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Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти

В малогабаритных квартирах сложно организовать пространство. Каждый метр площади нужно использовать с умом, но не перегружать, иначе будет хуже. Вот и получается, что владельцы маленьких жилищ пытаются уместить в доме как можно больше вещей, да так, чтобы это было стильно и функционально.
Мы хотим рассмотреть распространенные ошибки, из-за которых организация хранения вещей в небольших помещениях становится мучением.

Отсутствие «буферной» зоны


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти
Кажется, что маленькие квартиры захламляются быстрее, но на самом деле это не так. Такое ощущение складывается из-за ограниченного метража. Но если от беспорядка избавиться нельзя, его нужно локализовать. Поэтому главной ошибкой в обустройстве небольшого жилища будет отсутствие «буферной» зоны — места, где чаще всего скапливаются мелкие вещи. Часто такой зоной служит тумбочка в коридоре или у кровати.
Вместо того чтобы бесконечно наводить порядок в проблемном месте, поставьте туда корзину, тем самым ограничив пространство для хаотичного наваливания предметов.

Заполнение шкафчиков до отказа


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти

Бывает так, что вещи перебрали, весь хлам выбросили, а предметов все равно осталось много. Вы аккуратно укладываете их в комод, тумбочку или шкаф, а через неделю там снова полный беспорядок.
Все потому, что вещей по-прежнему слишком много и, чтобы достать что-то одно, вы двигаете другое.
В таком случае лучше разделите вещи на 2 категории. К примеру, на первую полку положите те, которые вы используете каждый день или чаще всего. Там они должны располагаться свободно. А вторую полку можно забить плотнее.

Наличие пустого пространства под потолком


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти
В маленьком доме с громоздкой мебелью не развернуться. Поэтому нужно задействовать как можно более эффективно все участки квартиры, например области под потолком. Речь идет не о классических антресолях, а о стильном оформлении открытого пространства.
Наверх можно убрать вещи, которыми вы не пользуетесь каждый день, к примеру книги. К слову, таким образом вы еще и декорируете комнату.

Хранение одежды на вешалках


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти
Об этой ошибке говорит Мари Кондо в своей знаменитой книге. Дело в том, что вещи на вешалках занимают больше места. Но нам кажется, что размещенный таким образом предмет гардероба проще найти. На самом деле это не так.
Если правильно организовать пространство и сложить одежду в комод, достать ее будет просто, а места для хранения понадобится меньше. А на плечики повесьте только некоторые ее виды: платья, костюмы, куртки.

Превращение балкона в свалку


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти
Балкон — место, где можно найти дополнительное пространство. Но часто его используют небрежно: либо захламляют балкон полностью, либо оставляют его пустым.
Тогда как в интернете полно идей о том, как обустроить функциональный, вместительный, а главное, стильный балкон. Там можно хранить велосипед (к слову, в подвешенном состоянии). А если мечтаете о собственной релакс-зоне, купите лежак с выдвижным ящиком. Туда поместятся строительные материалы, оставшиеся после ремонта, цветочные горшки, лотки для рассады и другие полезные предметы.

Хранение слишком большого количества вещей


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти

Самая большая ошибка, которую допускают владельцы не только маленьких квартир, — обилие вещей. Чем меньше в доме предметов, тем проще их убирать, искать и хранить. Заведите себе правило: прежде чем купить что-то новое, избавьтесь от чего-нибудь старого.
Испробуйте разные системы уборки и выберите подходящую для вас. Например, по методу Мари Кондо необходимо подержать в руках каждую вещь и подумать, приносит ли она вам радость. Если нет, с ней необходимо расстаться.

Нежелание использовать подоконник


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти

Подоконник — место, где традиционно стоят цветы. Но если пространства в квартире мало, приходится идти на хитрость и превращать подоконник в рабочий стол. Или, например в часть столешницы на кухне: обычно высота стола и подоконника примерно совпадает.
Также сюда можно поставить крупные и тяжелые, но часто используемые предметы вроде синтезатора. А еще вещи можно хранить под кроватью или под лестницей.

Пренебрежение встраиваемой мебелью


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти

Если места в комнате мало, а одежды много, лучше выбрать шкаф-купе. Поскольку его двери не распахиваются и не будут мешать передвижению, вы сэкономите площадь. А чтобы эта мебель казалась менее громоздкой, «растворите» ее в пространстве с помощью зеркал и корпуса в цвет стен.
Также помимо одежды в шкаф-купе можно сложить более крупные вещи.

Отсутствие шкафчика в туалете


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти

Если места для хранения мало, стоит использовать его по максимуму. Например, химию для уборки и запасы туалетной бумаги можно складывать в шкафчик над унитазом. А если повесить его нет возможности, можно сделать полочки в сантехническом шкафу, где спрятаны счетчики и трубы.
Доступ к трубам при этом останется свободным, а визуального шума станет меньше.

Игнорирование крючков и прочих настенных приспособлений


Ошибки хранения, из-за которых в маленьких квартирах ничего нельзя найти
На маленькой площади сложно организовать оптимальную систему хранения. Если место на полу закончилось, пришло время максимально использовать стены. В ход могут пойти не только настенные шкафчики, но и крючки, декоративные сетки и другие подвесные конструкции.
Например, на них можно развешивать одежду, кухонную утварь или декоративные элементы.
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