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Марсианские ландшафты крупным планом

За всю историю изучения космоса на поверхности Марса побывали четыре автоматических марсохода, благодаря которым мы имеем довольно чёткое представление о том, как выглядит красная планета. Два из них, «Оппортьюнити» и «Кьюриосити», работают на поверхности Марса и в настоящее время.

Марсианские ландшафты крупным планом

Утёс высотой около 4 тысячи метров, расположенный на восточной стороне впадины Echus Chasma.

Марсианские ландшафты крупным планом

Подножие горы Эолида.

Марсианские ландшафты крупным планом

Каньон Офир в северной части долины Маринера – системы каньонов на Марсе. Снимок был получен автоматической межпланетной станцией НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.

Марсианские ландшафты крупным планом

Активное движение марсианских дюн в кальдере Nili Patera.

Марсианские ландшафты крупным планом

Голубоватая точка в правой нижней части этого изображения – это марсоход «Curiosity».

Марсианские ландшафты крупным планом

Поверхность Марса внутри кратера Гейл.

Марсианские ландшафты крупным планом

Многочисленные борозды шириной от 1 до 10 метров на равнине Эллада.

Марсианские ландшафты крупным планом

Стенка кратера Гейл. Сеть впадин, возможно, возникла в результате водной эрозии.

Марсианские ландшафты крупным планом

Ацидалийская равнина – место посадки миссии «Арес 3» в фантастическом романе Энди Уира «Марсианин», экранизация которого имела большой успех.

Марсианские ландшафты крупным планом

Ударный кратер на Марсе.

Марсианские ландшафты крупным планом

Лабиринт Ночи в провинции Фарсида в верховьях долин Маринера.

Марсианские ландшафты крупным планом

Углубления, сделанные роботизированной рукой космического аппарата «Феникс».

Марсианские ландшафты крупным планом

Кратер Виктория на плато Меридиана.



Марсианские ландшафты крупным планом

Метеорит на Марсе на снимке, сделанном марсоходом «Оппортьюнити».

Марсианские ландшафты крупным планом

Echus Chasma – это впадина длиной около 100 и шириной около 10 километров на равнине Lunae Planum к северу от долин Маринера.

Марсианские ландшафты крупным планом

Часть западного края кратера Индевор на снимке, сделанном марсоходом «Оппортьюнити».

Марсианские ландшафты крупным планом

Песчаные дюны в северной части Марса под покровом из сухого льда.

Марсианские ландшафты крупным планом

Фрагмент снимка, сделанного панорамной камерой марсохода «Спирит» на пути к холмам Columbia Hills.

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