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Собаку забрали у плохого хозяина, и она все время смотрела в стену, пока ей не помогла другая собака

Волонтеры доставили в приют для животных собаку, которую забрали у плохого заводчика. Прошлая жизнь животного была далека от счастливой, поэтому собака почти все время отворачивалась в угол и сидела так часами. Когда все способы поднять собаке настроение потерпели неудачу, люди решили, что ей может помочь только другая собака.

Собаку забрали у плохого хозяина, и она все время смотрела в стену, пока ей не помогла другая собака

Собаки часто испытывают стресс, когда обретают новую жизнь после плохих владельцев. Старая память надолго меняет привычки животных, и волонтеры это знали.

Обычно хорошее отношение и еда быстро приводят животных в норму, но в этот раз было иначе. В присутствии людей Аглел, так по иронии судьбы звали собаку, даже не хотела есть – она сразу отворачивалась и становилась в угол.

Собаку забрали у плохого хозяина, и она все время смотрела в стену, пока ей не помогла другая собака






Когда все средства были перепробованы, люди решили, что собаке может помочь только другая собака. Они поехали к заводчику, у которого забрали животное, где с большим трудом договорились и выкупили у него еще одну собаку.

Ангел сразу узнала старого знакомого и очень быстро переменилась в настроении. Буквально за несколько дней от стресса не осталось и следа. Очень быстро восстановилась и шерсть животного.

Собаку забрали у плохого хозяина, и она все время смотрела в стену, пока ей не помогла другая собака

Прошло немного времени и Ангел нашла себе новый дом и новых хозяев. В отличие от заводчика, новые владельцы сделали собаку полноценным членом семьи.


Собаку забрали у плохого хозяина, и она все время смотрела в стену, пока ей не помогла другая собака

Через месяц никто уже не узнал старую забившуюся в угол собаку, Ангел стала полна радости жизни. Что же касается второй собаки, то волонтеры предположили, что они с Ангелом могли быть братом и сестрой – слишком сильна была их взаимная радость от встречи.


Пес тоже нашел себе новых хозяев, и люди, узнав историю животных, решили, что собакам иногда стоит видеть друг друга и стали приезжать в гости к Ангелу.

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Собаку забрали у плохого хозяина, и она все время смотрела в стену, пока ей не помогла другая собака

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Собаку забрали у плохого хозяина, и она все время смотрела в стену, пока ей не помогла другая собакаПодписаться на мой Instagram
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