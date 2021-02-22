Броневик с деревянным полом: как создавался первый инкассаторский микроавтобус СССР

В советское время люди больше доверяли друг другу, чем сейчас, однако порой это не спасало из от тех же ограблений. Не меньше от этого страдали и инкассаторы - долгое время они возили наличные деньги в банк на обычных Волгах или Жигулях, что не придавало таким поездкам безопасности. Тогда было решено создать специализированный автомобиль для данной цели. И его создали - вот только век оказался совсем недолгим, хотя бы потому, что пол у инкассаторского броневика оказался...деревянным.
Тот случай, когда история создания автомобиля длиннее и интереснее, чем история его эксплуатации. /Фото: autorambler.ru
Сложно сказать, когда о необходимости создать советский инкассаторский броневик заговорили впервые, однако всерьез за это дело принялись только в середине 1980-х годов. Тогда Госбанк СССР подал соответствующий заказ во Всесоюзный НИИ стали. Согласно задумке, в результате разработок должен был получиться специализированный инкассаторский автомобиль с противопульным бронированием.
Но первая попытка не удалась: специалисты НИИ по непонятной причине просто решили оснастить броней старую-добрую «буханку». Однако испытания показали нецелесообразность этой идее: на стрельбище опытный образец буквально превратили в решето. От подобной конструкции было решено отказаться.
Что интересно, спустя несколько лет к идее бронированных УАЗов вернулись снова. - так появился инкассаторский Коналю 330-20 в 1995 году./Фото: autoreview.ru
После первой неудачи было решено сделать заказ на партию готовых автомобилей. Но и здесь не обошлось без знаменитой смекалки: когда стало ясно, что для закупки таких моделей нужно использовать валюту, придумали оригинальный выход - будущие советский броневики решили не покупать, а разработать, задействовав зарубежных специалистов, но на основе отечественной модели. Причем выбор последней также удивляет - вместо вполне подходящей «буханки» взяли почему-то «рафик».
На проведение тендера по созданию первого советского инкассаторского броневика подали заявки сразу несколько иностранных компаний: Fontauto (Италия), Labbe и Manufrua (Франция), Bedwas (Великобритания), Tiele и Ackermann-Freuhauf (Германия). По сути, им выставили два основных условия - баллистическая защита второго класса (защита от пистолетного патрона), и граничная снаряженная масса машины не больше 2,7 тонн, ведь больше РАФ-2203 не выдерживал, во многом из-за своего...фанерного пола.
Один из участников тендера от фирмы Fontauto ./Фото: hsmedia.ru
В итоге ни одна из компаний не смогла уложиться в поставленное ограничений по снаряженной массе: так, например, итальянский Fontauto был на 37 килограмм больше, а вот один из двух опытных образцов немецкой Tiele оказался рекордсменом по превышению лимита - этот прототип весил целых 3,5 тонны. В конечном итоге был выбран автомобиль французской компании Labbe, в котором максимальный показатель по снаряженной массе был превышен на 50 килограмм.
Так выглядел самый тяжелый прототип броневика весом в 3,5 тонны. /Фото: maximonline.ru
Компания-победитель в результате получила заказ на 62 инкассаторских броневика. На советских же улицах эти необычные микроавтобусы появились в концу 1980-х годов. Автомобиль пришелся по душе сотрудникам Госбанка СССР, ведь он был гораздо комфортнее отечественных машин: она была оснащена усилителем руля, автономным отопителем салона и даже кондиционером.
Салон первого советского инкассаторского броневика. /Фото: fishki.net
Однако удовлетворение от эксплуатации, как и история этого необычного автомобиля, оказались недолгими. А все из-за того самого перевеса, ведь к тем 50 килограммам прибавлялся сверху еще и вес экипажа и, собственно, сам груз. Спустя непродолжительное время использования RAF Labbe подвеска и рулевое превращались просто в труху, тормоза не были способны достаточно быстро останавливать машину, мотор от перегрузки банально перегревался, и даже дверные петли проседали под весом бронированных панелей.
Поэтому уже через несколько лет первый инкассаторский броневик СССР был вытеснен на обочину жизни, а машины оказались буквально выброшены свалку истории - их и сегодня можно встретить абсолютно покинутыми и медленно превращающимися в груду металлолома.
Вот так большинство забытых RAF Labbe давно заброшены и попросту ржавеют. /Фото: wroom.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии