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Гоголь-моголь и печеночный торт: 7 блюд, которые прочно ассоциируются с Советским Союзом


Гоголь-моголь и печеночный торт: 7 блюд, которые прочно ассоциируются с Советским Союзом


У каждого из нас свои предпочтения в еде, а сегодняшние реалии позволяют значительно расширить этот список. Однако еще сорок-пятьдесят лет назад все было не совсем так. Ассортимент был меньше, доступность - ниже, но фантазия у советского человека работала на «отлично». И хотя сегодня большинство из популярных в СССР блюд уже мало кто готовит, одно лишь упоминание о них переносит нас в те времена. Вашему вниманию 7 блюд, которые прочно ассоциируются с советской эпохой.

1. Гренки


Любимый завтрак советских детей. /Фото: zhenskoe-mnenie.ru

Любимый завтрак советских детей. /Фото: zhenskoe-mnenie.ru

Сегодня на завтрак можно приготовить что угодно – от панкейков и овсянки до замысловатых деликатесов. А в советское время даже блинчики и оладьи нередко проигрывали простейшим сладким гренкам.

Все дело в чрезвычайно легком процессе приготовления, с которым справятся даже дети: нарезанный ломтиками хлеб или батон обмакивался в смеси молока, яиц и сахара, а затем отправлялся на сковородку. Пять минут – и лакомство на завтрак готово.

2. Печеночный торт


Блюдо, в котором печень переставала быть невкусной. /Фото: sovkusom.ru

Блюдо, в котором печень переставала быть невкусной. /Фото: sovkusom.ru

 

А вот это блюдо чаще всего готовили по двум причинам: на праздник или когда нужно было «скормить» детям нелюбимую ими говяжью печенку.


Делался печеночный торт так: из печени готовились блинчики, которые перемазывались между собой смесью овощей, например, морковки, зелени и лука. Такой тортик дети не прочь были «ликвидировать», несмотря на основной ингредиент.

3. «Хворост»


Сладкий хворост любят и сегодня. /Фото: vkuso.ru

Сладкий хворост любят и сегодня. /Фото: vkuso.ru

 

Справедливости ради следует уточнить, что это лакомство любят готовить и сегодня. К тому же, называния его могут быть различны: так, например, по информации Novate.ru, хрустики также называются «вергуны».

Делается «хворост» из кефира, муки, сметаны и куриных яиц. Получившееся из этих ингредиентов тесто раскатывали, а затем нарезали и заворачивали так, чтобы получились закрученные ромбики, а затем обжаривали в растительном масле до золотистой корочки.

Интересный факт: чтобы «хворост» получался хрустящим, в некоторых вариациях его рецепта рекомендуют добавлять в тесто чайную ложку водки.

4. Шоколадная колбаска


Советское лакомство, которое любят до сих пор. /Фото: eat-me.ru

Советское лакомство, которое любят до сих пор. /Фото: eat-me.ru

 

Это блюдо – одно из любимых лакомств советских детишек. Но и сегодня его порой можно встретить в холодильниках мамочек, которые хотят порадовать своих малышей вкусненьким.

Готовили «колбаски» так: вначале смешивались молоко, сахар и какао в необходимых пропорциях, затем полученная смесь разогревалась. После в нее добавляли растопленное сливочное масло. Печенье крошилось на мелкую крошку и засыпалось в смесь. Иногда, кроме крошки из печенья, в блюдо добавляли грецкие орешки или арахис. Остывшую массу формировали в виде колбасок и отправляли в холодильник, а через пару часов уже можно было наслаждаться вкусным советским десертом.

5. Паста из плавленых сырков


Закуска, популярная и полвека назад, и сегодня. /фото: tutknow.ru

Закуска, популярная и полвека назад, и сегодня. /фото: tutknow.ru

 

Пожалуй, это один из рецептов, который множество хозяек «унаследовали» от советской домашней кулинарии, ведь и сегодня нередко на праздничном столе можно найти бутерброды или тарталетки с пастой из плавленых сырков.

Рецепт у каждой хозяюшки был свой, кроме, собственно, плавленого сырка. Чаще всего добавляли майонез, яйца и чеснок. Ингредиенты смешивали, а затем намазывали на свежий хлеб или слегка поджаренный батон.

6. Фаршированные яйца


Самая известная советская закуска. /Фото: mixnwes.lv

Самая известная советская закуска. /Фото: mixnwes.lv

 

Еще одна закуска, которую можно было встретить, пожалуй, в каждом советском доме на праздник. И снова, как в случае с плавленым сырком, только яйца были общим ингредиентом, а начинка полностью зависела от двух вещей: наполнения холодильника и фантазии хозяйки.

Чаще всего яйца фаршировались смесью из майонеза, лука и желтков. Далее могли добавляться печень, помидоры и другие продукты. Фаршированные яйца – еще один пример советского блюда, которое предсказуемо «перекочевало» на многие современные праздничные столы.

7. Гоголь-моголь


Вкусный яичный десерт. /Фото: rus.delphi.lv

Вкусный яичный десерт. /Фото: rus.delphi.lv

 

И снова блюдо из яйца, только на этот раз, как ни странно, в виде напитка. Гоголь-моголь делался достаточно просто и быстро, однако был одновременно и вкусным, и полезным десертом.

Для приготовления необходимо было взять свежие яйца, хорошенько их взбить с добавлением сахара. Для более яркого вкуса также использовали ваниль, корицу или какао.

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Гоголь-моголь и печеночный торт: 7 блюд, которые прочно ассоциируются с Советским Союзом

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