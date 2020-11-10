Почему выливать воду, в которой варились яйца - большая ошибка: способы применения

Жидкость из-под вареных яиц обладает массой полезных свойств

Полезные свойства жидкости, в которой отваривали яйца

В процессе варки вода перенимает все полезные свойства яичной скорлупы / Фото: img2.newsmir.info

Для чего пригодится яичная жидкость?

net Яичная скорлупа состоит из 27 элементов, где 90% занимает кальций / Фото: udobreniya.net

У растения недостаток кальция

Увядающий и засыхающий внешний вид - признак недостатка кальция / Фото: pics.botanichka.ru

Переизбыток кальция

Опавшие бутоны сигнализируют о чрезмерном количестве кальция / Фото: 5-nt.ru

Культуры, которые можно удобрять кальцием

Бахчевые культуры и садовые кустарники - одни из растений, которым подходит яичная подкормка

Культуры, которые нельзя удобрять кальцием

Некоторые растения, например, клубника и огурцы, плохо усваивают кальций

Как правильно вносить жидкую подкормку

Вносите удобрение 3-4 раза в неделю и раз в месяц протирайте листочки

Как использовать яичную скорлупу

Измельченная до порошка скорлупа поможет ускорить рост растений и напитать корневую систему полезными веществами / Фото: stopklopu.com

Для борьбы с вредителями достаточно подробить скорлупу на мелкие кусочки и рассыпать вокруг растения / Фото: superdom . ua