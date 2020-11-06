Собаку забрали у плохого хозяина, и она все время смотрела в стену, пока ей не помогла другая собака

Волонтеры доставили в приют для животных собаку, которую забрали у плохого заводчика. Прошлая жизнь животного была далека от счастливой, поэтому собака почти все время отворачивалась в угол и сидела так часами. Когда все способы поднять собаке настроение потерпели неудачу, люди решили, что ей может помочь только другая собака.







Собаки часто испытывают стресс, когда обретают новую жизнь после плохих владельцев. Старая память надолго меняет привычки животных, и волонтеры это знали.



Обычно хорошее отношение и еда быстро приводят животных в норму, но в этот раз было иначе. В присутствии людей Аглел, так по иронии судьбы звали собаку, даже не хотела есть – она сразу отворачивалась и становилась в угол.

















Когда все средства были перепробованы, люди решили, что собаке может помочь только другая собака. Они поехали к заводчику, у которого забрали животное, где с большим трудом договорились и выкупили у него еще одну собаку . Ангел сразу узнала старого знакомого и очень быстро переменилась в настроении. Буквально за несколько дней от стресса не осталось и следа. Очень быстро восстановилась и шерсть животного.Прошло немного времени и Ангел нашла себе новый дом и новых хозяев. В отличие от заводчика , новые владельцы сделали собаку полноценным членом семьи.Через месяц никто уже не узнал старую забившуюся в угол собаку, Ангел стала полна радости жизни. Что же касается второй собаки, то волонтеры предположили, что они с Ангелом могли быть братом и сестрой – слишком сильна была их взаимная радость от встречи .