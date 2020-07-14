Невероятные визуальные эффекты в фильме «Марсианин»

Фильм Ридли Скотта, вышедший на экраны кинотеатров осенью прошлого года, рассказывает об астронавте Марке Уотни, который оказался в полном одиночестве на Марсе с запасом еды на 30 дней и без возможности связаться с кем-либо. Несмотря на то, что для достоверности события на Марсе снимались в пустыне Вади Рам в Иордании, большую часть времени все сцены проходили на фоне зеленого экрана – и мы предлагаем Вам посмотреть, как все выглядело на самом деле.







Студия визуальных эффектов Moving Picture Company (MPC) недавно представила несколько кадров до и после, на которых видно, как создавались эффекты для фильма. Так, в большинстве случаев это был лишь зеленый экран.







Несмотря на то, что пустыня Вади Рам в Иордании идеально подходила на роль Марса, все же большинство сцен снималось в павильонах.







Пустыня Вади Рам в Иордании. Здесь же проходили съемки и других фильмов о Марсе: «Трансформеры», «Красная планета», «Последние дни на Марсе» и другие.







Так снимали сцену с фотографией Марка Уотни.







Мэтт Деймон на фоне марсианских пейзажей…







…которые оказываются всего лишь зеленым экраном.































И хотя некоторые сцены снимались в реальной пустыне…







…ее цвет не был таким красным.



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