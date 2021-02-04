Что рассказывали о луне ацтеки, инуиты и другие легендарные народы разных времен

Корейские волк и семеро козлят

В корейской традиции Луна - это мальчик, спасшийся от тигра благодаря молитве сестры.

Инуиты: луна это насильник

Рисунок на шкуре тюленя. Художница-инуитка Хелен Кальвак.

Армяне: у матерей бывает нелёгкая рука

Океания: рыба большого полёта

Картина Стивена Пауэра.

Египтяне: игры с едой

Ацтеки: луны на самом деле две. Или больше

В Мексике осталось немало изображений Койольшауки, богини с бубенчиками на щеках.

Эстония: небо попортили ножницами

Полинезия: женщина, которой ужасно надоели мужчины