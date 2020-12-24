За что Андропов снял с должности «шефа» КГБ

Заслуженный чекист
Виталий Васильевич Федорчук родился в 1918 году в украинском селе Огиевка в крестьянской семье. Ранняя биография Федорчука указывала на то, что ему суждено было стать известным писателем или журналистом, а вовсе не генералом армии. Как пишет Александр Колпакиди в своей книге «Щит и меч. Руководители органов госбезопасности», после окончания семилетки Виталий Васильевич работал в различных местных газетах. Но в 1936 году он оставил эту стезю и стал курсантом Киевского военного училища связи, а в 1939 году был зачислен в Центральную школу НКВД СССР в Москве. Начало Великой Отечественной войны Федорчук встретил в должности заместителя начальника особого отдела НКВД 82-й мотострелковой дивизии.
Если верить Александру Северу, автору издания «Смерть шпионам!», во время Московской битвы Виталий Федорчук был серьезно ранен, но вернулся в строй. В 1942 году он был назначен начальником особого отдела НКВД 92-й отдельной танковой бригады, с которой воевал на Калининском, Западном, Северо-Кавказском фронтах.В 1943-1944 годах Федорчук занимал должность начальника отдела «Смерш» Ярославского, а позже Калининского гарнизона. Генерал-майор А. Недоля утверждал, что эта служба оказала огромное влияние на мировоззрение и поведение Виталия Васильевича. Федорчук, по словам сослуживцев, был грубым человеком, поощрял стукачество и с легкостью ломал чужие карьеры и судьбы.
«Все время на военном положении»
По мнению А. Недоли, война для Виталия Федорчука не закончилась даже после победы. «Он (Федорчук) как будто все время находился на военном положении» — отмечал военачальник. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, Федорчук и после падения гитлеровской Германии продолжал служить Родине. В 1949 году, как указывают авторы «Военной энциклопедии» И.Н. Родионов и П.С. Грачев, Федорчука перевели из Калинина в столицу: тогда он стал начальником отдела Управления особых отделов МГБ СССР по МВО. С 1950 года он занимал такую же должность по Центральной группе войск. Затем были и понижения, и повышения. Но в конце концов в 1970 году Федорчук стал председателем КГБ при Совете министров Украинской ССР.
Стоит отметить, что и в 1970 году Виталий Федорчук все еще не простился с войной. Дело в том, что, как утверждает автор книги «Тайна смерти Гитлера» Владимир Долматов, именно Федорчук утвердил план по уничтожению останков Гитлера, Геббельса и других лиц, которые были захоронены на территории советской воинской части в Магдебурге. План мероприятия под кодовым названием «Архив», приведенный в книге Александра Звягинцева «Главный процесс человечества», предполагал для сохранения секретности установление палатки над местом раскопок, организацию охраны и скрытых постов, вывоз останков в район Гнилого озера и их уничтожение (Цитата из документа: «…сжечь, а потом выбросить в озеро»).
«Ссылка» в МВД
Казалось бы, разработка плана такой секретной и ответственной операции не доверили бы аутсайдеру. Виталий Федорчук аутсайдером и не был, но Юрий Андропов, который тогда являлся Председателем Комитета государственной безопасности СССР, просто ненавидел генерал-лейтенанта Федорчука. Впрочем, его чувства были ответными на аналогичные со стороны Виталия Васильевича. Последний признавался в этом сам. В 1982 году Федорчук находился на пике своей карьеры, занимая председательское кресло в КГБ. Однако это продолжалось всего несколько месяцев. Когда Андропов стал генсеком, он сделал главой КГБ своего соратника Виктора Чебрикова, а Федорчука — министром внутренних дел.
Как пишет в своей книге «Вилен Апакидзе – сыщик, опередивший время» Сергей Кредов, Федорчук вполне обоснованно считал этот перевод своеобразной «ссылкой». Тем более, что наверняка всем знакомо о противостоянии между КГБ и МВД. Правда, Андропов, если верить Леониду Млечину, автору книги «История внешней разведки», попытался подсластить пилюлю, присвоив Федорчуку звание генерала армии. Несмотря на высокое звание для Виталия Васильевича перевод в МВД стал тяжелым ударом, и генсек не мог не предвидеть этого. В 1986 году Виталий Федорчук расстался и с министерским постом, а в 1992 году был отправлен в отставку. Он всю свою жизнь посвятил службе, а потому не представлял себе другой жизни. Его не приняли в свою круги ни ветераны КГБ, ни ветераны МВД. Федорчук умер в одиночестве в 2008 году в возрасте 89 лет.
Юлия Попова
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