Как сложилась жизнь 5 детей Шварценеггера, и Кого из них называют истинным наследником Терминатора

Арнольд Шварценеггер — кумир культуристов и бодибилдеров, на которого равнялись миллионы парней по всему миру. Им восторгались, ему подражали, его боготворили. Однако, по иронии судьбы, никто из четырёх законных наследников «Железного Арни» по его стопам не пошёл. И, разумеется, такое абсолютное безразличие к культуризму не могло не расстраивать легендарного актера, мечтавшего о преемнике. Бальзам на душу уже пожилого Арнольда пролил его внебрачный сын - Джозеф. И Арни может быть теперь совершенно спокоен: в его семье всё-таки есть продолжатель династии.
Бракосочетание Шварценеггера с Марией Шрайвер, племянницей бывшего президента США Джона Кеннеди.
Арни всегда пользовался невероятной популярностью у женщин, которые буквально падали к его ногам. О его любвеобильности ходили легенды. С юных лет воспринимая секс только как потребность организма, он без всякого стеснения заводил романы и на съёмочных площадках, и где только было возможно. С матерью своих детей журналисткой Марией Шрайвер, племянницей бывшего президента США Джона Кеннеди культурист познакомился в 1977 году, а узаконил отношения лишь спустя девять лет. Через три года после свадьбы в семье родилась дочь Кэтрин, затем на свет появились Кристина, Патрик и Кристофер. Нужно отметить, что супружеской верностью наш герой никогда не отличался, и время от времени в прессе всплывали слухи о любовных похождениях Шварценеггера на стороне. Однако Мария, как мудрая женщина, долгое время предпочитала закрывать на это глаза.
Семья Арнольда Шварценеггера.
Тем не менее, история о незаконнорожденном сыне в свое время стала настоящей сенсацией. Первые слухи о том, что знаменитый актер изменяет своей супруге Марии Шрайвер, с которой нажил четверых детей появились еще в 2003 году. Именно в то время актер задумался о политической карьере. Но, тогда на защиту актера, готовившегося стать губернатором Калифорнии, встала сама Мария, опровергнувшая домыслы журналистов. Однако, как говорится, шило в мешке не утаишь, и слухи, посеявшие сомнения, вскоре подтвердились. Плод греха «Железного Арни» подрастал, с годами становясь все больше похожим на звездного отца.
Вплоть до окончания губернаторского срока в 2011 году Шварценеггер выглядел в глазах публики идеальным мужем и отцом, но красивый миф развеялся в одночасье. В мае 2011 года, едва отпраздновав 25-летний юбилей совместной жизни с женой, Арнольд был вынужден публично признаться в том, что у него есть незаконнорожденный сын от бывшей горничной, которая провела в их доме около 20 лет. Милдред Баена присматривала за детьми Марии и Арни, отвечала за готовку, уборку, стирку и была практически членом их семейства. Связь экс-губернатора Калифорнии с мексиканкой Милдред Патрисией Баэной длилась почти десятилетие.
Арнольд Шварценеггер с мексиканкой Милдред Баэной.
Разумеется, что после такого скандального заявления Мария Шрайвер, подала на развод. Впрочем, супруга и сама до того уже стала обо всем догадываться, потому как подрастающий Джозеф стал внешне очень напоминать своей внешностью биологического отца. Особенно задел женщину тот факт, что их четвертый общий с Арнольдом сын Кристофер - родился 27 сентября 1997 года, всего лишь на пять дней раньше Джозефа, родившегося 2 октября. Помимо того маленький Джо не мало времени проводил в доме актёра, дружил с его детьми и, в отличие от них, видел в дяде Арни кумира для подражания.
Джозеф Баэна - сын Арнольда Шварценеггера
После развода Арнольд открыто стал говорить о своем прошлом, искренне выражая сожаление о причиненной боли женщине, которую любил и, которая является матерью его четверых детей: «Я понимаю и заслуживаю осуждение и гнев со стороны моих друзей и семьи. Никаких извинений быть не может, и я беру всю ответственность за причиненную мной боль. Я немало напортачил и сделал больно женщине, которая поддерживала меня больше всех. Но концентрироваться на боли не хочу - прошлого все равно не изменишь. Куда важнее стараться сделать лучше свое будущее и быть хорошим отцом своим детям.»
Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном. / Джозеф Баэна с матерью.
Также Арни стал открыто поддерживать Джозефа и его мать материально. Купил для них дом, оплатил Джозефу учёбу в престижном университете, регулярно стал общаться с сыном, обучать премудростям бодибилдинга. Сейчас они часто совершают совместные велосипедные заезды для поддержания спортивной формы, их совместные фото постоянно мелькают в прессе. Джозеф, как и Арни, всерьез увлекается спортом, поэтому тренажерный зал, подаренный отцом ко дню его рождения, был весьма кстати. Он из всех детей больше всего похож на звездного отца, и не зря пресса называет молодого человека истинным наследником Терминатора.
Недавно поклонники обнаружили, что 23-летний сын Шварценеггера и мексиканки Милдред выглядит таким же эффектным и накачанным, как «железный Арни» в юности.
А о чувствах, испытываемых «Железным Арни» к сыну и говорить не приходится. «Джозеф — прекрасный парень, я очень его люблю. Он понимает, в какой ситуации все мы находимся, и держится с достоинством. Мне это по душе. И пусть Джозеф носит другую фамилию – он самый настоящий Шварценеггер».
Джозеф Баэна - внебрачный сын легендарного Терминатора.
Впрочем, «Железный Арни» гордится не только Джозефом.« Я смотрю на пятерых взрослых людей, которые появились на свет благодаря мне, и вижу, что у каждого своя чудесная жизнь. Если раньше я заботился о них, то теперь уже эти ребята приходят ко мне в больницу после операций. Вообще, дети - лучшее лекарство от смерти. Именно благодаря им мы продолжаем жизнь.»
Пятеро отпрысков Арнольда Шварценеггера.
В супружестве в семье Шварценеггеров родилось четверо детей. Старшая дочь – Кэтрин Юнис (декабрь 1989 года). В июле 1991 года родилась Кристина Мария Аврелия, а через две года в сентябре 1993 года, на свет появился первый сын актера – Патрик. Младший ребенок Кристофер Сарджент был рожден в сентябре 1997 года. Все они являются внучатыми племянниками 35-го президента Соединенных Штатов Джона Ф.Кеннеди и сенаторов Роберта и Теда Кеннеди. И это, разумеется, ко многому обязывает наследников именитой фамилии.
Семья «Железного Арни». / Милдред Баэна с сыном Джозефом.
Арни всегда был любящим, но в то же время и строгим отцом: поднимая детей в шесть утра, заставлял обливаться холодной водой и заниматься спортом, приучал к труду, самодисциплине и порядку, иногда довольно кардинальным способом – к примеру, если он обнаруживал валявшуюся на полу одежду, то просто сжигал ее. Несмотря на всю строгость воспитательного процесса, «Железного Арни» дети искренне любили и обожали. И, даже вначале шокированные и обиженные, они смогли простить отцу инцидент с внебрачным сыном и развод с матерью.
Кэтрин
Кэтрин Юнис Шварценеггер - американская писательница, автор нескольких книг, в том числе и для детей.
Старшая дочь «железного Арни». /Кэтрин Шварценеггер с супругом Крисом Прэттом.
В июне 2018 года Кэтрин начала встречаться с актёром Крисом Прэттом. Через год сыграли довольно скромную свадьбу. А еще через год Кэтрин и Крис стали родителями сами и сделали дедом «Железного Арни». Кэтрин родила малышку Лайлу Марию Шварценеггер Прэтт в августе 2020 года.
Кристина
Кристина в детстве. / Кристина с отцом.
Кристина Мария Аурелия Шварценеггер — молодой американский продюсер и модель. В своих проектах она часто поднимает актуальные социальные вопросы, волнующие многих сограждан. Журналисты девушку часто называют загадкой, так как о ее биографических данных мало что известно. Она свою личную жизнь не выставляет напоказ, чем только подогревает интерес к своей особе. Сейчас Кристина сохраняет прекрасные отношения как с матерью, так и с отцом, несмотря на развод родителей.
Патрик
Патрик с отцом.
Патрик Арнольд Шрайвер Шварценеггер - американский актер, фотомодель. Старший сын знаменитого бодибилдера фанатичное увлечение отца культуризмом никогда не разделял. Хотя парню нравилось проводить вместе с Арни время на тренировках и киностудиях, добиваться высоких спортивных результатов и учиться искусству актерского мастерства, Патрик решил по жизни идти своим путем. Среднее образование юноша получил в элитной школе Брентвуда, параллельно посещая частные уроки актерского мастерства Нэнси Бэнкс. И уже в 10 лет целеустремленный подросток сыграл небольшую роль в спортивной комедийной ленте «Скамейка запасных». В 15-летнем возрасте наследник, разумеется, не без помощи родителей, основал свою компанию Project 360 по производству мужской одежды и стал работать над ее продвижением, не забывая отчислять 10 процентов от реализации продукции на благотворительность. Позже, Патрик, выступив в качестве модели, стал лицом бренда Hudson Jeans.
Патрик Шрайвер Шварценеггер - модель, начинающий актер Голливуда.
Старший сын Арни – обладает прекрасными внешними данными, следит за фигурой и постоянно занимается спортом. Путь в мир кино он начал довольно рано, и его фильмография на сегодняшний день составляет более десяти кинолент. В 2015 году начинающий актер был утвержден на ключевую роль в романтической драме «Полночное солнце» по мотивам одноименного японского фильма, а в 2018-м состоялся премьерный показ картины. Ряд критиков тут же назвали его самым перспективным сыном Терминатора в кинематографе, некоторые ему даже стали пророчить титул нового секс-символа Голливуда. И действительно Патрик Шрайвер Шварценеггер уже обзавелся целой армией поклонниц, но ту, с которой решился бы связать свою судьбу, пока не встретил.
Кристофер
Арнольд Шварценеггер с сыновьями Патриком и Кристофером.
Кристофер Сарджент Шрайвер Шварценеггер - младший сын Анри и Марии. О том, что он не последний сын в биографии отца стало известно гораздо позже. 2011 год оказался для Криса переломным, в прямом и переносном смысле.Юношу скорее расстроило обнаружение сводного брата, чем порадовало. Подростковый кризис, проблемы со здоровьем и эта новость практически выбили Кристофера из колеи. Занимаясь сёрфингом на просторах Малибу мальчик не справился с доской. Результатом стали серьезные травмы ребер и коллапс легкого. После несчастного случая парень бросил увлечение опасным видом водного спорта, и на фоне гормонального дисбаланса сильно располнел. Все попытки сбросить вес приводили к обратному результату. На конец 2019 года его вес уже составлял около 130 кг.
Арнольд и Мария с сыном Кристофером. / Кристофер Шварценеггер.
Кристофер, в отличие от знаменитых родственников, всегда сторонится медиа и старался вести обычный образ жизни, никогда не стремясь к популярности. Отец при этом, уважая желания каждого из своих отпрысков, никогда не настаивал на том, чтобы Крис связывал свое будущее с Голливудом, или со спортом. Поэтому в 19 лет парень принимает решение поступить в университет Мичигана и уезжает из дома. Учится он там и по сей день, а когда приезжает на каникулы, его тут же "ловят" в кадр папарацци, а репортеры отмечают прибавку в весе, что абсолютно не смущает молодого человека.
Арнольд Шварценеггер с дочерьми.
Арнольд Шварценеггер с сыновьями.
P.S.
СМИ последнее время все чаще информируют, что Арнольд Шварценеггер был замечен в обществе физиотерапевта Хизер Миллиган. Женщина моложе актера на 27 лет. Поговаривают, что в последнее время она следит за здоровьем Терминатора, а злые языки добавляют, что увлечение 73-летнего Арни вполне закономерно: пришло время и о здоровье побеспокоиться...
Арнольда с Хизер Миллиган.
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