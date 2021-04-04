Правил посадки деревьев от опытного садовника

егодня мы поделимся с вами советами Дмитрия Звонка – человека, который имеет 28 лет практического опыта работы с деревьями, основателя трех древесных питомников, автора курса «Сад моей мечты» и ведущего обучающих семинаров и онлайн мастер-классов.



Как помочь дереву выжить после посадки? При пересадке на постоянное место, даже если дерево продается с закрытой корневой системой и растет в контейнере, происходит гибель некоторой части корней. По этой причине любая пересадка – стресс для дерева.

Негативно сказывается на его самочувствии и резкая смена условий существования: дерево, привыкшее к условиям, например, питомника, вдруг оказалось на вашем участке, где другая почва, освещенность, температура и т.д. Как помочь растению пережить этот сложный период? Как долго он длится? Чего в это время категорически не стоит делать с деревом? Эти важные вопросы волнуют многих садоводов.



1. Стоит ли использовать стимуляторы корнеобразования при посадке дерева

2. Какие удобрения нужны посаженному дереву

3. Нужно ли при посадке дерева добавлять в яму плодородный грунт

4. Какой должна быть посадочная яма

5. Защита от короедов и других вредителей

6. На что обращать внимание при выборе саженца

7. Правильное положение корневой шейки

8. Как правильно посадить дерево

9. Полив посаженных деревьев

10. Какие условия являются оптимальными для быстрой приживаемости дерева

Чтобы дерево быстро и успешно прижилось на новом месте, важна не только скорость, но и направление отрастания корней. Корни изначально находятся внутри земляного кома. Для нормальной жизнедеятельности дерева они должны начать расти во все стороны, выйти за пределы «родного» кома и прорасти в окружающий грунт, заняв при этом как можно большее пространство вокруг.Задача садовода – стимулировать их разрастание. Без использования стимулятора корнеобразования так и получается: в правильно подготовленной посадочной яме корни начинают свободно расти в разные стороны.Что происходит, когда при посадке дерево обрабатывают стимулятором корнеобразования, например Корневином? В этом случае новые корни начинают расти внутри земляного кома, не выходя за его пределы. Всасывающая поверхность увеличивается, но только внутри кома. При поливе такое дерево очень быстро впитывает любое количество воды и поэтому часто испытывает недостаток влаги, а значит, стресс. Выжить в таких условиях ему довольно сложно. Кроме того, и поливать растение, где все корни находятся в одном месте, возле ствола, непросто.Исходя из вышесказанного, обрабатывать стимуляторами корнеобразования деревья при посадке не стоит. Корневин и его аналоги следует использовать лишь при черенковании, чтобы у черенков быстрее появились корешки.В первый год после посадки дерева не стоит вносить никаких минеральных удобрений. Почему?После внесения удобрений в почве повышается концентрация солей, из-за чего корни начинают хуже всасывать воду. А корешков у дерева еще мало, поэтому оно и так впитывает недостаточное количество воды. После внесения удобрений ситуация только усложняется.Чтобы дерево хорошо укоренилось, должен происходить интенсивный рост корневой системы. При внесении же азотных удобрений, наоборот, начинается активный рост надземной части растения, а корни растут медленнее.Кроме того, усиленный рост надземной части приводит к снижению иммунитета дерева, в результате снижается его способность сопротивляться болезням и вредителям.Подкармливать растение минеральными удобрениями можно начинать только со 2-3-го года после посадки.Многие дачники, особенно те, у которых на участке бедная почва, кладут в посадочную яму плодородный грунт. Однако такая забота приносит саженцу не пользу, а вред.В посадочную яму следует засыпать ту землю, которую оттуда вынули (количество богатой питательными веществами почвы, если вы уж решили ее все-таки добавить, не должно превышать 10% от общего объема всей ямы). Это послужит хорошим стимулом разрастания корневой системы.Если же в посадочной яме будут созданы идеальные условия для существования саженца, то корни не будут стремиться разрастаться вширь и выходить за ее пределы. Там условия намного хуже (грунт более тяжелый, менее воздухо- и водопроницаемый, не такой плодородный и т.д.), так зачем туда расти? В результате дерево будет приживаться намного медленнее.Часто причиной плохой приживаемости дерева после посадки становится слишком узкая посадочная яма. Корни доходят до ее стенок, сталкиваются с плотной почвой и перестают разрастаться вширь. Чтобы этого не произошло, посадочная яма должна быть правильного размера.Глубина посадочной ямы должна быть чуть меньше высоты земляного кома, в котором растет дерево, – в этом случае корневая шейка при посадке окажется чуть выше уровня земли.Ширина посадочной ямы должна равняться трем диаметрам земляного кома, чтобы корни могли свободно расти в стороны. При подготовке ямы вертикальные стенки не оставляйте гладкими, а слегка порубите лопатой. Они станут более рыхлыми, и корням будет проще прорасти в окружающий грунт.Пока дерево находится в состоянии стресса, у него снижен иммунитет. По этой причине в первые годы после посадки оно особенно подвержено нападению короеда и других вредителей. В течение всего этого срока за деревом нужно усиленно наблюдать и всяческие ему помогать, защищать от появившихся вредителей при помощи подходящих инсектицидов.Как рассчитать срок, сколько саженец будет приживаться? Это подскажет диаметр ствола. Каждые 2,5 см диаметра – это один год приживания: если ствол у дерева 5 см – это значит, что приживаться оно будет 2 года; если диаметр 20 см, этот срок увеличивается до 8 лет. Все это время дерево нуждается в особом внимании.Самый оптимальный диаметр ствола при посадке лиственных деревьев – 5-10 см.Посадочный материал может продаваться по-разному:с оголенными корнями (если саженцы посажены вовремя и быстро, то они приживаются лучше всех);ком в мешковине;в контейнере.Если корни саженца обмотаны мешковиной, то ее нужно снять сразу при посадке. Мешковина может не сгнивать годами и даже десятилетиями, поэтому она будет препятствовать нормальному развитию дерева.При покупке проверьте:уровень корневой шейки: она не должна быть заглублена;качество корней: если корни светлые, хороший запах почвы – это хорошо; если корни темные, черные, сухие – стоит отказаться от покупки такого саженца;отсутствие болезней и вредителей;соотношение корневой системы и толщины ствола: земляной ком должен быть примерно в 10 раз шире, чем ствол;правильный размер саженцев для данных условий: дерево не должно быть высоким и толстым, если это одно- или двухлетний саженец и т.д.Чтобы в будущем избежать проблем, выбирайте устойчивые к самым распространенным болезням или вредителям сорта деревьев.Одна из самых главных причин, которая при посадке дерева приводит к множеству проблем и даже к его гибели, – это заглубление корневой шейки. Корневая шейка может оказаться заглубленной и в том случае, если после посадки дерева сажают, например, газон и поднимают уровень почвы на участке. Чтобы такого не произошло, планировать посадки нужно заранее.Какие проблемы могут возникнуть, если корневая шейка заглублена:корневая шейка начинает гнить;корни «задыхаются»;корни начинают расти не в стороны, а вверх и др.Корневая шейка должна располагаться чуть выше поверхности почвы, чтобы ее было видно и она находилась на свежем воздухе.Многие садоводы посадочную яму для дерева готовят заранее, за несколько недель до посадки. Делать этого не стоит хотя бы по той причине, что мы не знаем точный размер кома, а значит, не можем рассчитать, какой глубины должна быть яма. Потом, при посадке, лишнее наспех засыпается землей. Но т.к. земля рыхлая, неуплотненная, то дерево вскоре проседает и корневая шейка оказывается ниже поверхности почвы. В результате заглубления корневой шейки деревья либо погибают, либо начинают болеть.При пересадке дерева из контейнера соблюдайте следующие правила:Достаньте саженец из контейнера.Найдите корневую шейку (она может быть заглублена) и освободите ее, чтобы она оказалась на поверхности земляного кома. Если над ней будут корни, их необходимо удалить.Нижнюю часть кома разрежьте, чтобы можно было расправить кольцевые корни. Это стресс для саженца, однако оставлять корни нерасправленными нельзя, потому что в будущем это может привести к гибели дерева.Поставьте ком в посадочную яму и засыпьте почвой. Не забывайте, что корневая шейка должна находиться чуть выше уровня земли.Если корни дерева находились в сетке и были обмотаны мешковиной, то вначале нужно освободить саженец вверху от мешковины и сетки и найти корневую шейку. Если над ней находятся кольцевые или придаточные корни, их также нужно обрезать: корневая шейка должна быть свободна. Затем посадите дерево в подготовленную яму.Одно из главных правил ухода за растущим деревом в течение всего периода приживаемости – правильный полив. Основные правила полива деревьев:не допускайте пересыхания корневой системы, поливайте по мере подсыхания почвы: в первый год жизни саженца в засушливую погоду полив необходим не реже 1-2 раза в неделю;вода при поливе не должна попадать на ствол;поливайте обильно, чтобы промок весь земляной ком;влагозарядковый полив нужен молодым деревьям 2 раза в год: весной, после оттаивания почвы, и осенью.Однако при поливе важно не переусердствовать. Помните, что переувлажнение для деревьев хуже, чем сухая почва.Кроме полива, не забывайте также про побелку. Чтобы избежать весенних ожогов, деревья, особенно с темными стволами, необходимо белить каждую осень.Наблюдайте как минимум один раз в неделю за свежепосаженными деревьями, чтобы вовремя увидеть возникшую проблему. В этом случае вы сможете вырастить здоровое дерево, которое будет радовать вас в течение десятилетий.При разрастании корней дерево становится устойчивым, хорошо растет и не требует наших внимания и защиты. Почвенные условия, которые максимально благоприятствуют росту корней:мощность корнеобитаемого слоя почвы – от 40 см в глубину;плотность почвы максимальная – от 1 до 4 г/куб.см;механический состав – легко- или среднесуглинистая почва;хорошая структурированность почвы – зернистая или комковатая структура;хорошая водо- и воздухопроницаемость, а также способность удерживать воду; рыхлость (плотную почву необходимо мульчировать, чтобы сделать ее более рыхлой);хорошая дренированность;идеальный уровень pH – 6-6,5;наличие мульчирующего слоя: мульча должна быть органической, толщиной не больше 10 см, расположенной на расстоянии 20 см от корневой шейки;наличие достаточного количества свободной почвы: если диаметр ствола у взрослого дерева 20 см, то ему нужно 13 куб.м свободного грунта. При глубине корнеобитаемого слоя в 25 см (именно такой чаще всего встречается в Подмосковье) площадь не занятой ничем почвы должна составлять 52 кв.м.