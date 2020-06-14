Нет предела совершенству, как и человеческой фантазии. Посмотрите на удивительные торты, которые создали мастера разных стран. Такие удивительные, необычные и красивые торты, которые жалко есть.
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Торты — как произведение искусства
Нет предела совершенству, как и человеческой фантазии. Посмотрите на удивительные торты, которые создали мастера разных стран. Такие удивительные, необычные и красивые торты, которые жалко есть.
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