Любимые ножи киногероев

В тот момент, когда герои фильмов решаются ступить на тропу войны, первым делом они вооружаются до зубов. Несмотря на разнообразие арсенала, вместо огнестрельного оружия или в дополнение к ему некоторые из них выбирают колюще-режущие инструменты. Изучив культовые фильмы, мы выбрали 8 ножей, с помощью которых киногерои предпочитали расчищать себе дорогу и расправляться с превратностями судьбы.







Такой нож принято называть survival knife. Им можно делать все — резать проволоку, рубить деревья и свежевать туши. Длина клинка — 20 см, толщина лезвия возле гарды — 3 миллиметра.



Больше чем сам герой картины «Рэмбо: первая кровь» зрителям запомнился легендарный нож выживания Рэмбо. Назывался он The Mission и был изготовлен специально для съемок фильма оружейным мастером Джимом Лайлом, который дополнил клинок Боуи устрашающими зубьями.







Мачете (исп. machete) — длинный (часто более 50 см), обычно тонкий (до 3 мм) и широкий нож. Клинок с односторонней заточкой, выпуклым лезвием, иногда с загнутым к лезвию остриём.



Разгуливая по миру после глобальной ядерной катастрофы, герой Дензеля Вашингтона в фильме «Книга Илая» не расстается с загадочной книгой, парой темных очков и мачете. С помощью последнего он и прокладывает себе путь через неприветливые пустынные города постапокалиптического мира.

Аляска, дорога, полная опасностей, медведь-людоед и минимальные шансы на спасение —из приключенческого фильма «На грани» у режиссера Ли Тамахори получилось сделать неплохую инструкцию по выживанию вдали от цивилизации. Одним из главных орудий выживальщиков в борьбе за жизнь стал нож из нержавеющей стали и ручкой из слоновой кости, выполненный Брайаном Литлом.После того как старшего сына главного героя картины «Патриот» Бенджамина Мартина убивают солдаты, тот в прямом смысле слова берется за топор войны. Его главным оружием становится индейский томагавк, которым он орудует в паре с тяжелым ножом боуи.Не найдя на рынке подходящей модели, эксперт по выживанию Том Браун разработал нож, которым можно и рыбу выпотрошить, и молодое деревце срубить. Несмотря на универсальность модели, по достоинству нож Tracker с клинком из стали 1095 оценили лишь после выхода на экраны фильма «Загнанный» , где Аарон Хэллэм в исполнении Бенисио Дель Торо делает себе нож, за прототип которого был взят универсальный тесак для выживания Tracker.В «Отчаянном» Дэнни Трехо по обыкновению досталась роль злодея-головореза. По задумке Роберта Родригеса он не должен был произносить ни слова, а лишь виртуозно метать режущие инструменты, поэтому за пазухой герой Трехо носил внушительный арсенал метательных ножей.Помимо шляпы с крокодильими зубами и кожаных штанов неотъемлемым атрибутом охотника Мике Дж. Данди по прозвищу «Крокодил» был огромный тесак. Чтобы выжить в австралийской глуши и противостоять хищникам, Данди использовал классический нож Боуи.Длинный клинок с утолщением на конце лезвия для лучшего рубящего эффекта — идеальное оружие для такого искателя приключений, как Индиана Джонс . С лианами, непроходимыми зарослями и другими препятствиями на пути он ловко расправляется с помощью тесака, представляющего собой комбинацию ножа Боуи и мачете.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)