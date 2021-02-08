Почему советские газировки были настолько вкусными и считались одними из лучших в мире

Сегодня в магазинах, супермаркетах предлагается множество газированных напитков отечественных и зарубежных производителей. Здесь и знаменитые Пепси и Кола, и менее известные лимонады. Конечно, есть и такие названия, которые знакомы нам еще из советских времен, вызывающие ностальгию по тому необычному вкусу. Вот только со вкусом немного не сложилось. Современный продукт в корне отличается от того, что было несколько десятилетий назад.
Газированная вода времен СССР продавалась исключительно в стеклянной таре / Фото: novadoba.com.ua
Если вскрыть пластиковую бутылку, то даже запах другой, да и цвет тоже. И то, и другое полностью зависит от состава, количества красителей и других элементов, которых сейчас значительно больше.
Что касается советских сладких напитков, то они продавались исключительно в стеклянной таре и обладали удивительным освежающим и приятным ароматом цитрусов, фруктов и ягод, трав.
Советская газировка считалась одной из самых лучших во всем мире / Фото: nevsedoma.com.ua
Давайте понастольгируем и вспомним, какие напитки пили взрослые и дети времен СССР, и что придавало им такой удивительный вкус и запах.
1. Ситро
Напиток «Экстра-Ситро» имел вкус апельсина, лимона, мандарина и ванили / Фото: auction.ru
Наиболее популярным и распространенным из всех имеющихся в продаже безалкогольных напитков был, скорее всего, «Экстра-Ситро». Со временем под определением «ситро» стали подразумевать практически все вариации сладкой газированной воды.
В нем совмещались апельсин, лимон, мандарин и ваниль. Аромат был не просто свежим, но еще и сладковатым. От такого состава вкус продукта становился только лучше и спутать его с чем-то еще было очень сложно.
2. Крем-сода
Газированную воду «Крем-сода» называли «напитком на палочке» / Фото: auction.ru
Не менее вкусный и приятный напиток с ароматом ванили. Вкус у крем-соды был сливочным и очень мягким. Не удивительно, что все дети необъятной страны были от него без ума. Рецепт этого лимонада изобрели в восемнадцатом столетии. Тогда смешивали содовую воду с яичными белками, предварительно взбитыми. Поэтому и крем-сода, а не просто сода в названии напитка.
Со временем лимонад стали делать немного иначе – смешивая газированную воду с мороженым. В связи с этим его еще именовали «напитком на палочке», хотя это название не так распространено.
3. Дюшес или груша
В состав газировки Дюшес входили исключительно натуральные ингредиенты / Фото: auction.ru
Такая газированная сладкая водичка была любимой у большинства ребят. В состав напитка входили исключительно натуральные ингредиенты – углекислый газ, лимон, сахар, грушевый настой.
4. Тархун
Тархун завораживал своим ярким изумрудным цветом / Фото: subscribe.ru
Этот напиток был единственным из всех, куда производители добавляли краситель зеленого цвета. Что касается рецепта, то его придумали на Кавказе. Пряность этого региона, которая называлась эстрагон, придавала этой изумрудной жидкости столь незабываемый вкус и аромат.
5. Буратино
Самый популярный напиток «Буратино» делали из апельсинов и лимонов / Фото: auction.ru
Самый простой, но от этого не менее вкусный, был напиток со сказочным названием «Буратино». Кстати, сделать этот чудо-продукт можно было и дома. В состав его входили апельсин, лимон, вода и сахар. Даже, если вода не газированная, на вкус это совершенно не влияет.
6. Байкал
«Байкал» был аналогом популярного напитка «Coca-Cola» / Фото: newauction.com.ua
Этот напиток был действительно уникальным. Создали его в Советском Союзе, как аналог популярной и такой любимой «Колы». По вкусу он был чем-то схож с иностранным продуктом, но имел одно огромное преимущество – натуральные ингредиенты в составе, удивительный запах и вкус.
Кроме стандартного набора продуктов в нем были экстракты зверобоя, солодки, элеутерококка и эфирные масла пихты, лавра, лимона, эвкалипта. Рецепт настолько был интересен, что многие производители из других стран хотели приобрести его за большие деньги.
7. Исинди
Советская газировка Исинди была названа в честь старинной конной грузинской игры / Фото: predki-apostolov.blogspot.com
Первое, что бросалось в глаза при взгляде на бутылку – это этикетка с изображенными лошадками, наклеенная немного ниже бутылочного горлышка. Ну и нельзя забывать о ярком вкусе, отображающем вкус элитных яблок и лавровых ноток. Что касается названия, то оно было выбрано не случайно, как и оформление этикетки. Так называлась старинная конная грузинская игра.
8. Колокольчик
Напиток Колокольчик имел мягкий освежающий вкус / Фото: twitter.com
Как и предыдущие освежающие напитки, этот лимонад имел лимонный вкус, усиленный горьковатой цедрой. В основе состава были аскорбиновая и лимонная кислота и настой из цитрусовых. Отличительной чертой его был мягкий свежий вкус. На этикетке было изображение колокольчика. Да и цена бутылки 0,5 л была всего пятнадцать копеек.
9. Мальвина
Основной составляющей газированного напитка «Мальвина» была малина / Фото: auction.ru
Лимонад имел характерный цвет бирюзы, что и стало причиной того, что назвали его «Мальвина». Именно такое имя было у кукольной сказочной девочки с голубыми волосами. Да и имя было созвучным с названием ягоды: Мальвина-малина. Дело в том, что малина была таким же основным составляющим этого напитка, как и яблоки.
10. Флора
Под маркой Флора выпускали целую линейку лимонадов / Фото: doom-zone.ru
Под данной маркой в СССР продавали не один напиток, а целую линейку. Каждый из лимонадов обладал свои ароматом и вкусовыми качествами.
Потребителю предлагались: гвоздичный, померанцевый, мятный, тархунный и кориандровый напитки. Кстати, этот лимонад не только освежал, но и имел особые свойства, лечебно-профилактические.
Естественно, продавали все эти напитки как в таре, так и из автоматов, первый из которых установили в Смольном, в столовой в 1937 году. По истечении очень короткого времени они появились и практически во всех советских городах.
Советские автоматы по продаже газированной воды пользовались большой популярностью у детей и взрослых / Фото: humus.livejournal.com
Многие помнят, что простая газированная вода в таких устройствах продавалась по одной копейке, а сладкая по три. По нашим меркам это вообще была страшная вещь, ведь стакан был один на всех. А вот в СССР это никого не смущало.
А еще сладкие газированные напитки продавались в кафе. Там их наливали в стаканы из сифонов.
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