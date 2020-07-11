Как быстро прочистить засор в раковине

Если вода в раковине или ванне сливается все хуже и хуже, не доводите до неприятностей. Вы же не хотите, вернувшись однажды домой, застать недовольных соседей, которые сообщат вам, что вы их залили. Так что делайте профилактику и следите за сливами. Поверьте, это совсем не трудно.
Трос, змейка или ершик для очистки труб
Купите недорогой и очень полезный инструмент в виде пластиковой гибкой нити с крючками. Если в сливах запутались волосы или пыль, достаточно погрузить приспособление в слив, прокрутив вокруг оси и медленно вытянуть. Змейка вытащит волосы, и вода начнет лучше стекать.
Вантуз
Чтобы вантуз сработал эффективнее, заткните верхнее отверстие слива мокрой тряпкой. Затем наполните ванну или раковину горячей водой так, чтобы она покрыла нижнюю часть вантуза. Прокачайте воздух вантузом 5−10 раз. Этого должно быть достаточно.
Насос высокого давления
Пищевая сода и уксус
Насыпьте в слив около ½ стакана соды, а затем вылейте стакан уксуса. Как только нальете, закрывайте отверстие пробкой или мокрым полотенцем, чтобы сода и уксус проникли внутрь сливных труб. Подождите некоторое время, пока не закончится реакция, а затем вылейте в слив кипяток.
Чтобы избежать неприятностей в будущем:
ловушка для волос
Заведите ловушку для волос.
Используйте гель для душа, а не туалетное мыло. От него образуется больше мыльного налета, который также оседает и на трубах.
Используйте соду с уксусом регулярно. Если делать это для профилактики, трубы будут всегда в хорошем состоянии. Можно, например, завести полезную привычку и делать это каждый раз, когда вы убираетесь в ванной комнате.
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