С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Обнаженное женское тело – это красиво. А обнаженное женское тело, ожившее на холсте и впитавшее энергетику художника, ещё более привлекательно.

Красивое женское тело в изобразительном искусстве


Франциско Гойя. Обнаженная Маха

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Федерико Бельтран Массес. Nude

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Изидор Пильс. Обнажённая женщина

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Аманда Рашн. In Knots

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Гарри Холланд. Formation

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Трубач-Мошникова Нелина. Babe

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Лена Лафаки. Ню #1

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Сергей Зленко. На пляже

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Майкл Паркес. Клеопатра

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Гарри Холланд. Homeward

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
1
Обсудить

Картина дня

наверх