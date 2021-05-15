До безобразия простой способ, как отчистить сковороду от нагара

Когда регулярно пользуешься сковородой, то рано или поздно наступает тот день, когда востребованный предмет посуды становится слишком грязным: жир и нагар делают свое подлое дело. Почистить сковороду после такого может быть очень сложно. Современная магазинная химия далеко не всегда справляется с поставленной задачей. В такой ситуации остается только одно – прибегнуть к «бабушкиным» методикам. Одна такая, как раз есть на вооружении.
Смешиваем ингредиенты. /Фото: youtube.com.
Для очистки сковороды от застарелого нагара и жира понадобится сода, горчичный порошок, силикатный клей, вода, несколько раздельных тар для последующего смешивания и приготовления. Весь процесс займет около часа, при условии, что все необходимое для работы было подготовленное заранее. Итак, вот что нужно сделать.
Варим сковороду. /Фото: youtube.com.
Сначала берем половину пиалы горчичного порошка, половину стакана соды и совсем немного силикатного клея. Смешиваем в чистой таре сначала горчицу и соду и хорошо перемешиваем. Затем, набираем в отдельную тару воду и добавляем туда все ингредиенты разом. Лучше всего смешивать в большом ведре или кастрюле.
Жир отстанет в результате варки. /Фото: youtube.com.
Далее тару с водой и смесью нагреваем до состояния кипения, опустив туда проблемную сковородку. «Варим» сковородку на протяжении 30-45, реже 60 минут. Процесс не быстрый, однако только за это время сода и горчичный порошок смогут при помощи кипятка ослабить нагар. После «варки» извлекаем предмет посуды и начинаем его «драпать» при помощи жесткой губки с использованием обычного моющего средства. Жир и нагар должны будут слазить сами.
Останется поскрести. /Фото: youtube.com.
Видео:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии