Безалкогольные русские напитки

У каждого народа в нашей стране есть свои национальные безалкогольные напитки, которые, несомненно, стоит попробовать, оказавшись в том или ином регионе.
Республика Бурятия – Соленый чай с маслом
В Бурятии чай – это не просто незаменимый напиток на столе, это часть обрядов и сакральных действий. Чай используется в шаманизме, и даже считается «душой народа». Приготовить этот напиток не так сложно. Нужно налить воду в кастрюлю, засыпать туда чай, довести до кипения и убрать с огня. Кусочек масла положить в нагретую сковороду, когда масло растает – добавить муки и перемешать до однородной массы. После чего залить молоком и немного прогреть, а затем перелить в кастрюльку с чаем. Далее нужно добавить щепотку соли, довести до кипения и снять с плиты. Перед подачей следует чай процедить.
Республика Мордовия — Пьянящая поза
Это безалкогольный напиток наподобие кваса из сахарной свеклы, традиционный для мордовской кухни. Приготавливается путем сбраживания сусла, в состав которого входят распаренные в печи на малом огне в течение суток корнеплоды сахарной свеклы, а также ржаная мука, солод, хмель, вода, немного сахара и дрожжевая закваска. В Мордовии несколько раз делались попытки организовать промышленный выпуск позы, однако все они закончились неудачей — слишком уникальна технология производства.
Республика Башкортостан — Башкирский кумыс
Это кисломолочный напиток, изобретенный кочевниками, чрезвычайно полезный. Им некогда лечился Чехов, приезжая в Башкирию. Изготовленный на основе кобыльего молока посредством сбраживания, кумыс хорошо утоляет жажду и считается «богатырским напитком». А еще – является одним из брендов Башкортостана. В кумысе содержатся полезные бактерии, положительно влияющие на микрофлору кишечника. Кроме того, кумыс повышает усвояемость пищи, улучшает работу поджелудочной железы. Все это сильно помогает обмену веществ. Надо сказать, что кобылье молоко собирается гораздо сложнее, чем коровье или козье. Кобылу доят 4-6 раз в день, и сделать это надо очень быстро, у доярки не больше полминуты на то, чтобы собрать молоко. Одна кобыла в день дает около 5 литров молока.
Республика Карачаево-Черкесия — Айран
Айран – это продукт, приготовленный на смешенном молоке с помощью дрожжей. Молоко используется от коровы, овцы или козы. Черкессия является одним из мест, которые считаются родиной айрана. Кухня кавказского, среднеазиатского народа употребляет этот напиток еще с очень древних времен. Существует одна легенда. Рецепт айрана кавказцы хранили очень долго, пока одна русская красавица не влюбила в себя князя. Она согласна была выйти замуж за него, только в обмен на заветную закваску, с помощью которой готовят этот кисломолочный продукт. С тех пор русский народ начал употреблять его, чтобы сохранить свою молодость и красоту.
Всенародный и знаменитый Иван-чай (Кипрей)
Иван-чай – одно из самых любимых и известных с давних времен, растений нашей страны. Полезные свойства иван-чая использовались людьми для лечения головной боли, заболеваний желудка. Еще несколько веков назад люди пили настой этого растения по утрам. Он считался напитком богатырей, заряжал бодростью и силой на целый день. Рецепты отваров и настоев из Иван-чая передавались из поколения в поколение и считалось, что если ежедневно пить настой этого растения, он поможет сохранить ясность ума и физические силы до самой старости и предохранит от возникновения опухолей. Неприхотливый к условиям произрастания иван-чай можно встретить на сухих песчаных или торфянистых почвах, вблизи сосновых боров и проселочных дорог, на лугах и пустырях, на лесных опушках и вырубках, по берегам рек и озер, а также в виде сорняка в садах или огородах.
Республика Саха (Якутия) — Быырпах
Это якутский национальный кисломолочный напиток. Готовится он из обезжиренного и нормализованного (по жиру до 1%) молока, с добавлением сахара, ягодных наполнителей и, самое главное, специальных заквасок.
Ставропольский край — Нарзан
Нарзан, чем не фирменный напиток? В исторических хрониках нарзан впервые упоминается в 18 веке. Связано это было с тем, что Петр Первый побывал в Карлсбаде на минеральных водах, и был очень впечатлен масштабами их применения для лечения различных болезней. Вернувшись в Россию, государь тут же приказал начать вести работы по поиску подобных источников в России. В 1717 году на Кавказ с этой целью был отправлен медик Петра Первого, который вскоре в донесениях царю написал следующее: «Так же есть в Черкесской земле изрядный кислый родник».
Республика Адыгея — Адыгейский чай
Не так давно у Адыгеи появился еще один престижный бренд, не уступающий знаменитому адыгейскому сыру. В республике возрождается традиция производства элитного чая, растущего на горных склонах Адыгеи. Чай здесь растет в зоне «рискованных субтропиков» на высоте 540 м над уровнем моря. Чайные закладки на территории Адыгеи появились еще в 1937 году. Вначале это был просто эксперимент, позже чай стали выращивать с целью заработка. Сотни рабочих рук собирали и потом продавали его на рынках. В 1990-е традиции чайного производства были забыты, однако в последние годы чайные плантации в горах стали восстанавливать, а вместе с этим возрождаются и местные обычаи чаепития.
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