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Лаврушка на подоконнике: как вырастить приправу в домашних условиях


Лаврушка на подоконнике: как вырастить приправу в домашних условиях


По большому счету нам очень повезло и прежде всего с природой. В своих климатических условиях мы можем вырастить практически все что угодно, если не в открытом грунте, то в тепличных или комнатных условиях точно. Тот же лавровый куст, например, будет прекрасно себя чувствовать на подоконнике.

Важным условием для благоприятного роста лавра в домашних условиях является хорошее увлажнение, полив и достаточное количество света / Фото: free-ezoterika.ru

Важным условием для благоприятного роста лавра в домашних условиях является хорошее увлажнение, полив и достаточное количество света / Фото: free-ezoterika.ru

 

Для выращивания данного кустарника не требуется создавать какие-то особые условия, использовать чудодейственное средство, изобретать велосипед. Это растение может быть нескольких сортов и прекрасно растет само по себе. Желательно только, чтобы окно выходило на южную сторону. И, конечно же, не забывать вовремя его поливать.
Получить лавровое дерево можно с помощью семян / Фото: agroevropa.ru

Получить лавровое дерево можно с помощью семян / Фото: agroevropa.ru

 

Получить лавровое дерево можно несколькими путями. Один из них - купить семена в специализированном магазине. Однако следует учесть, что семенной материал должен быть свежим, так как со временем всхожесть существенно снижается. Лучше всего высевание производить в конце зимы или в первый месяц весны.
При соблюдении определенных условий семена лавра взойдут не ранее чем через 2-3 месяца после посадки / Фото: orchardo.ru

При соблюдении определенных условий семена лавра взойдут не ранее чем через 2-3 месяца после посадки / Фото: orchardo.
ru

 

Предварительно замоченные в воде семена высаживаются в емкости с дренажом и рыхлой почвосмесью на глубину не более одного сантиметра. Важно хорошо увлажнить почву и создать минитепличку, накрыв горшок пленкой и поддерживая температуру воздуха в пределах 23 градусов по Цельсию. Первые всходы следует ждать не раньше чем через 2-3 месяца.
Более быстрый способ получить лавр - купить готовую рассаду / Фото: stocvetov.ru

Более быстрый способ получить лавр - купить готовую рассаду / Фото: stocvetov.ru

 

При наличии взрослого материнского дерева для получения нового растения можно использовать такой метод, как черенкование. Также можно купить уже готовую рассаду.
Сам куст не издает характерного запаха, но аромат домашней лаврушки более яркий и насыщенный / Фото: s-zametki.ru

Сам куст не издает характерного запаха, но аромат домашней лаврушки более яркий и насыщенный / Фото: s-zametki.ru

 

Сам куст не издает характерного запаха, но если листочек размять в руке, то аромат будет гораздо сильнее, чем у высушенной покупной лаврушки. Кстати, то же самое наблюдается и в случае с укропом. Эта зелень намного ароматнее в свежем виде, а не в сушеном.

 
Летом листочки у лавра мельче, чем зимой / Фото: 7dach.ru

Летом листочки у лавра мельче, чем зимой / Фото: 7dach.ru

 

Листики имеют неодинаковый размер. Как правило, в летний период они несколько мельче, чем в зимний. В целом же растение неприхотливое и вырастить его у себя в доме может практически любой человек.

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Лаврушка на подоконнике: как вырастить приправу в домашних условиях

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