Какая одежда из 1990-х снова на пике моды: Время варенок и велосипедок (и не только) пришло

Велосипедки

На ком велосипедки сидят лучше: на принцессе Диане или Ким Кардашьян?

Вареный деним

Виктория Бекхэм знает толк в актуальных трендах

Кожа

Джулия Робертс в 90-е и Ким Кардашьян в наше время

Анималистичные принты

"Леопард

Шелк

Линда Евангелиста тогда и Эмбер Херд сейчас в шелковых платьях

Орнамент

Ну что, вспомнили эти свитера из 90-х?

Гранж

Курт Кобейн - лидер группы Nirvana

Удобно, практично и уютно

Массивная обувь

Дженнифер Энистон еще в 90-е годы была первой модницей. А Белла Хадид умеет сочетать массивные кроссовки хоть с чем

Поясные сумки

Вы не поверите, но слева с поясной сумкой молодой Дуэйн Джонсон. Слева модель Елена Кулецкая, которая умело сочетает аксессуар с основным ансамблем

Аксессуары для волос

Селена Гомес выбирает бархатные резинки