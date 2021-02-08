Почему советские газировки были настолько вкусными и считались одними из лучших в мире

Газированная вода времен СССР продавалась исключительно в стеклянной таре / Фото: novadoba.com.ua

Советская газировка считалась одной из самых лучших во всем мире / Фото: nevsedoma.com.ua

1. Ситро

ru Напиток «Экстра-Ситро» имел вкус апельсина, лимона, мандарина и ванили / Фото: auction.ru

2. Крем-сода

Газированную воду «Крем-сода» называли «напитком на палочке» / Фото: auction.ru

3. Дюшес или груша

В состав газировки Дюшес входили исключительно натуральные ингредиенты / Фото: auction.ru

4. Тархун

Тархун завораживал своим ярким изумрудным цветом / Фото: subscribe.ru

5. Буратино

Самый популярный напиток «Буратино» делали из апельсинов и лимонов / Фото: auction.ru

6. Байкал

«Байкал» был аналогом популярного напитка «Coca-Cola» / Фото: newauction.com.ua

7. Исинди

Советская газировка Исинди была названа в честь старинной конной грузинской игры / Фото: predki-apostolov.blogspot.com

8. Колокольчик

Напиток Колокольчик имел мягкий освежающий вкус / Фото: twitter.com

9. Мальвина

Основной составляющей газированного напитка «Мальвина» была малина / Фото: auction.ru

10. Флора

Под маркой Флора выпускали целую линейку лимонадов / Фото: doom-zone.ru

Советские автоматы по продаже газированной воды пользовались большой популярностью у детей и взрослых / Фото: humus.livejournal.com