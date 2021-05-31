Каким спортом занимались 8 известных российских актёров до того, как прийти в кино

У героев нашего сегодняшнего обзора были все шансы добиться успеха в спорте, и они уверенно двигались вперед к покорению спортивных вершин. Но в какой-то момент их увлекло искусство, и они резво изменили курс. Они нашли своё призвание в актёрской профессии и сумели стать настоящими любимцами публики. При этом многие признавались: именно спортивный характер помог им добиться успеха.
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров. / Фото: www.posta-magazine.ru
В жизнь актёра спорт вошёл ещё в школьные годы, когда в пионерском лагере вожатый заметил, насколько хорошо двигается мальчик, и отвёл его в студию юных пионеров. И Сергей Шакуров неожиданно увлёкся, с лёгкостью сдавал нормативы на разряды, сначала юношеские, а затем и взрослые. У актёра до сих пор хранится множество наград и грамот, полученных за победы в соревнованиях по акробатике, но почётное место среди них занимает медаль мастера спорта Советского Союза.
Кристина Асмус
Кристина Асмус. / Фото: www.storinka.com.ua
Эта успешная и востребованная сегодня актриса занималась спортивной гимнастикой с четырёхлетнего возраста. При этом была настолько увлечена этим делом, что никогда не позволяла себе лишнего, стараясь добиться успеха. По воспоминаниям Кристины Асмус, с четырёх лет она отказывалась от сладкого даже в день рождения. Она сама считает: сила и выносливость в её характере появились исключительно благодаря спорту. Кристина Асмус научилась терпеть боль и подчинять свою жизнь строгому расписанию. Она стала кандидатом в мастера спорта, но задолго до того, как решила поступать в театральный, поняла, что гимнастика – это не её. Она окончила театральное училище имени Щепкина и прославилась после выхода на экраны сериала «Интерны», где сыграла роль Варвары Черноус.
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев. / Фото: www.skolkolet.com
Он утверждает, будто ничего не умеет, кроме лицедейства, хотя на самом деле Дмитрий Нагиев в юности активно занимался спортом и добился успеха на этом поприще. В подростковом возрасте он стал чемпионом СССР среди юниоров по спортивной гимнастике, позже увлёкся самбо и всерьёз занимался дзюдо, выполнив нормативы мастера спорта.
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова. / Фото: www.edinstvennaya.ua
Актриса с четырёх лет занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта и завоевала титул чемпионки Москвы. Однако, по признанию Марии Кожевниковой, занятия всегда давались ей с большим трудом. Именно поэтому, получив чемпионский титул в групповом зачете, она решила поставить точку на своей спортивной карьере и решительно отправилась на кастинг, где набирали девушек в группу «Любовные истории». А после был ГИТИС и первые роли в кино, принесшие Марии известность.
Николай Фоменко
Николай Фоменко. / Фото: www.nfomenko.ru
Он учился в Школе олимпийского резерва, но всегда мечтал стать актёром. Он окончил ЛГИТМиК, успел организовать группу «Секрет», стать одним из самых популярных актёров и шоуменом. При этом он является мастером спорта по горнолыжному спорту, а в автогонках он стал известен не только в России, но и за рубежом. Этот вид спорта пришёл в его жизнь уже в довольно зрелом возрасте. Поначалу это было увлечение картингом в студенческие годы, после – участие в «Гонках на выживание» в составе команды звёзд, а потом – серьёзные занятия автогонками. Сегодня Николай Фоменко – мастер спорта России международного класса по автоспорту. Он принял участие во множестве международных соревнований и сделал несколько значимых побед в этом виде спорта.
Юрий Думчев
Юрий Думчев. / Фото: www.moviesblitz.com
Фильмография Юрия Думчева насчитывает более полусотни работ в кино и сериалах, он снимался в киножурналах «Фитиль» и «Ералаш», а прославился благодаря роли силача-индейца в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Его называют одним из самых выдающихся спортсменов, снимавшихся в кино. Юрий Думчев трижды участвовала в Олимпийских играх. Много раз он становился чемпионом СССР по метанию диска и толканию ядра, поставил мировой рекорд по метанию диска с результатом 71 метр 86 сантиметров.
Елена Проклова
Елена Проклова. / Фото: www.m24.ru
Кинокарьера актрисы началась ещё в школьные годы, но спортивная гимнастика вошла в её жизнь ещё раньше. Посещать секцию Елена Проклова стала в четырёхлетнем возрасте, а уже в 11 лет стала мастером спорта. Однако после успеха фильма «Звонят, откройте дверь» девочка уже не представляла себя никем, кроме актрисы. Вскоре мечты о спортивной карьере были оставлены и Елена Проклова стала готовиться к поступлению в Школу-студию МХАТ.
Александр Абдулов
Александр Абдулов. / Фото: www.pinimg.com
Он с детства рос в творческой атмосфере и уже в пятилетнем возрасте вышел впервые на театральную сцену благодаря отцу-режиссёру. Но при этом он вовсе не собирался связывать свою жизнь с театром или кино. Он видел себя либо в музыке, либо в фехтовании, которым увлечённо занимался в детстве. Именно тогда он и познал вкус первых побед по фехтованию, стал кандидатом в мастера спорта СССР и даже поступил в физкультурный институт после того, как провалился в Щепкинское училище. Но уже через год Александр Абдулов стал студентом ГИТИСа, а впоследствии – актёром легендарного «Ленкома» под управлением Марка Захарова.
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