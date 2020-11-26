7 способов сломать пенис

“Да ну, это невозможно!” — воскликнут многие, прочитав заголовок.Технически, в половом члене действительно нет костей, которые можно сломать. Но? когда он эрегирован, можно разорвать белочные оболочки, покрывающие заполненные кровью пещеристые тела. Член синеет, и эректильная дисфункция — лишь одно из возможных последствий даже после правильного лечения. Это и звучит-то страшно, а выглядит еще хуже. Бывает такое редко, поэтому не нужно отказываться от всего нижеописанного, но запомни, в каких ситуациях это в принципе возможно.
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1. Ты сверху
По словам врачей, это самый частый повод для обращения в хирургию. Можно неудачно надавить на тазовую кость в момент проникновения или принять неправильную позу, вследствие чего пенис искривляется. Мужчина в активной позиции успеет остановиться, а женщина — не всегда.
2. Догги-стайл
В этой позиции член направлен немного вниз и может переломиться, если женщина резко упадет на кровать.
3. Анальный секс
Женской вины тут, понятно, нет, поскольку движения контролирует мужчина. Неприятность может произойти, если член, который и так находится под давлением, встречает мощное сопротивление из-за недостаточного расслабления ануса. Стоит быть осторожнее в сексуальных играх с “черного хода”.
4. Активная мастурбация
Это вторая по частоте причина перелома пениса. Конечно, в обычных условиях сломать его собственными руками практически невозможно, но отдельные индивиды ухитряются мастурбировать в движущейся машине или пользоваться шейкером для коктейлей — это особенно сложно представить, но история знает и такие случаи.
5. Ласки руками
Не беспокойся — сломать его член твоими руками практически невозможно: тебя остановят при минимальных болезненных ощущениях. Но полностью исключать такой исход нельзя, особенно если он сильно пьян или плохо контролирует ситуацию по другой причине.
6. Нежелательные проникновения
Пенис можно сломать, если мужчина хочет, а женщина нет (и она достаточно сильна, чтобы ему противостоять). Интересно, что эта причина занимает лидирующую позицию в странах Ближнего Востока, особенно в Иране.
7. Помпа (джелкинг)
В попытке быстрее добиться эрекции некоторые сжимают член, чтобы стимулировать приток крови. Разумеется, навредить могут только отчаянные и очень сильные движения.
А вот оральный секс к переломам не приводит, считают врачи. Да, можно повредить кожу зубами или натереть поверхность пениса, но сломать — вряд ли. В любом случае, если ему больно, лучше добраться до врача, а не надеяться, что само отва... в смысле, быстро пройдет.
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