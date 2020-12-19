Как привести обои в порядок, если стыки упрямо расходятся и мозолят глаза

Чтобы качественно наклеить обои, нужен опыт, но огрехи случаются и у профессионалов. Полбеды, если просто отклеился край полотнища. Его можно приклеить обратно. Но много хуже, когда расходятся обои и на стыке обнажается стена со слоем грунтовки.







РАСХОДЯТСЯ ОБОИ

Под покраску

Для бумажных обоев

Для многослойных обоев

Обои отклеиваются на стыке

Зазор между обоямиПроблема чаще всего случается, когда выбранные для ремонта обои имеют бумажную и текстильную основу.Причиной может служить слишком большое количество клея или долгое время между его нанесением и поклейкой.В любом из этих случаев на листах будет избыток влаги и они разбухнут. Во время высыхания листы обоев сузятся и появится тот самый зазор. Но переживать не стоит. Выход есть!Замажь стыки герметиком и покрась стену.Смочи стыки водой из пульверизатора. Подожди 5–10 минут, чтобы они промокли и стали мягче. Аккуратно подтяни листы друг к другу и наклей на ПВА.Понадобятся обрезки обоев, наждачная бумага и клей ПВА. При помощи наждачки сними с обрезков верхний слой с узором. Смешай полученную крошку с клеем ПВА. Аккуратно нанеси эту пасту на стыки. Сверху протри влажной губкой.Образовавшиеся зазоры можно также заклеить обрезками обоев. Понадобится металлическая линейка, острое лезвие и клей.Отрежь тонкую полоску по размеру щели и вклей на свободное место. Способ довольно трудоемкий и подойдет не всем.Шов между обоями заметен даже при качественной состыковкеПроблема периодически возникает на стыках виниловых и флизелиновых обоев. Вроде стыки подогнаны как надо, но в местах соединения листов замета неокрашенная полоса, которую придется закрасить.Дело в том, что дорогие обои обычно состоят из нескольких слоев. При формировании листов на заводе верхний слой могут обрезать короче, чем основу. Бывает также, что покрытие по краю повреждается во время транспортировки или неправильного хранения.Косметическим карандашомЕсли рисунок глянцевый, аккуратно закрась стыки косметическим карандашом и разотри их чистой тряпочкой.Колеровочной пастойПодбери колеровочную пасту в тон покрытия. Обязательно проверь цвет на обрезках обоев. Нанеси пасту тонким шпателем или ватной палочкой. Протри место нанесения влажной салфеткой из микрофибры. Шов окрасится и станет незаметным.Причиной может быть некачественная подготовка стены перед поклейкой обоев. Поверхность, которой досталось меньше грунтовки впитывает больше клея в результате обои хуже приклеиваются.Самый простой выход — взять обычный клей ПВА в бутылочке с носиком, аккуратно приподнять края обоев и нанести под них тонкий слой клея. Затем нужно разгладить место поклейки чистой материей.Не допускаем ошибокЗазор между обоями может появиться на следующий день после поклейки или через год, но в любом случае нет причин расстраиваться! Ведь какой бы ни была причина, существуют несложные способы справиться с этой бытовой неприятностью.А чтобы не сталкиваться с ней впредь, запомни простые правила: внимательно осматривай края рулонов при покупке, никогда не экономь на подготовке стен и внимательно читай инструкцию к обоям. Желаем удачного ремонта и всяческих успехов!