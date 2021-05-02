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12 звёздных кино-пар, которые ненавидят друг друга в реальной жизни


12 звёздных кино-пар, которые ненавидят друг друга в реальной жизни

Актёрство заключается в том, чтобы выглядеть максимально естественно и убедительно на экране, иначе зритель попросту будет воспринимать происходящее между героями как посредственную и скучную актёрскую игру, вызывающую лишь зевание. Но эти персонажи запросто могут похвастаться своим талантом, ибо то, что происходило между ними на экране, далеко от реальности, ведь в жизни они попросту не могут терпеть друг друга до зубного скрежета.

1. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей


Звёзды Грязных танцев.

Звёзды Грязных танцев.

 

В это трудно поверить, но звезда «Грязных танцев» Патрик Суэйзи своим поведением вызвал настоящей недоумение и шквал негодования со стороны всей съёмочной группы. По словам очевидцев, актёр безосновательно обвинял свою партнёршу по фильму Дженнифер Грей в том, что у неё часто скачет настроение и это пагубно сказывается не только на съёмке фильма, а и на его настроении в целом. Патрик на ровном месте мог закатить «истерику», тем самым создавая конфликт на съёмочной площадке. Но стоило этим двоим попасть в кадр и приступить к работе, как их негодование и накал страстей перерастал в самую настоящую химию, вызывающую восторг у заведённой публики, заставляя двигаться в ритм музыке и зажигательной пары.

2. Райан Гослинг и Рэйчэл МакАдамс


За каждой большой любовью стоит большая история.

За каждой большой любовью стоит большая история.

 

«Дневник памяти» - ещё один фильм, который запомнился зрителям не только сюжетной линией, а и безупречной игрой актёров, между которыми на экране царила особая атмосфера. Да вот только в жизни эти двое вели себя как кошка с собакой, идя на крайние меры. Райан Гослинг настолько сильно не переваривал общество Рейчел МакАдамс, что потребовал у режиссёра заменить её другой актрисой. Но видимо после нагоняя со стороны начальства неугомонная парочка, собравшись с силами и переборов собственную неприязнь, продолжили съёмки, безупречно справившись с поставленной перед ними задачей.

3. Джейми Дорнан и Дакота Джонсон


Сладкая парочка из 50-ти оттенков серого.

Сладкая парочка из 50-ти оттенков серого.

 

Многие наверняка помнят некогда нашумевший фильм «50 оттенков серого», где между главными героями буквально искрило и зашкаливало. Но как оказалось, на съёмочной площадке всё обстояло иначе, и чтобы отснять хотя бы один эпизод, актёрам буквально приходилось пересиливать себя, а всей съёмочной группе и вовсе переснимать одну и ту же сцену по несколько раз. Причина кроется в том, что Джейми Дорнан и Дакота Джонсон мягко говоря испытывали друг к другу неприязнь во всех смыслах этого слова. К тому же, по словам Дакоты, ей было весьма сложно работать с Джейми, из-за того, что между ними не было хоть малейшего намёка на симпатию.

4. Том Харди и Шайи ЛаБаф


12 звёздных кино-пар, которые ненавидят друг друга в реальной жизни

«Самый пьяный округ в мире».

 

Фильм «Самый пьяный округ в мире» впечатлил зрителя не только яркой картинкой, а и эпическими сценами с участием Тома Харди и Шайи ЛаБафа, которые поражали своим актёрским мастерством и слаженной игрой. Но самом деле эти двое буквально на протяжении всех съёмок выясняли отношения, изрядно поколачивая друг друга. И кто бы мог подумать, что, усмирив свой бунтарский двух, Том и Шайа споются на экране, максимально естественно вжившись в роль братьев, готовых прийти на помощь друг другу в любое время суток.

5. Мэрайя Кэри и Ники Минаж


Скандальные красотки.

Скандальные красотки.

 

Стоит ли говорить о том, что в стороне не остались и две красотки Мэрайя Кэри и Ники Минаж, которые были приглашены на шоу American Idol в 2013 году в качестве судей. И вместо того, чтобы заниматься делом, девушки устроили разбор полётов между собой, выясняя отношения на протяжении всего сезона.

6. Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс


Кадр из фильма Ромео + Джульетта.

Кадр из фильма Ромео + Джульетта.

 

В это трудно поверить, но Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, сыгравшие главных героев в фильме «Ромео + Джульетта» реально ненавидят друг друга на протяжении всей своей жизни. Во время съёмок пара постоянно ссорилась и подкалывала друг друга, а иногда и вовсе, выходя из себя, ребята закатывали такие сцены, что шекспировские страсти – сущий пустяк, по сравнению со страстями Лео и Клэр.

7. Виктория Джастис и Ариана Гранде


Неразлучные подружки на экране.

Неразлучные подружки на экране.

 

Любители телешоу Nickelodeon с участием Виктории Джастис и Арианы Гранде до сих пор недоумевают, как этим двоим удаётся изображать из себя подруг на экране, будучи при этом чуть ли не заядлыми врагами в реальности. Девушки на протяжении всего шоу вели себя мило и приветливо друг с другом, а в один прекрасный миг, попросту не выдержав напускной любезности, привселюдно выпустили пар, наговорив друг другу весьма нелестных вещей.

8. Натан Филлион и Стана Катич


Герои сериала Касл.

Герои сериала Касл.

 

Герои телесериала «Касл», что так слажено сработались в задуманном сюжете, увы, и ах, так и не смогли найти общий язык между собой на съёмочной площадке. Натан Филлион буквально ежедневно изводил своим недовольством и скверным характером всю съёмочную группу, при этом жёстко отыгрываясь на своей коллеге Стане Катич, исполнившей главю женскую роль. Актёр попросту издевался над девушкой, морально истязая её и доводя до нервных срывов, в итоге, после восьми сезонов откровенных унижений и издевательств, Стана не выдержала и, отказавшись от съёмок, покинула телесериал.

9. Мартин Лоуренс и Тиша Кэмпбелл


Мартин Лоуренс и Тиша Кэмпбелл

Мартин Лоуренс и Тиша Кэмпбелл

 

Если верить слухам, у этой экранной пары Мартина Лоуренса и Тиши Кэмпбелл действительно было что-то в реальной жизни. Это привело к ревности со стороны Мартина, когда Тиша обручилась с другим мужчиной. Драма продолжалась с Тишей, подающей иск о сексуальных домогательствах против её мужа на экране и уходящей из шоу, только чтобы вернуться позже с длинным списком условий. Одним из таких условий было то, что Мартин не должен быть на съёмочной площадке, пока она снимает свои сцены. Их больше никогда не видели вместе на экране, и вряд ли когда-то ещё увидят.

10. Джеймс Франко и Энн Хэтэуэй


Худшие ведущие Оскара.

Худшие ведущие Оскара.

 

Джеймс Франко и Энн Хэтэуэй хорошо известны мировому сообществу как худшие ведущие одного из последних Оскаров, с чем согласны не только зрители, но и даже продюсеры самого шоу. Стоит отметить, что подобное напряжение между ними возникло намного раньше, и сами актёры стараются избегать друг друга в кадре. Во время шоу Говарда Стерна Франко открыто издевался над актрисой, высмеивал её образ жизни, а также называл её актерскую игру нереальной и неубедительной, утверждая, будто она – самый настоящий фэйк и в жизни далеко не такая милая, как хочет казаться. Вместо того, чтобы оказать поддержу своей напарнице и ведущей Оскара, Франко решил покопаться в жизни Энн, выискивая там непонятно какие вещи и факты, а потому многие задаются вопросом, что же именно стало причиной такого отношения между звёздами.

11. Ная Ривера и Лиа Мишель


Игра на публику.

Игра на публику.

 

Как вы думаете, что произойдёт, если женщин и мужчин в возрасте тридцати лет попросить изобразить на экране подростков? Ну, вы угадали, они начинают вести себя таким образом, что даже деточки в учебных заведениях отдыхают, глядя на все эти разборки, которые произошли на съёмочной площадке во время съёмок Glee с участием Наи Риверы и Леа Мишель. Эти двое дошли до того, что в ход пошли не только оскорбления, а и кулаки. Таким образом актёры пытались вытеснить друг друга из шоу, что, собственно говоря однажды и произошло: Лиа таки дождалась «исчезновения» Риверы из проекта.

12. Уилл Смит и Джанет Хьюберт


Актёрское мастерство и никакого мошенничества.

Актёрское мастерство и никакого мошенничества.

 

Злая участь постигла и героев телесериала «Принц из Беверли-Хиллз», когда Уилл Смит и Джанет Хьюберт, постоянно выясняя отношения и оскорбляя друг друга, дошли до того, что Смит попросту решил избавиться от коллеги и вытеснил её из сериала, только потому, что ему так захотелось.

По материалам сайта inspiredot.net

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