О чём не подозревают хозяева комнатной драцены

Драцена — это комнатный цветок, который напоминает маленькую пальму. Это растение пользуется большой популярностью среди цветоводов. Очень часто такой цветок можно встретить не только в квартирах, но и в офисах или ресторанах.

И неудивительно: ведь драцена является чудесным украшением интерьера. Мы расскажем, что согласно верованиям фэншуй привносит в наш дом драцена комнатная и какие существуют верования, связанные с этим растением.







ДРАЦЕНА КОМНАТНАЯ

Суеверия и приметы

Драцена в учении фен-шуй

Уход за драценой

Часто можно услышать, что драцену нельзя заводить дома. Возможно, плохое мнение о ней сложилось только из-за названия. Ведь иначе этот цветок называют «драконовым деревом». Однако нет объективных причин, по которым следовало бы отказываться от драцены. Это комнатное растение абсолютно безопасно, потому что не выделяет никаких вредных веществ. Больше того, действует как очиститель воздуха и обогащает пространство кислородом. Также, находясь возле компьютера, цветок поглощает вредное излучение.Есть множество различных примет и суеверий, которые связаны с драценой. В основном они положительные. Эзотерики твердят, что это растение впитывает в себя негативную энергию, которая накапливается в помещениях. Именно поэтому хорошей идеей будет приютить драцену в спальне.Если твой цветок решил зацвести — это очень хорошая примета. Вскоре в твоей жизни случится что-то приятное и важное.Также стоит обратить внимание на вид комнатной драцены. В зависимости от этого, влияние растения на домашнюю обстановку может быть различным. Например, драцена маргината помогает привнести в дом согласие и спокойствие. Такой вид, как драцена деремская, способствует расслаблению. Если хочешь привлечь успех в свой дом — заводи драцену душистую. Для людей-Водолеев идеальным комнатным цветком станет драцена Годсефа, которая будет удерживать их от сомнительных поступков.Согласно восточному учению фэншуй, драцена — это «дерево удачи». Такой цветок можно дарить как мужчинам, так и женщинам. В каждый дом драцена привлечет финансовое благополучие и радость. Лучше всего ставить растение на юге, востоке или юго-востоке — в так называемой зоне богатства. По фэншуй счастливым числом стеблей считается 21. Оно сулит успех и благополучие. Следует обратить особое внимание на виды драцены, у которых листья толстые, опущенные вниз. Они имеют наиболее положительное влияние на человека.Если у тебя дома есть драцена, не забывай регулярно протирать листья своего цветка. Дело в том, что эти комнатные растения любят собирать на себе пыль. Полив нужен обильный и регулярный, но зимой — реже, с меньшим количеством воды. Кроме того, рекомендуется увлажнять воздух вокруг растения с помощью опрыскивателя. Теплый душ тоже не помешает. Пересаживать драцену нужно 1 раз в 2 или 3 года, желательно в весеннее время. В общем, драцена неприхотлива в уходе, но будет рада заботе и вниманию своих хозяев.Поделись статьей с родными и друзьями, у которых дома растет драцена. И обязательно заведи у себя это замечательное комнатное растение, чтобы привлечь успех и богатство в свою жизнь.