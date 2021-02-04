Что рассказывали о луне ацтеки, инуиты и другие легендарные народы разных времен

Давным-давно у людей не было телескопов, а желание понять, откуда взялась на небе луна – было. Так что они сочиняли что-нибудь, во что сами потом верили. Но эти мифы больше говорят о людях, чем о происхождении луны, выдавая их страхи и надежды.
Корейские волк и семеро козлят
Корейская легенда о луне очень похожа на нашу сказку про козлят и на «Красную шапочку». Однажды мама трёх детей – девочки и двух мальчиков – ушла, а вместо неё в дом постучался тигр. Дети сначала не поверить, что он и есть мама, но тигр убедил, что руки у него стали большими и жёсткими от работы, и голос охрип от усталости. К тому же на нём было мамино платье – ведь её он уже сожрал.
Дети впустили его, и тогда тигр съел младшего, самого доверчивого мальчика. Старшим брату и сестре удалось убежать и залезть на дерево. Тигр начал забираться на дерево, но небо по мольбе девочки спустило детям цепи, по которым они смогли влезть и на небо. Так появились на небе Солнце и Луна, и Луной стал мальчик.
В корейской традиции Луна - это мальчик, спасшийся от тигра благодаря молитве сестры.
Инуиты: луна это насильник
Народ, который мы привыкли называть эскимосами, считает, что луна – это преступник. Один мужчина воспылал страстью к собственной сестре, прокрался ночью в женскую ярангу и насильно овладел ею. Когда он проник в ярангу в следующую ночь, она смогла пометить его лицо сажей из лампы. Днём женщина увидела, что насильником был её собственный брат.
Несчастную так ужаснуло это открытие, что она отделила ножом свои груди, положила их в чашу и подала брату, предлагая ещё раз насладиться ими. После этого женщина бросилась прочь от стойбища с факелом в руках, оставляя ужасные кровавые следы. Её брат бросился следом, но уронил факел, и тот едва тлел. Бежали они, бежали, пока не вбежали на небо, где сестра, наконец, смогла оторваться от своего насильника. Бегают до сих пор.
Рисунок на шкуре тюленя. Художница-инуитка Хелен Кальвак.
Армяне: у матерей бывает нелёгкая рука
Древние армяне верили, что мальчик по имени Лусин однажды очень уж достал маму, которая как раз месила тесто, просьбами дать ему булочку. И женщина отвесила ему такую пощёчину, что он улетел на небо! Оттуда его лицо и светит как луна, а отметины на нём – от материнской руки.
Океания: рыба большого полёта
В Океании веками верили в том, что одном острове жили две сестры – чудесные охотницы и рыбачки. Однажды они вытащили из воды волшебную рыбу, огромную белую камбалу, и решили тотчас её съесть. Оставили было в траве, чтобы набрать корешков и дров, но, пока они ходили, волшебная рыба забралась на дерево. А когда снова их увидела, стала прыгать всё выше по веткам, пока не забралась на небо. Так что луна – это большая волшебная камбала. А сёстры до самой смерти считали её своей.
Картина Стивена Пауэра.
Египтяне: игры с едой
Бог Хор ненавидел своего дядю бога Сета за убийство отца Хора Осириса и искал способ ему напакостить. Хор сделал так, чтобы вместе с салатом Сет съел немного его семени. В результате Сет зачал от собственного племянника и из его лба родился Тот – бог-луна. В других мифах у Хора были два глаза, луна (Тот) и солнце (Ра), и они светили одинаково ярко. Когда Хор дрался с Сетом, дядя повредил племяннику тот глаз, который Тот.
Ацтеки: луны на самом деле две. Или больше
Ацтеки верили, что боги старятся, как люди, и потому однажды сменяют друг друга. Поэтому и богов луны у них было два: гермафродит Метцли и девушка по имени Койольшауки. Мецтли получился из ещё более старого бога луны, Тексистекатля – старика с раковиной на спине. Однажды богам понадобилось новое солнце, и они разожгли костёр. Туда бросился бог проказы и стал новым солнцем, а следом бросился старый бог луны и стал… молодым богом луны, прекрасным юношей Метцли, который, когда захочет, бывает девушкой по имени Йоуалтиситль.
Но светит в конечном итоге с неба голова Койольшауки, воинственной богини, которая попыталась убить свою мать за то, что та рожает не от мужа, а от шара из перьев. Правда, и саму Койольшауки родили от обсидианового ножа, так что претензии непонятны. Когда Койольшауки с братьями напала на беременную мать, вдруг родился в полном воинском облачении Уицилопочтли и сестру обезглавил – кстати, не оружием, а огненной змеёй. Голову он закинул на небо. Кое-кто видит в этой истории отражение давней битвы на… лазерных мечах!
В Мексике осталось немало изображений Койольшауки, богини с бубенчиками на щеках.
Эстония: небо попортили ножницами
Давным-давно небо, считали предки современных эстонцев, висело очень низко и выглядело совсем как синее полотно, которое мог потрогать любой высокий мужчина. У одного портного прохудились штаны, и он вырезал себе кусок неба на заплату. А потом вырезал кусок поменьше на заплатку жене. Это обеспокоило Старого бога, и тот приказал своим помощникам перевесить небо повыше. Но через дырки до сих пор льётся райский свет, через большую поярче, через маленькую помельче. А звёзды – это дырки от пальцев детей портного, которые любили баловаться, когда небо ещё висело очень низко.
Полинезия: женщина, которой ужасно надоели мужчины
Многие полинезийцы верят, что некогда жила невероятно красивая женщина по имени Хина, которую постоянно домогались мужчины. Она была по очереди женой бога-угря и того самого Мауи, который в наше время стал героем мультфильма. Это с ней некрасивый Мауи обменялся лицом, пока она спала, из-за чего они очень поссорились (лицо, конечно, пришлось вернуть). Хину также крали замуж, да и вообще проходу ей не давали. Однажды ей так это надоело, что она ушла ото всех на небо и стала там луной.
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