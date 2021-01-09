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Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Дома и квартиры, в которых живут герои наших любимых фильмов и сериалов, настолько крепко сидят у нас в памяти, что иногда создается впечатление, будто мы сами прожили там не один год. Испанский иллюстратор Инак Алисте Лизарралде решил воплотить эти знакомые многим ощущения, создав серию поэтажных планов тех помещений, где жили герои популярных фильмов и сериалов — «Друзья», «Теория Большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и других. При это Инак так постарался, что скрупулезность их прорисовки порадует даже самых придирчивых поклонников. Убедитесь сами.

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартиры Моники и Рейчел (справа), а также Чендлера и Джоуи (слева) из сериала «Друзья».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартиры Шелдона и Леонарда (справа), а также их соседки Пенни (слева) из «Теории Большого взрыва».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартира Теда Мосби из сериала «Как я встретил вашу маму».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Дом семьи Симпсонов из одноименного мультсериала.

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартира Декстера Моргана из сериала «Декстер».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Квартира Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Дом Лорелай и Рори из сериала «Девочки Гилмор».

Шикарный план: где живут герои фильмов и сериалов

Дом из мультфильма «Вверх!».

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