Как летом 1937 года снимали фильм про Ледовое побоище: Деревянные льдины и другие закадровые тайны

В 1937 году недавно реабилитированному в глазах советского общества Сергею Эйзенштейну поступило предложение от директора «Мосфильма» создать историческую картину. На выбор режиссеру были предложены сюжеты и герои из русской истории, и он остановился на фигуре Александра Невского. После выхода на экраны фильм затмил даже знаменитого «Чапаева». Зрители поражались мужеству актеров, которые зимой вынуждены были сниматься в холодной воде. Никто не догадывался, что основную сцену картины, Ледовое побоище, снимали жарким летом.
Есть рассказ Михаила Ромма о том, как Эйзенштейн, встретив его, спросил, какой сценарий он бы выбрал. Ромм ответил, что, конечно, «Минина и Пожарского» (такой вариант тоже предлагался режиссеру на выбор): все-таки XVII век, известно, как люди выглядели и что там происходило. А что известно об эпохе Невского?! «Вот поэтому, — ответил Эйзенштейн, — мне и надо брать «Александра Невского». Как я сделаю, так оно и будет».
Так в кино создавались панорамы несуществующих городов в доцифровую эпоху (на съемках фильма «Александр Невский», 1938 год)
Несмотря на такое смелое заявление, к историческому аспекту будущей картины подошли очень серьезно: Эйзенштейн достал в Эрмитаже подлинное вооружение XIII века и внимательно следил за изготовлением доспехов главного героя. Старинные атрибуты и предметы интерьера создавались максимально точно к тому, что историкам известно о тех далеких временах. Из «Хроники Ливонии» - манускрипта Генриха Латвийского – создатели фильма взяли факт о католическом монахе, который во время битвы играл на портативном органе. Специально для фильма изготовили точную копию средневекового инструмента, который даже работал, и удивительная историческая деталь вошла в киноленту.
На съемках фильма «Александр Невский», 1938 год
Приступая к выполнению важного «госзаказа» Эйзенштейн понимал, какое внимание будет обращено на его работу. К выбору сценариста, актеров и всей съемочной группы он подошел крайне ответственно. Сроки были также очень важны. Весь съемочный процесс должен был уложиться в 198 дней. По причине цейтнота работу над самой «холодной» сценой фильма запланировали на лето.
Место, подходящее для съемок массовой исторической баталии, нашли прямо рядом с «Мосфильмом». Пришлось выкорчевать старый вишневый сад, выровнять и заасфальтировать площадь в 32 тысячи квадратных метров. Эту огромную территорию посыпали опилками и солью, а для морозного блеска добавили нафталина с мелом и залили жидким стеклом. Иллюзия снега в черно-белом фильме получилась очень достоверной. В роли Чудского озера «выступил» небольшой пруд, а льдины изготовили из дерева, пенопласта и фанеры, покрасив белой краской.
На съемках фильма «Александр Невский», 1938 год
Для большей достоверности кроме исторических доспехов в костюмерных мастерских «Мосфильма» нашили и исторические шубы с тулупами. Актерам приходилось мучиться в тяжелых и теплых костюмах, ведь лето 1938 года в Москве выдалось по-настоящему жарким. Кстати, железные доспехи были вовсе не бутафорией. Их сделали максимально похожими на старинные, поэтому весили они примерно столько же и точно так же нагревались на солнце. Артисты обжигались о раскаленный металл, а от шлемов на лбах оставались красные отметины. Грим также приходилось постоянно поправлять, под палящими лучами он мгновенно начинал «течь».
Жара на съемках Ледового побоища в 1938 году
Ледовое побоище занимает почти треть хронометража фильма – оно длится в картине 35 минут (из 102 минут общей продолжительности), это необычно для истории кино. Несмотря на тяжелые условия, в которых вынуждена была работать команда, работу завершили даже с опережением графика (тоже удивительно). Завершили съемки почти в два раза быстрее чем планировали, в 115 съемочных дней. За досрочное окончание группе вручили переходящее красное знамя.
Фильм оказался невероятно своевременным: тема борьбы русского народа с внешним врагом была созвучна предвоенной эпохе, а под тевтонскими рыцарями можно было недвусмысленно угадать нацистскую Германию. Этот намек был настолько прозрачен, что фильм был изъят из проката после заключения пакта Риббентропа-Молотова, а после начала Великой Отечественной войны вернулся в кинозалы. В 1942 году к семисотлетию Ледового побоища был выпущен плакат со словами Иосифа Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков».
Николай Черкасов в роли Александра Невского
29 июля 1942 года был учрежден орден Александра Невского – награда для командного состава Красной Армии. Так как прижизненных портретов Александра Невского не сохранилось, на орден поместили профиль Николая Черкасова, исполнившего роль русского полководца в знаменитом фильме. Этот факт считается уникальным в истории фалеристики.
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