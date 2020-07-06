Свойства жидкости для мытья посуды, о которых вы даже не догадывались

А вы знали, что жидкость для мытья посуды можно использовать не по назначению? У этого средства масса необычных и полезных свойств — и вот только некоторые из них.







Уничтожаем сорняки

Делаем холодный компресс

Ищем место прокола

Избавляемся от мушек

Защищаем очки от запотевания

Смазываем дверные петли

Заботимся о домашних растениях

Прочищаем засор

Удаляем жирные пятна

Делаем мыльные пузыри

Не травите полезные растения и себя токсичными гербицидами! Смешайте 1 ст. л. жидкости для мытья посуды, 1 стакан соли и 4,5 л уксуса. Перелейте смесь в пульверизатор и обработайте сорняки.Будьте осторожны: жидкость не должна попасть на цветы и садовые растения!Наполните пакет с герметичной застежкой жидкостью для мытья посуды и охладите его в морозилке. Это самый простой вариант пузыря для холодных компрессов. При низких температурах мыло не замерзает, а приобретает консистенцию геля, надолго сохраняющего холод. При бытовых травмах и ушибах вещь просто незаменимая!Это лайфхак наверняка понравится автомобилистам. Если шина начала спускать воздух, и вам срочно нужно найти место прокола, растворите жидкость для мытья посуды в воде и распылите ее на поверхность. Вы сможете легко обнаружить место повреждения камеры по мыльным пузырям, которые надувает поток воздуха.Если надоедливые насекомые заполонили ваш дом, попробуйте избавиться от них с помощью простой ловушки.Наполните высокий стакан наполовину белым или яблочным уксусом, добавьте в него 6−8 капель жидкости для мытья посуды и долейте до верха теплой водой — так, чтобы на поверхности появилась густая пена. Оставьте в ловушку в месте скопления мушек и подождите.Привлеченные сладким запахом насекомые обязательно решат проверить, что находится внутри стакана. А вязкая жидкость не даст им выбраться наружу.Нанесите несколько капель жидкости для мытья посуды на ткань и тщательно протрите ей линзы с обеих сторон. После того как средство полностью высохнет, удалите его остатки чистой салфеткой и отполируйте стекло до блеска.Если скрипящие двери мешают вам спокойно жить, не тратьтесь на дорогие спреи — их может заменить обычная жидкость для мытья посуды. Нанесите небольшое количество средства на проблемные участки, несколько раз откройте и закройте дверь, чтобы распределить его по петле — и наслаждайтесь долгожданной тишиной.Используйте нетоксичный инсектицид для защиты домашних растений от вредителей. Растворите две чайные ложки жидкости для мытья посуды в стакане теплой воды и распылите средство на листья. Такая обработка наиболее эффективно действует на тлю, белокрылку и клещей.Но: выбирайте максимально простое средство без дополнительных ингредиентов — обезжиривателей, хлора и антибактериальных компонентов.Если стандартные методы прочистки засора в туалете не «работают», попробуйте налить в унитаз полстакана средства для мытья посуды и оставить на 10−15 минут. Если и это не помогло, добавьте в чашу пару литров кипятка — так дело пойдет быстрее.Жирорастворяющие свойства средства можно использовать не только при мытье посуды. Оно также подходит для удаления жирных пятен и глубоко въевшейся грязи с одежды, ковра, кафельной плитки и других поверхностей.Используйте жидкость для мытья посуды без отбеливающих компонентов, предварительно опробовав ее на малозаметном участке.Мыльные пузыри, хотя и стоят недорого, но требуют приличных затрат. Маленькие дети постоянно их разливают — и бутылочки со средством летом хватает от силы на пару дней. Мы предлагаем вам более экономичный вариант.Смешайте 2/3 стакана жидкости для мытья посуды с 2−3 чайными ложками глицерина (его можно заменить кукурузным сиропом). Разведите смесь в четырех литрах воды — этого объема хватит надолго, тем более что жидкость получается достаточно плотной, и пузыри хорошо надуваются.