Как удалить пень на дачном участке

Удалить пенек на дачном участке может быть достаточно сложно, особенно, если не знаешь ни одного метода борьбы с оставшимися от дерева корнями. На самом деле удаление пенька совсем не такая страшная процедура, как может показаться на первый взгляд. При должном подходе для удаления пня даже не придется напрягаться.





Что понадобится: дрель, перьевое сверло 20-25 мм, пачка аммиачной селитры Вооружившись дрелью с перьевым сверлом, проделываем в пеньке несколько характерных отверстий. Количество оных зависит от размеров пня. Между двумя отверстиями должно быть около 10 см. Что касается глубины, то она должна быть максимально возможной при используемом инструменте. Когда отверстия будут готовы их нужно очистить от опилок, также, как и сам пенек. Теперь заполняем отверстия селитрой. Настоятельно рекомендуется прибегнуть к помощи воронки, чтобы состав засыпался именно в отверстия. Импровизированную воронку можно сделать при желании из бутылки или обычной бумаги. Несколько раз утрамбовываем удобрение, после чего снова насыпаем селитру. Важно: если по участку ходят животные и в первую очередь домашние птицы, то пень с селитрой нужно обязательно накрыть! Птицы могут склевать гранулы удобрения и получить от этого тяжелейшие ожоги пищевого тракта.

Дело осталось за малым – подождать 5-6 месяцев. В итоге древесина станет мягкой и податливой, с пня начнет отваливаться кора, внутри начнет образоваться древесная труха. В дальнейшем от пня будет легко избавиться при помощи топорика и лома . В самых тяжелый случаях (при работе с большими пнями) ждать придется до 1 года перед тем, как можно будет приступить к корчеванию. ВидеоЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: