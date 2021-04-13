7 самых необычных концепт-каров, которые разнообразят авторынок в будущем

Автомобильная промышленность является ярким примером того, что прогресс никогда не останавливается. И технологии будущего уже сегодня пытаются воплотить в жизнь. Именно так появляются новые автомобильные концепты, которые, впрочем, способны поразить не только инновациями и высокими техническими характеристиками, но и совершенно оригинальным дизайном, который сразу бросается в глаза. Вашему вниманию «семёрка» самых нетривиальных концепт-каров, способных разнообразить автомобильный рынок в ближайшие годы.
1. Nissan IMx Kuro
Электрокар по последнему слову техники. /Фото: caricos.com
В 2018 году был презентован концепт новой модели Nissan IMx Kuro. Автомобиль представляет собой абсолютно автономный электрический кроссовер. Кроме того, внедрение инновационных технологий позволит машине работать с нулевым уровнем выбросов. Среди других интересных деталей, бросающихся в глаза, можно отметить панорамный OLED-дисплей на приборной панели, просторный салон, деревянные детали интерьера, придающие ему особую элегантность в обрамлении стекла и металла.
Кроме того, эксперты и автомобилисты отмечают также минималистичный, лишенный перегруженности деталей дизайн, который при этом выглядит свежо и будто пришедшим из будущего. Все эти особенности и элементы дают концепту, презентованному еще в 2018 году, отличный потенциал - среди возможных потребителей он уже весьма ожидаем.
2. Mitsubishi Emirai 4
По аналогии с умным домом было решено создать еще и умный автомобиль. /Фото: autoreview.ru
Автоконцерн Mitsubishi любит создавать различные концепты машин с упором на оснащенность по последнему слову техники, и их новый родстер Mitsubishi Emirai 4 исключением не является. Новую модель, названную «автомобилем интеллектуальной мобильности», показали в рамках выставки CES. Среди ярких деталей и инноваций, которыми авторы оснастили Mitsubishi Emirai 4, можно найти проекционный дисплей дополненной реальности с 3D-картированием, автономный режим, биометрическая аутентификация водителя, синхронизация с умным домом и даже с мобильными платежами. Можно сказать, что этот автомобиль, по аналогии с технологией для дома, справедливо может носить звание «умного».
3. Mercedes-Benz Vision Урбанетик
Регулируемый микроавтобус будущего на самоуправляемой базе. /Фото: rbk.ru
Несмотря на огромное количество классических моделей, автогигант Mercedes-Benz также идет в ногу со временем, создавая в том числе футуристические концепт-кары. Одним из таких и является Vision Urbanetic, которую позиционируют как платформу с возможностью автономного вождения.
В сущности же своей модель представляет собой регулируемый микроавтобус с вариантом размещения на его базе пассажирского модуля на 12 человек: восемь сидячих мест, четыре - стоячих. Таким образом, его можно использовать в виде маршрутного такси или грузового модуля. А футуристичный дизайн непременно бросается в глаза. Система же автономного вождения состоит из электрических батарей, двигателей и силовой установки Urbanetic.
4. Харлей-Дэвидсон LiveWire
Знаменитые мотоциклы также могут идти в ногу со временем. /Фото: team-bhp.com
Легендарный американский производитель мотоциклов себе не изменяет, но тенденции современного мира перенимать не брезгует. Harley-Davidson LiveWire - является первым на планете электрическим байком, созданным в сотрудничестве с Panasonic Automotive. Встроенная высоковольтная батарея имеет расчетный запас хода 110 миль на одном заряде. Разгоняется же мотоцикл до 100 км/час меньше чем за четыре секунды. Среди инноваций, которыми может похвастаться Харлей-Дэвидсон LiveWire можно назвать GPS и LTE связи и жидкокристаллический сенсорный дисплей.
5. BMW Vision iNext
Яркий пример автомобиля будущего. /Фото: motorcar.com.ua
Еще одна новинка, которая произвела фурор на выставке CES - это концепт-кар BMW Vision iNext, который метко окрестили «научно-фантастической гостиной на колесах». Широкий вместительный салон оснащен не только всеми необходимыми для вождения системами, но и имеет ряд примочек, призванных в принципе сделать любое времяпрепровождение в этом автомобиле максимально комфортным.
Так, BMW Vision iNext имеет скрытые сенсорные интерфейсы на различных поверхностях в салоне, а также встроенный интеллектуальный голосовой помощник. Но не технологиями едиными создается этот комфорт: авторы концепта не преминули позаботиться о ковровом покрытии для задний сидений и даже встроили деревянный журнальный столик, который также оснащен сенсорами. Все вышеперечисленные технологии позволяют назвать модель BMW Vision iNext полностью соответствующей своему названию - именно так видится будущее автомобильной промышленности: когда в машине можно будет даже не напрягаться.
6. Audi Aicon
Электрический беспилотник будущего может появиться уже в этом году. /Фото: motorpage.ru
Еще один концепт беспилотного электромобиля, который был презентован в 2017 году, имеет немалый задел на будущее. Audi Aicon оснащен четырьмя электродвигателями, которые способны обеспечить ему запас хода от 435 до 497 миль на одном заряде. Кроме того, они еще и довольно быстро заряжаются - до восьмидесяти процентов менее чем за полчаса при беспроводном типе зарядки.
Audi Aicon является полностью беспилотной моделью: по информации Novate.ru, в ней не предусмотрены ни рулевое управление, ни даже педали. Зато салон может похвастаться удобным просторным салоном и красивым стеклянным потолком, который позволяет наслаждаться видом, абсолютно не беспокоясь о вопросах вождения. Этот автомобиль будущего, концерн Audi собирается воплотить в жизнь совсем скоро: уже в ближайший год-два планируется его серийное производство.
7. Byton K-Byte
Скоро авторынок пополнится беспилотными автомобилями. /Фото: ecoautoinfo.com
Byton K-Byte является еще одним концептом, который собираются пустить в массовое производство уже в этом году. Он представляет собой седан премиум-класса с автономным вождением. То есть, эта модель не будет нуждаться в управлении её человеком. Функция автопилота достигается за счет системы сенсоров и датчиков, показания которых будут выводиться на огромный экран медиасистемы в салоне. Представлен был этот концепт еще в 2018 году, а на его реализацию инвесторы выделили 500 миллионов долларов. Но и стоимость готового автомобиля также планируется немаленькая - около 45 тысяч долларов
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