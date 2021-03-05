Самые большие рекламные конструкции в мире

С каждым днем реклама становится все больше и больше. В надежде на привлечение клиентуры, компании готовы делать рекламную продукцию размером чуть ли не с Луну.



Гигантские рекламные сооружения привлекают внимание не только своим размером, но и творческим решением. Чем масштабнее и ярче световые буквы на крыше здания, тем более привлекательной и запоминающейся становится сама реклама. Сегодня каждая крупная компания стремится создать супермасштабную рекламу, обозначив свои позиции на рынке. Однако в число самых-самых вошли пока 10 «чудес рекламы».



Самая большая в мире растущая реклама

Самый большой логотип в мире

Самая большая реклама бритья в мире

Крупнейший экологичный биллборд

Самый большой дорожный указатель

Самая большая реклама на здании

Гигантская реклама Kentucky Fried Chicken

Крупнейший в мире постер

Самая большая в мире нарисованная реклама

Самое большое объявление в мире