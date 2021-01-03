Как в немецких концлагерях манипулировали людьми, и Почему эта стратегия работает и сегодня

Психотерапевт, который выжил в концлагере

Бруно Беттельхейм.

Находясь за колючей проволкой Бруно с трудом сохранил разум и собственную личность.

Узники Бухенвальда.

Жизнь, поставленная на паузу

Книга, уникальная по своему содержанию.

Инициация и травматизация

Сломить волю было главной задачей.

Памятник узникам Бухенвальда.

Сегодня стены концлагеря выглядят вот так.

Бессмысленная работа

Каменоломня отлично подходила сразу для нескольких целей фашистов.

Коллективная ответственность вместо личной

Если ответственность общая, то ничья.

Монотонная и изматывающая работа, во время которой нельзя было даже разговаривать.

От тебя ничего не зависит

Форма как можно более нелепой и унизительной расцветки.

Немые свидетельства о злодеяниях.

Ничего не вижу, ничего не слышу

Стремление не замечать чужую боль становилось необходимостью.

Последняя черта и она пройдена

Бухенвальд. Освобождение.

Ни имен, ни фамилий, ни могил...

Для врача концлагерь стал переломным моментом в судьбе.

Сегодня Бухенвальд это музей.