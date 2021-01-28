Звезды 1990-х: Стремительный взлет и загадка преждевременного ухода «Иванушки» Игоря Сорина

10 ноября Игорю Сорину исполнился бы 51 год, но уже 22 года его нет среди живых. Недавно группа «Иванушки International» отметила свое 25-летие. Артисты продолжают выступать на сцене, хотя сравнить их популярность с той невероятной славой, которая обрушилась на них в 1990-х гг., конечно, нельзя. Для многих название этой группы ассоциируется с ее первым составом, в котором самым необычным солистом был Игорь Сорин. Всего за 3 года его имя узнала вся страна, и вдруг на пике популярности он решил уйти из группы, а через несколько месяцев его жизнь оборвалась при загадочных обстоятельствах, прояснить которые пытаются до сих пор…
Игорь Сорин в фильме *Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна*, 1981 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна*, 1981 | Фото: kino-teatr.ru
То, что Игорь Райберг (Сорин – это сценический псевдоним, подсказанный девичьей фамилией его матери) – человек невероятно талантливый и творческий, но при этом очень ранимый и мнительный, он доказал всем еще в детстве. То, что для других было просто неприятностью или огорчением, для него становилось настоящей бедой. Его первой трагедией стал… фильм «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»! Никто из зрителей не подозревал о том, что на самом деле в образе Тома они должны были увидеть именно Игоря Сорина. Когда Станислав Говорухин приступил к работе над этим фильмом, он объявил конкурс в газете «Пионерская правда» и пригласил на киностудию претендентов на роль Тома Сойера со всей страны. Игорь Сорин стал победителем всесоюзного кастинга.
Игорь Сорин в фильме *Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна*, 1981 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна*, 1981 | Фото: kino-teatr.ru
Мальчик уже был утвержден на главную роль, но тут Никита Михалков посоветовал Станиславу Говорухину взять на роль Тома Сойера Федю Стукова – до этого Михалков уже снял его в своих фильмах «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» и «Родня» и был восхищен талантом и яркой внешностью маленького рыжеволосого актера. Нужно отдать должное его режиссерскому чутью – попадание в образ Тома Сойера у Стукова действительно было стопроцентным. А вот для 11-летнего Игоря Сорина это стало первой большой трагедией. Свою неудачу он переживал очень тяжело. Говорухин, чувствуя свою вину за произошедшее, предложил Сорину небольшую роль Джо Гарпера. В титрах он упоминался под своей настоящей фамилией – Райберг. Эта роль стала первой и последней в его актерской карьере. Позже Игорь просил своих родителей никому не говорить о том, что когда-то он снимался в кино – эта обида жила в нем еще долго.
Игорь Сорин в юности | Фото: uznayvse.ru
После 8-го класса Игорь поступил в радиомеханический техникум, и во время учебы создал свою первую музыкальную группу. Еще тогда он понял, что музыка увлекает его гораздо больше выбранной специальности, и обучение он продолжил на отделении музыкальной комедии Государственного училища им. Гнесиных. Там Игорь проучился 3 года, а затем прошел кастинг в мюзикл «Метро» Варшавского музыкально-драматического театра и отправился вместе с ним на гастроли по Европе и Америке. Большого успеха артисты там не имели, но одному из них предложили остаться в США и продолжить учебу в нью-йоркской академии вокала. Это был Игорь Сорин. Такому шансу был бы рад любой из его коллег, но он отказался – в Америке у него не было ни знакомых, ни средств к существованию.
Игорь Сорин в составе группы *Иванушки International* | Фото: epitafii.ru
После возвращения на родину Игорь восстановился в Гнесинке и завершил учебу, а после этого участвовал в съемках передачи «Сам себе режиссер» в качестве соавтора сценариев и актера рубрики «Доигрались». Еще во время гастролей он познакомился с Андреем Григорьевым-Аполлоновым, который танцевал в мюзикле «Метро», и в конце 1994 г. тот пригласил Сорина влиться в состав группы «Иванушки International». С этого момента в биографии Игоря Сорина начался новый этап.
Группа *Иванушки International* в 1997 г. | Фото: cosmo.ru
Самый загадочный солист *Иванушек* Игорь Сорин | Фото: anews.com
С первых же песен группа завоевала невероятную популярность. Поначалу они бесплатно выступали в актовых залах столичных школ, а вскоре на их концерты уже собирались полные стадионы. С 1996 по 1998 г. артисты объездили с гастролями всю страну. Поклонницы штурмовали гостиницы, где они останавливались, и забрасывали сцену цветами и мягкими игрушками во время их выступлений. Казалось бы, такой успех не мог не радовать. Но Игорь Сорин от этого страдал – он был достаточно закрытым человеком, погруженным в собственные размышления и переживания, и повышенное внимание его скорее тяготило, чем радовало.
Игорь Сорин в составе группы *Иванушки International* | Фото: starhit.ru
Игорь Сорин в составе группы *Иванушки International* | Фото: uznayvse.ru
С детства Игорь писал стихи и музыку, был автором текстов нескольких песен «Иванушек» («Подсолнух», «Где-то», «Я ее ищу»), но мечтал о собственной творческой реализации. Ему казалось, что в бешеном ритме гастролей «Иванушек» заниматься творчеством просто невозможно, что в этой суете он потеряет самое важное. К тому же он критиковал репертуар группы и не хотел выступать под фонограмму. Музыкант говорил, что задыхается в группе. И в марте 1998 г. Сорин принял решение уйти из «Иванушек». В одном из интервью того времени он признавался: «Я больше не могу, я устал и не нахожу в себе сил ездить вместе с группой. За эти два года работа перестала приносить радость, она превратилась в каторжный труд… И от музыки я тоже устал. Я даже не считаю это музыкой. Это звуки. Слишком все просто. У меня есть много песен, их хватит, пожалуй, не на один альбом, а на три-четыре. Но в последнее время я даже писать ничего не мог. Пропало всякое вдохновение…».
Игорь Сорин в составе группы *Иванушки International* | Фото: radiokp.ru
Игорь Сорин в составе группы *Иванушки International* | Фото: wday.ru
После этого артист занялся работой над сольным проектом. Он снял квартиру, оборудовал ее под студию, начал записывать песни. В этой студии он и сделал свой последний шаг – с балкона на шестом этаже. Это случилось рано утром 1 сентября 1998 г. В квартире находились друзья Игоря. Он сказал им, что выйдет на балкон покурить, а через несколько минут его обнаружили лежащим внизу на земле. С сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами внутренних органов и переломом шейных позвонков Сорина увезли в больницу. Ему сделали операцию, после чего он даже пришел в себя и заговорил. Правда, причин случившегося так и не объяснил – сказал только, что сделал это по своей воле. А 4 сентября его не стало. Ему было всего 28 лет.
Самый загадочный солист *Иванушек* Игорь Сорин | Фото: kino-teatr.ru
Музыкант с женой | Фото: wday.ru
И поклонники, и близкие артиста отказывались верить в официальную версию, согласно которой Игорь Сорин самостоятельно принял решение уйти из жизни. Хотя мать музыканта говорила, что он в последнее время страдал затянувшейся депрессией из-за того, что не мог найти продюсера для своего сольного проекта. Жена Игоря Александра Черникова, с которой он провел вместе 4 года, тоже упоминала о депрессивных состояниях супруга: «Периодически он был в эйфории, периодически в очень подавленном состоянии. Мне сейчас сложно говорить. На тот момент его представления были одни, а реальность – другая. Он надеялся, что сразу произойдет нечто важное в жизни. А был период молчания и затишья».
Самый загадочный солист *Иванушек* Игорь Сорин | Фото: wday.ru
Среди возможных версий назывались также несчастный случай и умышленное преступление. Многие из окружения Игоря Сорина, в том числе продюсер группы Игорь Матвиенко, намекали на то, что он злоупотреблял спиртным и запрещенными веществами, и предполагали, что в состоянии измененного сознания он мог выпасть с балкона случайно. Однако экспертиза в его крови не обнаружила ни того, ни другого. Предполагали даже, что музыкант погиб от рук сектантов, с которыми он якобы связался в последнее время. Но в квартире на тот момент Сорин был не один, и никаких сектантов там не было, да и сам факт его причастности к какой-либо секте его близкие отрицали. Все эти версии так и не нашли подтверждения. Мать артиста говорила: «Это тайна, и Игорь унес ее с собой».
Игорь Сорин | Фото: spletnik.ru
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