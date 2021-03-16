Как полиции надеть наручники на однорукого человека при задержании

Однорукий бандит – это далеко не всегда игральный автомат. Нарушителями общественного спокойствия, а то и вовсе откровенными уголовным элементами могут быть в том числе люди с инвалидностью. В том числе без одной руки или запястья. Вопрос, прямо скажем, деликатный и несколько странный. Однако приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, как таких граждан будет «вязать» полиция при помощи наручников? Ведь последние сделаны строго под два запястья. Как быть стражу закона с человеком, у которого лишь одна рука?
Когда руки две - все легко. /Фото: dvidshub.net.
Чего только в жизни не случается! И с такими случаями полицейские разных стран уже сталкивались. Причем известно это абсолютно достоверно, как минимум, из сводок полиции Соединенных Штатов Америки. Причем, один из случае задержания однорукого преступника и вовсе был откровенно скандальным для Америки. Но прежде стоит отметить, что какого-либо протокола или устава на случай ареста одноруких у полицейских нет. Иными словами, каждый страж порядка, оказавшийся в такой ситуации, должен будет выкручиваться при помощи смекалки.
В остальных случаях приходится изворачиваться. /Фото: sandeferlaw.com.
Иногда проявление этой «смекалки» приводит к совсем не тем последствия, как хотелось бы в первую очередь полицейскому. Так вот, в США в 2018 году арестовывали бывшего сенатора штата Западная Вирджиния Рэнди Скуновера. Мужчина потерял одну из своих рук в 2014 году в результате несчастного случая. Арестовывавший его полицейский не придумал ничего лучше, кроме как застегнуть наручники на одном запястье арестанта и на одной… лодыжке. В результате экс-сенатору пришлось провести немало времени в крайне неудобной позе. Из всего этого вышел скандал. Скуновер даже подал на полицию в суд.
Обычно приковывают к ноге. /Фото: allzip.org.
В 2010 году в США писали еще об одном подобном случае. Полиция Массачусетса арестовывала местного авторитета по кличке «Левша», у которого (как несложно догадаться) не было правой руки. Чтобы преступник вел себя как надо, офицер Марк Ролланд застегнул наручники на запястье мужчины и на его же кожаном ремне. Кстати, подобным образом поступают при транспортировке одноруких в тюрьмах США. Только там наручники пристегивают не к ремню, а к специальной цепи, которая закрывается замком на поясе у лишенного свободы гражданина.
Наручников для одноруких не делают. /Фото: Яндекс.Новости.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии