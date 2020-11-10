Почему выливать воду, в которой варились яйца - большая ошибка: способы применения

Жидкость из-под вареных яиц обладает массой полезных свойств
Вареные яйца - одно из универсальных блюд на все случаи жизни. Они насыщают наш организм белком, повышают мужскую силу и минимизируют риск возникновения заболеваний молочных желез. Однако, полезен не только сам продукт, но его скорлупа и жидкость после отваривания.
Полезные свойства жидкости, в которой отваривали яйца
В процессе варки вода перенимает все полезные свойства яичной скорлупы / Фото: img2.newsmir.info
Главное назначение яичной скорлупы - защита и питание зародыша. Для этого природа наградила оболочку множеством полезных микроэлементов. Среди них: фосфор, калий, железо, сера, магний - всего 27 компонентов. Главным является карбонат кальция, на который отводится целых 90% общего состава.
В процессе отваривания жидкость насыщается ионами кальция и других компонентов. Эти частицы настолько маленькие, что без каких-либо трудностей проникают во все органические клетки и так же легко выходят из них. Движение ионов запускает химические реакции, направленные на синтез питательных веществ. В результате вода, в которой варятся яйца, становится не менее полезной, чем сам продукт.
Для чего пригодится яичная жидкость?
Яичная скорлупа состоит из 27 элементов, где 90% занимает кальций / Фото: udobreniya.net
Жидкостью после варки яиц рекомендуют поливать, замачивать семена, удобрять рассаду и взрослые растения. Применять подкормку можно как для уличных, так и домашних растений. Яичная вода помогает культурам набирать зеленую массу и поддерживает оптимальный уровень кислотности почвы в пределах 6-6,5 единиц.
Также жидкость используют для опрыскивания засыхающих растений. Если заметили, что цветок на подоконнике зачах, «взбодрите» его живительной влагой из пульверизатора. Полезные свойства сохраняются лишь сутки, поэтому перед процедурами лучше отварить новую партию яиц.
У растения недостаток кальция
Увядающий и засыхающий внешний вид - признак недостатка кальция / Фото: pics.botanichka.ru
Кальций - один из важнейших строительных элементов растения. Тусклый и бледный оттенок зелени, закрученные и пожелтевшие листья, чахлые стебли свидетельствует о недостатке компонента. Другие признаки - замедленное развитие корневой системы, увядание даже молодых побегов и их последующее отмирание, усыхание завязей и цветов. Пренебрежение такими симптомами может привести растение к гибели. После регулярных опрыскиваний жидкостью из-под яиц культура напитается недостающими веществами и постепенно начнет возвращаться к здоровому состоянию.
Переизбыток кальция
Опавшие бутоны сигнализируют о чрезмерном количестве кальция / Фото: 5-nt.ru
Во всем должен быть баланс, в том числе и в количестве кальция в организме растения, поскольку переизбыток также ведет к негативным последствиям. Обилие одного микроэлемента препятствует усвоению других компонентов. В результате растение получает несбалансированное питание. Основные признаки переизбытка кальция: изменение формы и цвета листьев, побегов, опадение бутонов и цветов.
В таком случае важно не переувлажнить грунт, чтобы восстановить нормальный водный режим и ослабить негативное воздействие кальция на корневую систему. Рекомендуется внесение органических подкормок для улучшения плодородия земли и восстановления баланса питательных микроэлементов.
Культуры, которые можно удобрять кальцием
Бахчевые культуры и садовые кустарники - одни из растений, которым подходит яичная подкормка
Тыква и разнообразные бахчевые растения, томаты, листовой салат, баклажаны с радостью примут подкормку из яичной скорлупы. Мелко раскрошите оболочку и добавьте в почву под растениями. Средство поможет усилить корни и побеги, благодаря чему растения будут расти уверенно и интенсивно. Садовые кустарники и деревья вроде вишни, смородины, яблони, малины тоже не откажутся от яичной подкормки.
Культуры, которые нельзя удобрять кальцием
Некоторые растения, например, клубника и огурцы, плохо усваивают кальций
Далеко не все растения хорошо относятся к кальциевой подкормке. Клубника, капуста, фасоль, огурцы и шпинат точно не обрадуются такому удобрению из-за плохой усвояемости микроэлемента. Среди комнатных растений в их числе камелия, фиалка, азалия, гортензия и пеларгония.
Как правильно вносить жидкую подкормку
Вносите удобрение 3-4 раза в неделю и раз в месяц протирайте листочки
Удобрение нужно вносить систематически - 3-4 раза в неделю при условии отсутствия иной подкормки. При параллельном использовании нескольких средств вы рискуете вызвать переизбыток полезных веществ, что ухудшит состояние культуры. Раз в месяц протирайте свежесваренной и остывшей жидкостью листья растений. Также не забывайте опрыскивать цветы для придания им здорового оттенка жизненной силы.
Как использовать яичную скорлупу
Измельченная до порошка скорлупа поможет ускорить рост растений и напитать корневую систему полезными веществами / Фото: stopklopu.com
Яичную скорлупу достаточно раздробить до порошкообразного состояния и применять в следующих случаях.
1. Чтобы ростки быстрее адаптировались и взошли, сразу же после высадки семян посыпьте грунт измельченной оболочкой. Средство можно использовать и на открытой почве, и в горшках.
2. Добавляйте скорлупу при создании дренажа, чтобы подпитывать корневую систему полезными веществами. Также оболочка благоприятно сказывается на структуре почвы, снижая уровень ее кислотности.
3. Скорлупа помогает бороться с вредителями: медведкой, кротами, слизнями и другими насекомыми. Для мульчирования даже не обязательно растирать оболочку в порошок - просто мелко подробите и рассыпьте вокруг растений.
Для борьбы с вредителями достаточно подробить скорлупу на мелкие кусочки и рассыпать вокруг растения / Фото: superdom.ua
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