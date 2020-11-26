7 способов сломать пенис

“Да ну, это невозможно!” — воскликнут многие, прочитав заголовок.Технически, в половом члене действительно нет костей, которые можно сломать. Но? когда он эрегирован, можно разорвать белочные оболочки, покрывающие заполненные кровью пещеристые тела. Член синеет, и эректильная дисфункция — лишь одно из возможных последствий даже после правильного лечения. Это и звучит-то страшно, а выглядит еще хуже. Бывает такое редко, поэтому не нужно отказываться от всего нижеописанного, но запомни, в каких ситуациях это в принципе возможно.





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1. Ты сверху

По словам врачей, это самый частый повод для обращения в хирургию. Можно неудачно надавить на тазовую кость в момент проникновения или принять неправильную позу, вследствие чего пенис искривляется. Мужчина в активной позиции успеет остановиться, а женщина — не всегда.



2. Догги-стайл

В этой позиции член направлен немного вниз и может переломиться, если женщина резко упадет на кровать.



3. Анальный секс

Женской вины тут, понятно, нет, поскольку движения контролирует мужчина. Неприятность может произойти, если член, который и так находится под давлением, встречает мощное сопротивление из-за недостаточного расслабления ануса. Стоит быть осторожнее в сексуальных играх с “черного хода”.

Это вторая по частоте причина перелома пениса. Конечно, в обычных условиях сломать его собственными руками практически невозможно, но отдельные индивиды ухитряются мастурбировать в движущейся машине или пользоваться шейкером для коктейлей — это особенно сложно представить, но история знает и такие случаи.Не беспокойся — сломать его член твоими руками практически невозможно: тебя остановят при минимальных болезненных ощущениях. Но полностью исключать такой исход нельзя, особенно если он сильно пьян или плохо контролирует ситуацию по другой причине.Пенис можно сломать, если мужчина хочет, а женщина нет (и она достаточно сильна, чтобы ему противостоять). Интересно, что эта причина занимает лидирующую позицию в странах Ближнего Востока, особенно в Иране.В попытке быстрее добиться эрекции некоторые сжимают член, чтобы стимулировать приток крови. Разумеется, навредить могут только отчаянные и очень сильные движения.А вот оральный секс к переломам не приводит, считают врачи. Да, можно повредить кожу зубами или натереть поверхность пениса, но сломать — вряд ли. В любом случае , если ему больно, лучше добраться до врача, а не надеяться, что само отва... в смысле, быстро пройдет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: