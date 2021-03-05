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Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время

Вы недавно приобрели пустой участок и не знаете, чем украсить сад? 
Посадите декоративные кустарники, которые быстро разрастаются и зацветают уже в раннем возрасте.
Эти растения отлично смотрятся как в одиночных, так и групповых посадках. Также из них формируют эффектные живые изгороди.

1. Спирея японская



Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время
Этот листопадный кустарник цветет все лето. На растении распускается множество розово-красных цветков, собранных в щитковидно-метельчатые соцветия. Весной и летом куст усыпан крупными зелеными или оранжевыми листьями, а осенью они становятся желтыми или розовато-бордовыми (в зависимости от сорта).
Спирея японская неприхотлива и быстро приспосабливается к различным климатическим условиям. В садах чаще всего культивируют растениях таких сортов, как:
Голден Принцесс – карликовый кустарник с розовыми цветками и насыщенно-желтыми листьями; Голд Флейм – быстрорастущий кустарник высотой до 1 м, который в течение сезона меняет окраску листьев (весной они оранжево-красные, летом ярко-желтые, а осенью медно-оранжевые); Криспа – низкорослый кустарник с шаровидной кроной, пышными розово-лиловыми соцветиями и волнистыми листьями, зубчатыми по краям.

2. Гортензия



Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время
Благодаря невероятно пышному цветению гортензия популярна во всем мире.
Широкое разнообразие видов и сортов этого растения позволяет выбрать подходящий экземпляр, который идеально вписывается в определенный стиль сада. Среди гортензий можно найти кустарники (высотой до 2 м), деревья и лианы (гортензия черешковая).
Все виды гортензии нуждаются в обильном и своевременном поливе. При недостатке влаги растения цветут скудно или вовсе не завязывают цветков.

3. Бузина черная



Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время
У этого кустарника ветвистые стебли, супротивные крупные листья (длиной 10-30 см), которые могут быть различной окраски (в зависимости от сорта), пышные щитковидные соцветия, источающие приятный аромат, и черно-фиолетовые плоды. Бузина декоративна с ранней весны до поздней осени, но особенно красива летом во время цветения.
В садах наиболее эффектно смотрятся темнолистные формы бузины. Так, сегодня в особом почете у цветоводов Бузина черная Блэк Тауэр.

4. Смородина кроваво-красная



Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время
Эта необычная смородина вырастает высотой до 4 м. Растение получило свое название благодаря прямым побегам красно-коричневого цвета и ярким розово-красным цветкам, собранным в поникающие кистевидные соцветия. Молоденькие темно-зеленые листья кустарника источают насыщенный аромат.
Смородина кроваво-красная цветет в мае, а в августе на месте цветков созревают сине-черные овальные ягоды. Они съедобные, но на вкус пресные, поэтому кустарник выращивают в основном в декоративных целях.
В настоящее время известно немало декоративных сортов смородины, которые отличаются окраской цветков (она может быть не только ярко-красной, но и белой) и листьев. В садах чаще всего встречается кроваво-красная смородина сорта Кинг Эдвард VII.

Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время
Смородина кроваво-красная King Edward VII

5. Форзиция



Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время
Cолнечную форзицию (или форсайтию) спутать с другими кустарниками невозможно. Ее золотистые цветки, которые распускаются весной еще до появления листьев, придают саду, где большинство растений еще не «пробудилось», яркость и весенний задор. После окончания цветения (с поздней весны до осени) кустарник украшают овальные листочки с мелкими зазубринами по краям.
Форзиция предпочитает хорошо освещенные места, не терпит излишней влаги, в средней полосе нуждается в укрытии на зиму, а также регулярной санитарной и формирующей обрезке.

6. Буддлея Давида



Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время
Экзотическая буддлея прибыла к нам из Китая. У этого быстрорастущего кустарника раскидистые ветки с крупными листьями яйцевидно-ланцетной формы и удлиненные кистевидные соцветия нежно-лилового, фиолетового, розового, белого, красного или пурпурного оттенков. Цветет растение с середины июля по октябрь и в это время источает медовый аромат.
При посадке для буддлеи выбирают защищенное от ветра солнечное место с рыхлой и водопроницаемой почвой. В жару кустарник регулярно поливают, а в вечернее время опрыскивают его крону. На зиму растение тщательно укрывают и мульчируют прикорневую область.

7. Фотиния Фразера Red Robin



Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время
Этот сорт был выведен в Новой Зеландии. Растение представляет собой вечнозеленый кустарник высотой 1,5-3 м с яйцевидными кожистыми листьями сначала красного, а чуть позже зеленого цвета. В мае-июне ветки кустов украшают белые зонтичные соцветия.
Уход за фотинией обычный. Ее умеренно поливают и в течение вегетационного периода раз в месяц подкармливают комплексным минеральным удобрением. Однако это растение теплолюбиво и подходит для выращивания только в южных регионах. Кустарник выносит понижение температуры не ниже –12°С и хорошо растет только на солнечном и защищенном от ветра месте.

8. Пузыреплодник



Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время
Это идеальное растение для начинающих цветоводов. Пузыреплодник неприхотлив, разрастается за короткий промежуток времени и декоративен на протяжении всего сезона. В начале лета на фоне крупных листьев появляются белые цветки, собранные в полушаровидные соцветия, а осенью на их месте образуются необычные плоды-листовки, которые сохраняются до середины зимы.
В садах чаще всего выращивают пузыреплодник калинолистный. Особого внимания заслуживает сорт Диаболо. У этого растения эффектная темно-пурпурная окраска листьев и мелкие белые цветки с красными тычинками.
Конечно, это неполный список быстрорастущих декоративных кустарников. А в вашем саду есть подобные экземпляры?


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