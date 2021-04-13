7 самых необычных концепт-каров, которые разнообразят авторынок в будущем

1. Nissan IMx Kuro

Электрокар по последнему слову техники. /Фото: caricos.com

2. Mitsubishi Emirai 4

По аналогии с умным домом было решено создать еще и умный автомобиль. /Фото: autoreview.ru

3. Mercedes-Benz Vision Урбанетик

Регулируемый микроавтобус будущего на самоуправляемой базе. /Фото: rbk.ru

4. Харлей-Дэвидсон LiveWire

Знаменитые мотоциклы также могут идти в ногу со временем. /Фото: team-bhp.com

5. BMW Vision iNext

Яркий пример автомобиля будущего. /Фото: motorcar.com.ua

6. Audi Aicon

Электрический беспилотник будущего может появиться уже в этом году. /Фото: motorpage.ru

7. Byton K-Byte

Скоро авторынок пополнится беспилотными автомобилями. /Фото: ecoautoinfo.com