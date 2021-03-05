Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время

Вы недавно приобрели пустой участок и не знаете, чем украсить сад?

Посадите декоративные кустарники, которые быстро разрастаются и зацветают уже в раннем возрасте.

Эти растения отлично смотрятся как в одиночных, так и групповых посадках. Также из них формируют эффектные живые изгороди.



1. Спирея японская

2. Гортензия

3. Бузина черная

4. Смородина кроваво-красная

5. Форзиция

6. Буддлея Давида

7. Фотиния Фразера Red Robin

8. Пузыреплодник

Этот листопадный кустарник цветет все лето. На растении распускается множество розово-красных цветков, собранных в щитковидно-метельчатые соцветия. Весной и летом куст усыпан крупными зелеными или оранжевыми листьями, а осенью они становятся желтыми или розовато-бордовыми (в зависимости от сорта).Спирея японская неприхотлива и быстро приспосабливается к различным климатическим условиям. В садах чаще всего культивируют растениях таких сортов, как:Голден Принцесс – карликовый кустарник с розовыми цветками и насыщенно-желтыми листьями; Голд Флейм – быстрорастущий кустарник высотой до 1 м, который в течение сезона меняет окраску листьев (весной они оранжево-красные, летом ярко-желтые, а осенью медно-оранжевые); Криспа – низкорослый кустарник с шаровидной кроной, пышными розово-лиловыми соцветиями и волнистыми листьями, зубчатыми по краям.Благодаря невероятно пышному цветению гортензия популярна во всем мире.Широкое разнообразие видов и сортов этого растения позволяет выбрать подходящий экземпляр, который идеально вписывается в определенный стиль сада. Среди гортензий можно найти кустарники (высотой до 2 м), деревья и лианы (гортензия черешковая).Все виды гортензии нуждаются в обильном и своевременном поливе. При недостатке влаги растения цветут скудно или вовсе не завязывают цветков.У этого кустарника ветвистые стебли, супротивные крупные листья (длиной 10-30 см), которые могут быть различной окраски (в зависимости от сорта), пышные щитковидные соцветия, источающие приятный аромат, и черно-фиолетовые плоды. Бузина декоративна с ранней весны до поздней осени, но особенно красива летом во время цветения.В садах наиболее эффектно смотрятся темнолистные формы бузины. Так, сегодня в особом почете у цветоводов Бузина черная Блэк Тауэр.Эта необычная смородина вырастает высотой до 4 м. Растение получило свое название благодаря прямым побегам красно-коричневого цвета и ярким розово-красным цветкам, собранным в поникающие кистевидные соцветия. Молоденькие темно-зеленые листья кустарника источают насыщенный аромат.Смородина кроваво-красная цветет в мае, а в августе на месте цветков созревают сине-черные овальные ягоды. Они съедобные, но на вкус пресные, поэтому кустарник выращивают в основном в декоративных целях.В настоящее время известно немало декоративных сортов смородины, которые отличаются окраской цветков (она может быть не только ярко-красной, но и белой) и листьев. В садах чаще всего встречается кроваво-красная смородина сорта Кинг Эдвард VII.Смородина кроваво-красная King Edward VIICолнечную форзицию (или форсайтию) спутать с другими кустарниками невозможно. Ее золотистые цветки, которые распускаются весной еще до появления листьев, придают саду, где большинство растений еще не «пробудилось», яркость и весенний задор. После окончания цветения (с поздней весны до осени) кустарник украшают овальные листочки с мелкими зазубринами по краям.Форзиция предпочитает хорошо освещенные места, не терпит излишней влаги, в средней полосе нуждается в укрытии на зиму, а также регулярной санитарной и формирующей обрезке.Экзотическая буддлея прибыла к нам из Китая. У этого быстрорастущего кустарника раскидистые ветки с крупными листьями яйцевидно-ланцетной формы и удлиненные кистевидные соцветия нежно-лилового, фиолетового, розового, белого, красного или пурпурного оттенков. Цветет растение с середины июля по октябрь и в это время источает медовый аромат.При посадке для буддлеи выбирают защищенное от ветра солнечное место с рыхлой и водопроницаемой почвой. В жару кустарник регулярно поливают, а в вечернее время опрыскивают его крону. На зиму растение тщательно укрывают и мульчируют прикорневую область.Этот сорт был выведен в Новой Зеландии. Растение представляет собой вечнозеленый кустарник высотой 1,5-3 м с яйцевидными кожистыми листьями сначала красного, а чуть позже зеленого цвета. В мае-июне ветки кустов украшают белые зонтичные соцветия.Уход за фотинией обычный. Ее умеренно поливают и в течение вегетационного периода раз в месяц подкармливают комплексным минеральным удобрением. Однако это растение теплолюбиво и подходит для выращивания только в южных регионах. Кустарник выносит понижение температуры не ниже –12°С и хорошо растет только на солнечном и защищенном от ветра месте.Это идеальное растение для начинающих цветоводов. Пузыреплодник неприхотлив, разрастается за короткий промежуток времени и декоративен на протяжении всего сезона. В начале лета на фоне крупных листьев появляются белые цветки, собранные в полушаровидные соцветия, а осенью на их месте образуются необычные плоды-листовки, которые сохраняются до середины зимы.В садах чаще всего выращивают пузыреплодник калинолистный. Особого внимания заслуживает сорт Диаболо. У этого растения эффектная темно-пурпурная окраска листьев и мелкие белые цветки с красными тычинками.Конечно, это неполный список быстрорастущих декоративных кустарников. А в вашем саду есть подобные экземпляры?