Безалкогольные русские напитки

С нами не соскучишься!

У каждого народа в нашей стране есть свои национальные безалкогольные напитки, которые, несомненно, стоит попробовать, оказавшись в том или ином регионе.





Республика Бурятия – Соленый чай с маслом

Республика Мордовия — Пьянящая поза

Республика Башкортостан — Башкирский кумыс

Республика Карачаево-Черкесия — Айран

Всенародный и знаменитый Иван-чай (Кипрей)

Республика Саха (Якутия) — Быырпах

Ставропольский край — Нарзан

Республика Адыгея — Адыгейский чай