Как выбрать настоящее молоко в магазине

Стерилизованное или цельное, восстановленное или нормализованное: в чём разница и какое покупать?



Покупать сырое молоко на рынках или в молокоматах не рекомендуется. Безопаснее преобретать его в супермаркетах и продуктовых магазинах, от производителей, которые соблюдают все этапы контроля. Но что происходит с молоком перед тем, как его разливают по банкам и пакетам и как отличить хорошее от плохого?



Пастеризованное или стерилизованное, в чём разница?

Пастеризованное молоко

Стерилизованное молоко

Ультрапастеризованное молоко

Топлёное молоко

А что такое нормализованное и цельное молоко?

О чём говорит процент жирности?

Порошковое молоко — это какое?

Можно ли определить качество молока в домашних условиях?

Чтобы обезопасить продукт и увеличить срок хранения, любое молоко подвергается тепловой обработке. Но одну упаковку можно хранить полгода без холодильника, а в другой молоко прокиснет через несколько дней даже в при низкой температуре. Информацию о том, как именно обрабатывалось молоко, можно найти на упаковке, но не все люди разбираются, что именно она означает.Основных видов молока четыре: стерилизованное, пастеризованное, ультрапастеризованное и топлёное.Подходит для ежедневного употребления. Оно прогревается при температуре около 70°С и скисает через 5–10 суток при хранении в холодильнике. Полезные вещества в таком молоке сохраняются, а бактерии уничтожаются. Пастеризованное молоко по своим качествам ближе всего к сырому.При желании из него может получиться домашний творог или простокваша. Часто производители называют его «питьевым».Обрабатывается при температуре выше 100°С в течение 20 минут. Хранится 6 месяцев (можно при комнатной температуре, но не выше 25 °С). Вся вредная микрофлора и бактерии при такой обработке уничтожается, о чём говорит и название продукта. Простоквашу или домашний творог из такого молока сделать не получится.Это самый современный способ обработки, для которого используется молоко высокого качества. Нагревается молоко при температуре до 150 °С в течение нескольких секунд, срок хранения может быть до 180 дней, а хранить герметичную упаковку можно в любых условиях.Нагревается при температуре 85–99°C в течение нескольких часов. Может храниться в холодильнике до недели. По сравнению с пастеризованным молоком у топлёного выше процент жирности и больше кальция и железа, однако меньше витаминов С и В1.Молоко можно разделить на сливки и обезжиренное, и в процессе производства так и делают, чтобы затем выпускать продукцию разной степени жирности (от 0,5 % до 6 %). Соединив вновь молоко со сливками, получают нормализованное молоко.В «нормализованном» молоке увеличивают жирность, добавляя сливки. В цельном молоке процесс нормализации отсутствует, поэтому его и называют цельным. С точки зрения пользы нормализованного и цельного молока, разницы нет. Всё зависит от конкретного производителя, т.к. процесс нормализации не влияет на состав и количество витаминов в молоке.Процент жирности говорит в основном о калорийности продукта, и является вторым по значимости критерием выбора молока, на который покупатели в основном обращают внимание. Жирность бывает от 0,5 % до 6%, чем она выше, тем больше в молоке калорий. На содержание одного из самых важных компонентов продукта — молочного белка жирность не влияет. Кстати, по ГОСТу белка в молоке должно быть не меньше 3%. В обезжиренном продукте содержатся почти те же витамины и микроэлементы, за исключением жирорастворимых витаминов A и D.Порошковое молоко производится из сухого, концентрированного или сгущенного молока с помощью добавления воды или молочной сыворотки. Витаминов и полезных веществ в таком молоке почти нет, но по калорийности и минеральному составу такое молоко мало отличается от нормализованного. Однако законодательством уже давно запрещено называть напиток, сделанный из сухого порошка, »молоком». В этом случае на упаковке всегда указывается:»восстановленное молоко» или «молочный напиток». Сегодня молочный напиток встречается крайне редко, но молочный порошок могут использовать для производства йогуртов, сметаны и других молочных продуктов.Называть полезным восстановленное молоко нельзя, поэтому если встретите, лучше пройти момо этой полки.Определить качество молока смогут лишь специалисты в лаборатории, но есть несколько «народных» способов. На всякий случай приводим их ниже:Налейте в стакан молоко из пакета и поставьте его на лист белой бумаги. Ели у молока присутствует красноватый или оранжевый оттенок, это может говорить о наличии в составе порошка.Порошковое молоко не прокисает при комнатной температуре, а если потереть его между пальцев, останутся комочки, похожие на влажную муку.Чтобы определить, не разбавлено ли молоко водой, нужно добавить к столовой ложке молока 2 ложки спирта и энергично взболтать в течение 30-40 секунд. В неразбавленном молоке хлопья поясятся уже через 5 секунд, но чем больше воды добавлено в молоко, тем больше нужно времени для появления хлопьев.В стакан с тёплой водой влейте молоко тонкой струйкой. Неразбавленное водой молоко не сразу смешиваться с жидкостью, а поднимется наверх.Чтобы определить наличие в молоке крахмала добавьте в столовую ложку с молоком несколько капель йода. Если жидкость приобретёт голубоватый оттенок, в продукте присутствует крахмал. А у хорошего молока при добавлении йода цвет станет желтоватым.