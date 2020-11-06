Марсианские ландшафты крупным планом

За всю историю изучения космоса на поверхности Марса побывали четыре автоматических марсохода, благодаря которым мы имеем довольно чёткое представление о том, как выглядит красная планета. Два из них, «Оппортьюнити» и «Кьюриосити», работают на поверхности Марса и в настоящее время.







Утёс высотой около 4 тысячи метров, расположенный на восточной стороне впадины Echus Chasma.







Подножие горы Эолида.







Каньон Офир в северной части долины Маринера – системы каньонов на Марсе. Снимок был получен автоматической межпланетной станцией НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.







Активное движение марсианских дюн в кальдере Nili Patera.







Голубоватая точка в правой нижней части этого изображения – это марсоход «Curiosity».







Поверхность Марса внутри кратера Гейл.







Многочисленные борозды шириной от 1 до 10 метров на равнине Эллада.







Стенка кратера Гейл. Сеть впадин, возможно, возникла в результате водной эрозии.







Ацидалийская равнина – место посадки миссии «Арес 3» в фантастическом романе Энди Уира «Марсианин», экранизация которого имела большой успех.







Ударный кратер на Марсе.







Лабиринт Ночи в провинции Фарсида в верховьях долин Маринера.







Углубления, сделанные роботизированной рукой космического аппарата «Феникс».







Кратер Виктория на плато Меридиана.

Метеорит на Марсе на снимке , сделанном марсоходом «Оппортьюнити».Echus Chasma – это впадина длиной около 100 и шириной около 10 километров на равнине Lunae Planum к северу от долин Маринера.Часть западного края кратера Индевор на снимке, сделанном марсоходом «Оппортьюнити».Песчаные дюны в северной части Марса под покровом из сухого льда.Фрагмент снимка, сделанного панорамной камерой марсохода «Спирит» на пути к холмам Columbia Hills . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)