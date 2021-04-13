Декор или неотъемлемый атрибут: зачем на джинсы пришивают этикетку сзади

Как и когда появилась нашивка

Первые нашивки изготавливались исключительно из кожи / Фото: liveshopping.me

Компания Levi's стала первым производителем джинсов с кожаными нашивками на поясе / Фото: pinterest.ru

Сегодня жакроны редко производятся из кожи / Фото: modeintextile.fr

Что собой представляет жакрон

На нашивках указываются бренд и данные об изделии / Фото: yandex.ua

Первые жакроны изготавливались исключительно из кожи / Фото: ropedye.com

На смену коже пришли менее дорогостоящие материалы / Фото: pinterest.ru

Зачем нашиваются жакроны

Основная задача жакронов заключалась в защите джинсовых изделий от подделки / Фото: pinterest.ru

Подделать фирменный жакрон было практически нереально / Фото: themoscowtimes.com

Нашивки на задней части пояса практически не используются для защиты от подделок / Фото: tsn.ua