Моменты, которые стали изюминкой популярных советских фильмов, хотя первоначально их не было в сцена

«Джентльмены удачи»

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», 1971 год

«Бриллиантовая рука»

Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», 1969 год

На съемках комедии «Бриллиантовая рука»

«Любовь и голуби»

Кадр из к/ф «Любовь и голуби», 1985 год

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975 год

«Служебный роман»

Кадр из к/ф «Служебный роман», 1977 год

«Золушка»

Кадр из к/ф «Золушка», 1947 год

Рабочий момент съемок фильма «Золушка», 1946 год