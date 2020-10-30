450 километров, 15 дней одиночного сплава. Волгоград - Астрахань

Здравствуйте! Это я, стою на набережной в Астрахани. Вечером пятнадцатого дня мне это удалось!

Опыта сплава или хоть сколько-то длительного похода, особенно одиночного, у меня не имелось. Отсюда чего ожидать и на что рассчитывать я просто не мог точно предположить.

Примерный план был таков. Выдвинуться из Волгограда и сплавляться, рыбачить, пока будет интересно. Три дня мне хватит или недели, не было никакой уверенности. Но максимальный расчёт был километров 200 и запас стратегических продуктов почти на 2 недели.

Купил лодку, кое что из снаряжения, палатку, гермобаул, сумку под продукты. Готов!

Прогноз погоды в перспективе не особо радовал. Но что я? На рыбалке в плохую погоду не попадал?) да и отпуск есть отпуск, и сплав устроить хотелось давно.

В итоге простая прогулка превратилась в настоящее испытание и преодоление.

15 дней, 450 километров, полная автономка, два "шторма".



Когда задул ветер, рыбалка, которая была первоначально основной целью сплава, как-то отошла на второй план. Втянулся в греблю, борьбу со стихией. При прогнозе порывов ветра 17 м/с, а на открытых участках, думаю, могло раздувать и посильнее, на рыбалку то никто не выходит. Ещё и дождь добавлял красок. Собственно в такую погоду мог и за целый день на воде никого не увидеть. А на вёсельной лодке это какое-то безумие Но в итоге всё благополучно обошлось. Хотя это было по-настоящему тяжело. Описать на сколько это было эпично, как бы я ни хотел, словами у меня не получится. Тут только попробовать . Собственно в такую погоду мог и за целый день на воде никого не увидеть. А на вёсельной лодке это какое-то безумие Но в итоге всё благополучно обошлось. Хотя это было по-настоящему тяжело. Описать на сколько это было эпично, как бы я ни хотел, словами у меня не получится. Тут только попробовать .

Рыбачил мало. На еду ловил, ну и так, иногда развлечься в хорошую погоду.

Где-то на пятый день, глядя на пройденное расстояние, подумалось "а почему бы и нет?)". Прикинув запас воды, основных продуктов, и если это не займёт в итоге более где-то дней 14-17, то решено было дойти до Астрахани. Ощущение, что сил и возможностей хватит, вселяло надежду.

И если первый северо-западный "шторм" был ужасно сложным и опасным, но через усилия я продвигался вперёд на приличное расстояние, то в конце пути юго-восточный ветер просто выматывал и не давал идти. Те же 17 м/с, но против течения совсем другая история. Если к большой волне уже привык и как-то научился с ней справляться (не перевернулся ни разу , хотя были вполне реальные возможности), то само продвижение было просто выматывающим. Как во сне, знаете, когда бежишь куда-то, но никак не можешь добежать. Отчаяние подбиралось вплотную. Но понимание, что этот всего лишь мимолётная слабость и надо немного потерпеть, облегчало мою участь.

Выход из протоки перед самой Астраханью стал самым трудным. Вот тут пара километров и я у цели. Уже порядком потрёпанный, но воодушевлённый гребу десять минут, двадцать, а продвинулся на какие-то 50 метров. Порыв ветра возвращает на несколько метров назад, с новой силой налегаю и снова порыв оттаскивает вглубь протоки. Не знаю сколько это продолжалось, но оставил там почти все силы. И когда в итоге дошёл, то испытал настоящую радость и удовлетворение. Давно не было таких эмоций. Это было очень круто! Я сделал что-то по-настоящему стоящее для себя. Мне удалось преодолеть большие трудности. Это стоило того!

Все эти дни ночевал на волжских косах, островах, песчаных берегах. На еду ловил в основном жереха. Его в это время года проще всего поймать. Время и усилия на ловлю особо не надо было тратить. Он сам себя находил за каждым поворотом. Однажды, меня разбудили какие-то звуки. Открыв глаза увидел жереховый котёл около моего лагеря. Взял спиннинг и прямо от палатки делал забросы. Несколько жерехов были наказаны за то что разбудили меня своими всплесками)). Хотя, в кулинарном плане эта рыба мне особо никогда не нравилась. Но в походе чисто практический интерес.

В общем, питался всё время очень даже хорошо, за исключением последних дней . Гречка, Овсянка, сухофрукты, рис, овощи, рыба, иногда тущёнка. Когда закончился хлеб, на сковороде из муки, воды и специй делал хлебные лепёшки. И без сгущёнки, конечно, не обошлось .

Каждый вечер разбивал лагерь, купался, готовил еду и ложился спать. Утром завтракал, собирал лагерь и снова в путь. Так день за днём. Но скучать было совсем некогда, всегда находились какие-то дела.

Несмотря на все трудности это было классное путешествие. Увидел как и чем живёт Волга. Вдоволь наслушался ветра, погрелся на солнце, помёрз в палатке, ощутил все прелести болтанки в шторм и размеренной жизни в штиль. Погоду видел всю. И в жару раздевался полностью, и в пронизывающий холодный ветер надевал всё что есть, в проливной дождь смотрел вдаль, в песчаную бурю вытряхивал песок с головы. Испытал себя. Маршрут Волгоград-Астрахань на вёсельной лодке в непогоду преодолён! Хоть снова собирайся.

P.S На астраханскую набережную выходил как капитан Джек Воробей. Без запасов еды, воды, зарядки на телефоне. Достал заныканный на чёрный день апельсин, сделал пару фоток, отправил местоположение товарищу (спасибо, дружище, что забрал меня на машине) и на этом телефон выключился. Я остался ждать доставки меня домой и размышлять о вечном.