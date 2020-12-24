За что Андропов снял с должности «шефа» КГБ

Заслуженный чекист

Виталий Васильевич Федорчук родился в 1918 году в украинском селе Огиевка в крестьянской семье. Ранняя биография Федорчука указывала на то, что ему суждено было стать известным писателем или журналистом, а вовсе не генералом армии. Как пишет Александр Колпакиди в своей книге «Щит и меч. Руководители органов госбезопасности», после окончания семилетки Виталий Васильевич работал в различных местных газетах. Но в 1936 году он оставил эту стезю и стал курсантом Киевского военного училища связи, а в 1939 году был зачислен в Центральную школу НКВД СССР в Москве. Начало Великой Отечественной войны Федорчук встретил в должности заместителя начальника особого отдела НКВД 82-й мотострелковой дивизии.

Если верить Александру Северу, автору издания «Смерть шпионам!», во время Московской битвы Виталий Федорчук был серьезно ранен, но вернулся в строй. В 1942 году он был назначен начальником особого отдела НКВД 92-й отдельной танковой бригады, с которой воевал на Калининском, Западном, Северо-Кавказском фронтах.

В 1943-1944 годах Федорчук занимал должность начальника отдела «Смерш» Ярославского, а позже Калининского гарнизона. Генерал-майор А. Недоля утверждал, что эта служба оказала огромное влияние на мировоззрение и поведение Виталия Васильевича. Федорчук, по словам сослуживцев, был грубым человеком, поощрял стукачество и с легкостью ломал чужие карьеры и судьбы.