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Сколько можно стоять на холостом ходу без вреда для любимого автомобиля


Сколько можно стоять на холостом ходу без вреда для любимого автомобиля

Вокруг холостого хода автомобиля ходит множество споров, которое то и дело порождают разнообразные заблуждения и откровенные мифы. Каждый водитель хотя бы раз слышал о том, что простаивание на холостом ходу не слишком-то полезно для двигателя машины. Оттого многим было бы интересно узнать, как долго можно и ничего не делать, прежде чем узлы автомобиля не начнут получать урон.

Простоя в нашем мире не избежать. /Фото: Яндекс.Новости.

Простоя в нашем мире не избежать. /Фото: Яндекс.Новости.

 

Главное, что следует уяснить: холостого хода в процессе управления транспортным средством никак не избежать. Есть ряд автомобилистов-энтузиастов, которые уверяют, что при длительном простаивании, например, в пробке, лучше вообще глушить двигатель автомобиля. Так, якобы и износ меньше, и расход топлива ниже. На самом деле это не так. Все потому, что старт автомобиля, во-первых, потребляет повышенное количество горючего, во-вторых, оказывает огромную нагрузку на силовой агрегат, которая также изнашивает причастные к процессу элементы конструкции.
За холостой ход отвечает отдельный регулятор. /Фото: subscribe.ru.

За холостой ход отвечает отдельный регулятор. /Фото: subscribe.ru.

 

В действительности холостой ход не наносит ощутимого ущерба двигателю и всем остальным элементам конструкции. Во всяком случае, степень износа узлов и агрегатов на холостом ходу уж точно не превышает степень износа, которая возникает во время «нормальной» езды. Само собой, негативные последствия эксплуатации машины на холостом ходу хотя и сопоставимы по степени наносимого ущерба, имеют несколько иной характер.

Износ не больше, чем при обычной езде. /Фото: kronosavto.ru.

Износ не больше, чем при обычной езде. /Фото: kronosavto.ru.

 

Главная проблема холостого хода кроется в том, что при простое на низких оборотах в масле ускоряется появление отложений, которые затрудняют работу двигателя. Если таких отложений накопится слишком много, то проблемы могут появится в том числе и с масляным насосом. Для того, чтобы недовести ситуацию до серьезного ремонта в долгосрочной перспективе, опытные автомобилисты настоятельно рекомендуют после каждого более-менее длительного простоя на холостом ходу (от 15 минут) доводить двигатель до высоких оборотов в 4-5 тысяч на непродолжительное время.
Бояться холостого хода - нет смысла. /Фото: tadteh.ru.

Бояться холостого хода - нет смысла. /Фото: tadteh.ru.

 

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Сколько можно стоять на холостом ходу без вреда для любимого автомобиля

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Сколько можно стоять на холостом ходу без вреда для любимого автомобиляПодписаться на мой Instagram
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