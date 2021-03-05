Самые большие рекламные конструкции в мире

С каждым днем реклама становится все больше и больше. В надежде на привлечение клиентуры, компании готовы делать рекламную продукцию размером чуть ли не с Луну.
Гигантские рекламные сооружения привлекают внимание не только своим размером, но и творческим решением. Чем масштабнее и ярче световые буквы на крыше здания, тем более привлекательной и запоминающейся становится сама реклама. Сегодня каждая крупная компания стремится создать супермасштабную рекламу, обозначив свои позиции на рынке. Однако в число самых-самых вошли пока 10 «чудес рекламы».
Самая большая в мире растущая реклама
Приветствуя туристов на Чемпионат Европы 2008 по футболу, букмекерское агентство Betfair.com потратило 4 месяца на выращивание этой самой большой рекламы. Надпись на рекламе – Номер один в футболе и продолжает расти. Реклама выращена из пшеницы, хлопка и цветов местными фермерами и занимает площадь равную 50 футбольным полям.
Самый большой логотип в мире
Самый большой логотип компании Coca-Cola находится в пустыне на севере Чили. Логотип высотой 50 метров и длиной 120 метров изготовлен из 70 000 пустых бутылок из под газировки! Чуть ниже лого можно различить надпись «100 años» (100 лет), что сиволизирует столетний юбилей компании.
Самая большая реклама бритья в мире
Создана в Великобритании для Уимблдонского турнира 2011. Нарисовано лицо Роджера Федерера размером 70м х 50м при помощи 3000 литров краски. После завершения более 1000 литров пены для бритья были добавлены на лицо Федерера, а потом сбриты с газонокосилкой, чтобы создать «крупнейшее бритье в мире» для Gillette.
Крупнейший экологичный биллборд
Длина сооружения составляет 1.5 км и состоит из 450 сборных секций. Секции соединяются между собой по типу паззла. Всемирное рекламное агенство Adroc, разработавшее концепцию билборда, гордится тем, что все материалы использованные в производстве этого мамонта, являются экологически чистыми и прошедшими вторичную переработку.
Самый большой дорожный указатель
Nokia привлекает клиентов к своей системе навигации, компания установила в Лондоне самый большой указатель в мире. Знак размещается на высоте 50 метров. Человек набирает интересующее его место в системе навигации своего телефона, а этот указатель поворачивается в нужном направлении. Указатель весит более двух тонн.
Самая большая реклама на здании
Монструозный Оптимус Прайм на иконе городской архитектуры Лас Вегаса отеле Люксор. Реклама занимает более 9 000 квадратных метров.
Гигантская реклама Kentucky Fried Chicken
Это не первый рекламный продукт, созданный специально для того чтобы быть видимой в Google Earth, но однозначно один из самых больших. Лого был создан в пустыне штата Невада. На создание этого монстра ушло 6 дней, было использовано 65 000 плиток, площадь рекламы более 8 000 квадратных метров.
Крупнейший в мире постер
Этот постер был изготовлен компанией Sony Music Entertainment на поле, неподалеку от аэропорта Хитроу в Лондоне. Плакат был сделан из винила и закрывал собой более 2700 квадратных метров
Самая большая в мире нарисованная реклама
Реклама страховой компании в городе Коламбус, США. Огромный баннер с 3D эффектом пролитой краски на стоящие рядом автомобили. Площадь покрытая рекламным баннером составляет 400 квадратных метров.
Самое большое объявление в мире
Гигантский урожай ячменя в объявлении SwissAir занимает более 100 000 метров квадратных. Овес выращивали 4 месяца, затем красили льняным маслом, а затем стригли.
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