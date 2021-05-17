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Неожиданные способы применения соли

Обычная пищевая соль таит в себе большой потенциал! Ее можно использовать не только для улучшения вкуса блюд, но и в качестве эффективного средства для наведения порядка в доме.

Удалить пригоревший жир


Посыпьте пригоревшую поверхность крупной солью. С помощью простой ткани потрите участки с пригоревшим жиром. После этого вымойте сковороду обычным средством для мытья посуды.
Неожиданные способы применения соли

Очистить чайный и кофейный налет


Смешайте одну столовую ложку соли и одну столовую ложку уксуса. Полученный порошок нанесите на грязные стенки чашки и оставьте на 1 час.
Неожиданные способы применения соли

Очистка деревянной разделочной доски


Посыпьте грязную разделочную доску крупной солью. После этого возьмите половину лимона и тщательно потрите деревянную поверхность. Оставьте доску на 10 минут, после чего промойте ее большим количеством воды.
Неожиданные способы применения соли

Отбеливание подушек


Пожелтевшим подушкам легко вернуть белизну. Для приготовления натурального отбеливателя смешайте 1 столовую ложку соли и четверть стакана пищевой соды. Высыпьте смесь в таз с горячей водой и замочите подушки на час.
Неожиданные способы применения соли

Ванночка для ног


2 стакана поваренной соли, растворенных в теплой воде, помогут снять усталость ног.
Неожиданные способы применения соли

Домашний скраб


Из соли и косметического масла можно сделать приятный скраб для лица или тела.

Неожиданные способы применения соли

Убрать горечь кофе


Мало кто знает, но щепотка соли, добавленная в кофе поможет устранить горечь и сделает напиток вкуснее.
Неожиданные способы применения соли

Предотвратить рост плесени


Увеличить срок хранения сыра можно, обернув его тканью, смоченной в соленой воде.
Неожиданные способы применения соли

Очистить швы между плиткой


Смешайте 1/2 стакана соли с тремя литрами теплой воды и добавьте моющее средство. Промойте этим раствором всю поверхность плитки. Однако обратите особое внимание на стыки, так как именно в них больше всего грязи
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Сольприменение
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