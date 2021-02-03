Нежнее, чем в рукаве: как приготовить вкуснейшую скумбрию в банке

Многие хозяева хорошо знакомы с рецептом приготовления рыбы в рукаве. Получается она чрезвычайно мягкой и нежной. Однако, существует еще более продвинутый способ приготовления скумбрии с использованием стеклянной банки. Получится намного лучше, а самое главное – еще вкуснее.
Потрошим и нарезаем рыбу. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: свежая или мороженая скумбрия 1-2 шт, морковка 2 шт, лук репчатый 1-2 шт, перец горошек 8 шт, растительное масло 2 ст.л, соль и перец, фольга, банка литровая
Сначала готовим рыбу. Если скумбрия находилась в замороженном состоянии, то ее следует разморозить. В любом случае рыбешка хорошо моется. Затем у нее удаляются голова и хвост, потрошатся внутренности. После завершения всех процедур скумбрия еще раз тщательно промывается, укладывается на доску и режется на равные небольшие куски, каждый из которых солится по вкусу.
Крошим овощи. /Фото: youtube.com.
Отвлекаемся от нашей рыбы и нарезаем морковку и лук, которые сразу после нарезки засыпаем в чистую, сухую и небитую банку. Сначала желательно засыпать именно лук, потом горошки перца, а следом морковку. На созданную «подушку» кладется несколько кусочков скумбрии. На самом деле с чередованием слоев можно экспериментировать, однако рыба не должна лежать на стеклянном дне – это главное. В итоге делаем столько слоев овощи-рыба, сколько получится.
Делаем слои в банке. /Фото: youtube.com.
Забив банку доверху (это обязательное условие) вливаем в нее подсолнечное масло. Берем кусочек фольги, складываем его 2-3 раза и делаем из него крышку для банки. Надежно закупориваем ей сосуд с рыбой и овощами. Далее ставим в духовку решетку, на решетку – банку, а под решетку – емкость с водой. Духовка включается на 180 градусов и оставляется на 40 минут. Остается только подождать.
Приятного аппетита!
Запечатываем емкость и отправляем в духовку. /Фото: youtube.com.
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