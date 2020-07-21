Круче, чем Холодная война: разведка и шпионаж Древнего Рима

ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Развивать военную разведку римские полководцы стали после участия в Пунических войнах. Способствовали этому ум и находчивость карфагенского лидера Ганнибала. Он часто отправлял в лагерь к римлянам шпионов, которые внедрялись в их отряды, а потом сбегали к своим, чтобы передать полученную информацию. По некоторым данным, у карфагенских агентов существовали специальные жесты, которые позволяли идентифицировать друг друга.

Римский историк Тит Ливий описывает, как одному такому «засланному казачку» римляне отрубили руки, чтобы преподать урок остальным. Он не называет ни имени, ни должности шпиона, но спустя 200 лет рассказывает о кровавых подробностях дела: «Примерно в то же время карфагенский шпион, который в течение двух лет избегал обнаружения, был пойман в Риме, и после того, как обе его руки были отрезаны, его отослали».

Римляне несли немалые потери, пока их отрядами не стал командовать Публий Корнелий Сципион Африканский, который разработал собственные методы шпионажа. Например, он решил направить своих центурионов в лагерь к нумидийскому царю Сифаксу, замаскировав их под рабов, сопровождавших делегацию. Однако командование опасалось, что центуриона Люция Статория могут опознать, ведь он посещал Сифакса раннее вместе с римскими эмиссарами. Поэтому было решено публично наказать его палками, чтобы никто не усомнился в низком статусе. Люций вытерпел экзекуцию ради конспирации.

Центурионы под прикрытием искали часовых и укрепленные районы, чтобы определить слабую позицию для удара по лагерю. Повторяя уловку, группы «рабов» Сципиона менялись. Так об уязвимых местах лагеря нумидийцев появлялось все больше сведений.