действию. Если ваша женщина хочет равноправия — устройте совместный отдых, он решает почти все проблемы.
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