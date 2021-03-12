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15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

Амбиции — это замечательно и нет ничего плохого в желании человека заработать крупное состояние. Если вы прикладываете все усилия, чтобы добыть капитал, вам пригодятся советы того, кто точно умеет делать деньги.

Джон Рокфеллер — американский предприниматель и мультимиллионер, человек, чье имя стало символом богатства. В 1917 году его состояние оценивалось в 1 млрд долларов. В перерасчёте на современный эквивалент Рокфеллер владел 192 млрд долларов.

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

15 фраз Джона Рокфеллера тем, кто хочет заработать много денег

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