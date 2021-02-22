Броневик с деревянным полом: как создавался первый инкассаторский микроавтобус СССР

Тот случай, когда история создания автомобиля длиннее и интереснее, чем история его эксплуатации. /Фото: autorambler.ru

Что интересно, спустя несколько лет к идее бронированных УАЗов вернулись снова . - так появился инкассаторский Коналю 330-20 в 1995 году./Фото: autoreview.ru

Один из участников тендера от фирмы Fontauto ./Фото: hsmedia.ru

Так выглядел самый тяжелый прототип броневика весом в 3,5 тонны. /Фото: maximonline.ru

Салон первого советского инкассаторского броневика. /Фото: fishki.net

Вот так большинство забытых RAF Labbe давно заброшены и попросту ржавеют. /Фото: wroom.ru