Как можно быстро сварить свеклу, не подливая без конца воду и не тыкая вилкой

Варка свеклы занимает достаточно много времени. Многие сограждане варят данный продукт, постоянно подливая воду и тыкая в него вилкой. На самом деле этого можно не делать, если подойти к решению задачи с принципиально другой стороны. Итак, как же ускорить процесс и сделать его максимально простым?
Способ первый
Варим, как обычно, а потом обливаем холодной водой. |Фото: ej-ka.net.
Существует способ действительно быстрого приготовления (варки) свеклы. Для него необходима старая-добрая кастрюля и вода. Свеклу чистить и резать на куски в данном случае не стоит. На первом этапе варка ничем не отличается от того, что большинство хозяев и так делает каждый раз. Принципиальная разница заключается лишь в том, что после первых 30 минут приготовления корнеплода в кипятке необходимо снять кастрюлю, быстро слить горячую воду и залить свеклу холодной водой. Это позволит довести их до полной готовности за счет резкого перепада температур.
Получается вкусно. |Фото: yandex.com.
Способ второй
Чистим свеклу и режем на куски. |Фото: pro-turbozajm.ru.
Для того, чтобы максимально быстро сварить свеклу, потребуется иметь у себя в наличии пароварку. Однако прежде чем отправить в нее корнеплод, необходимо проделать еще один трюк. А для него нам понадобится острый нож. Вооружившись режущим инструментом, сначала чистим свеклу, избавляя ее от шкурки со всех сторон, а затем кромсаем на три-четыре более или менее одинаковых кусков. После этого кладем свеклу в пароварку и начинаем варить.
Используем пароварку. |Фото: yandex.kz.
В этом случае процесс приготовления займет от 1 до 1.5 часов. С одной стороны – не очень-то быстро, однако в то же время в пароварку не нужно будет подливать воду, а свеклу в свою очередь не нужно будет тыкать вилкой с целью проверки. Во время готовки к свекле можно смело добавлять другие продукты, например, картошку и морковь.
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