Как сложилась жизнь 5 детей Шварценеггера, и Кого из них называют истинным наследником Терминатора

Бракосочетание Шварценеггера с Марией Шрайвер, племянницей бывшего президента США Джона Кеннеди.

Семья Арнольда Шварценеггера.

Арнольд Шварценеггер с мексиканкой Милдред Баэной.

Джозеф Баэна - сын Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном. / Джозеф Баэна с матерью.

Недавно поклонники обнаружили, что 23-летний сын Шварценеггера и мексиканки Милдред выглядит таким же эффектным и накачанным, как «железный Арни» в юности.

Джозеф Баэна - внебрачный сын легендарного Терминатора.

Пятеро отпрысков Арнольда Шварценеггера.

Семья «Железного Арни». / Милдред Баэна с сыном Джозефом.

Кэтрин

Старшая дочь «железного Арни». /Кэтрин Шварценеггер с супругом Крисом Прэттом.

Кристина

Кристина в детстве. / Кристина с отцом.

Патрик

Патрик с отцом.

Патрик Шрайвер Шварценеггер - модель, начинающий актер Голливуда.

Кристофер

Арнольд Шварценеггер с сыновьями Патриком и Кристофером.

Арнольд и Мария с сыном Кристофером. / Кристофер Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер с дочерьми.

Арнольд Шварценеггер с сыновьями.

P.S.

Арнольда с Хизер Миллиган.