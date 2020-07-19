Основные правила питания в жаркую погоду

Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть в жару, не нагружая организм. Давайте разберем несколько важных правил грамотного питания и узнаем, какие продукты, блюда и напитки помогут легче перенести летний зной.









Правило № 1. Больше жидкости

Правило № 2. Сокращаем калорийность рациона

Правило № 3. Смещаем режим питания

Правило № 4. Завтрак съешь сам… и ужин тоже

Правило № 5. Больше витаминов