Детали советского уюта, которые только портят современный интерьер

Несмотря на то, что советский стиль в интерьере квартир уже много лет назад вышел из моды, его отголоски все еще встречаются то тут, то там. И бывает, мы даже не понимаем, что именно в комнате выбивается из общей картины, пока не присмотримся внимательнее: настолько мы привыкли.

Поэтому сегодня мы решили в очередной раз оглядеться по сторонам и выловить те самые детали, которые мешают интерьеру стать гармоничным и современным.



Вазы из цветного стекла

Громоздкий торшер

Одинокое низкое кресло

Лакированная тумбочка

Табуретки

Швейная машинка в ящике

Чугунный радиатор отопления

Устаревшие выключатели

Кружевные салфетки

Старый платяной шкаф

Такие элементы декора попадались в каждой второй (а то и первой) квартире. Они были довольно увесистыми и редко использовались по назначению, зато при необходимости отлично выполняли роль пресс-папье. К сожалению, красоты интерьеру они уже давно не добавляют (разве что стиль помещения идеально подходит под эти вазочки).Был неизменным типовым атрибутом комнаты. Абажуры встречались разных цветов (чаще желтоватые, пастельных оттенков) и всевозможных размеров. У более дорогих моделей имелась полочка, куда можно было положить книгу или поставить чашку с чаем, но осторожно: несмотря на размеры, торшер не отличался устойчивостью. К счастью, современный рынок предлагает множество вариантов более стильных напольных светильников.Такое оставшееся с советских времен кресло, как правило, редко гармонично вписывается в дизайн квартиры, а выкинуть добротно сделанную мебель рука не поднимается. И все-таки, если этот предмет все еще стоит у вас в гостиной, советуем по возможности обновить его внешний вид или заменить на более современный вариант, который лучше подойдет к интерьеру комнаты.Подобные тумбы чаще всего продавались в комплекте с другой мебелью. Но их все еще можно увидеть во многих квартирах, несмотря на то, что прочая мебель уже давно заменена на новую. Стоит ли говорить, что интерьер от этого только страдает. Старую тумбочку всегда можно обновить: перекрасить, разрисовать, нанести на поверхность интересное декоративное покрытие. Или просто приобрести новую, благо выбор довольно велик.Само собой, речь идет только о тех деревянных табуретках, которые обычно красили белой или голубоватой краской. Они отлично выполняли свою функцию, были легкими, практичными и удобными. Но их внешний вид оставляет желать лучшего. Их можно обновить, например как это показано здесь, заменить более современными табуретками или простыми кухонными стульями со спинкой.Такая швейная машинка в футляре была спрятана у кого под покрывалом, у кого под кружевными салфетками. А кто-то даже шил специальный тканевый чехол, чтобы ящик выглядел не так громоздко и в комнате было поуютнее. Этот предмет все еще «украшает» интерьеры некоторых квартир, и это объяснимо: машинка-то работает. Разумеется, мы не станем советовать выбросить ее или заменить на новую модель. Предлагаем лишь найти в доме наиболее подходящее место, где она не будет бросаться в глаза и портить обстановку.Эти хорошо знакомые всем батареи были стандартными в советских квартирах. Отлично служившие не один десяток лет, они имеют как минимум один неоспоримый минус — не самый эстетичный внешний вид. В настоящее время на рынке представлено множество моделей современных радиаторов, в том числе биметаллических. Они удобнее, не такие громоздкие, намного легче чугунных, и их не нужно красить раз в несколько лет.Стильную комнату можно испортить таким маленьким нюансом, как устаревшие выключатели или пожелтевшие от времени розетки. Старые советские модели сразу бросаются в глаза, особенно тем людям, кто долгое время сам ими пользовался. Лучше по возможности заменить их более подходящими к вашему интерьеру выключателями, и результат станет заметен сразу же.Вязаные салфетки в советских квартирах раскладывались буквально везде, где только можно: на спинках диванов и кресел, на предметах интерьера, на полках и шкафах. Но в настоящий момент мы понимаем, насколько обилие таких мелочей утяжеляет обстановку. И, будем честными, они не украшают жилье, а лишь собирают пыль. Поэтому самое время окинуть взглядом комнату и с чистой совестью убрать с глаз эти салфеточки, если они где-нибудь еще остались.Сделанный на совесть, громоздкий и очень тяжелый — настолько, что все еще стоит в том же самом месте, куда его поставили 40 лет назад. Знакомо, не правда ли? Многие хозяйки годами собираются избавиться от этого предмета мебели, и все никак. Но как же изменится внешний вид спальни после того, как на место старого великана придет новенький и удобный! К слову, чтобы не прогадать с размерами нового шкафа, производители советуют добавить к доступному для установки пространству 10 см сбоку и 8 см сверху — так вы точно не ошибетесь.А какого вы мнения об этих элементах интерьера?