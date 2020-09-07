Список самых поздних овощей

Далеко не все овощи можно и нужно убирать с гряд в августе-сентябре. Есть и те, которые смогут разнообразить ваш рацион до последнего месяца осени, до первых морозов. Конечно, они не так популярны, как их летние собратья, но пользы в них точно не меньше.

Для тех дачников, которые хотят продлить сезон и не спешат покидать свой участок, мы подобрали десять полезных и вкусных овощей, которые не только не боятся холодов, но и просты в выращивании.



Брюква

Брюссельская капуста

Дайкон

Лук-порей

Морковь

Пастернак

Репа

Свекла

Топинамбур

Тыква

Обязательный на каждом огороде еще сотню лет назад корнеплод сейчас стал на наших дачах экзотикой. А вот англичане брюквой не брезгуют и считают ее чуть ли не национальным достоянием, подавая к мясу. Хороша эта «родственница» капусты тем, что легко выращивается, долго хранится и может подождать с уборкой на гряде до конца октября.Гряды для корнеплода готовят осенью, обильно заправляя их навозом и золой. Сеять брюкву можно сразу в грунт (в конце мая) или выращивать через рассаду как белокочанную капусту. В процессе прорастания брюкву нужно прореживать, оставляя между корнеплодами расстояние в 15 см.Подкармливать брюкву нужно дважды за сезон – в начале июня навозной жижей, разбавленной 1:10, и в июле нитроаммофоской из расчета 30 г на 1 кв.м. Не забывайте и о частом поливе – если корнеплоды не дополучат воды, они станут горькими и жесткими.Брюссельская капуста как раз тот овощ, который до наступления прохладной погоды даже не задумывается о плодоношении. Сеять ее на рассаду нужно в апреле (в отдельные емкости), а в грунт высаживать, когда каждое растение сможет похвастать 4-5 настоящими листьями. Размещают капусту на гряде по схеме 60×60 см, регулярно поливают, пропалывают, но не окучивают.Подкармливать брюссельскую капусту нужно дважды – через неделю после высадки на постоянное место (1 ч.л. нитрофоски на 10 л воды) и в начале образования кочанчиков (25 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия, 1 ч.л. нитроаммофоски на 10 л воды).Отрицательные температуры сказываются на вкусе этой капусты положительно, поэтому спешить с уборкой не стоит. Можете считать, что капуста лежит «в холодильнике» и собирайте урожай по мере надобности.Китайская, или японская, редька – один из основных овощей в азиатской кухне. Не стоит упускать этот овощ из вида и нам, ведь он прост в выращивании, обладает пикантным вкусом и отлично хранится.Длинные сорта дайкона сеют прямо в грунт, а те, что обладают короткими округлыми корнеплодами, можно выращивать и через рассаду. В любом случае, на гряде дайкон должен оказаться после того, как минуют заморозки. Из уходовых процедур китайская редька нуждается в поливе (примерно раз в 5 дней), рыхлении и окучивании.Как и все крестоцветные, дайкон часто поражает капустная блошка, поэтому не забывайте периодически опудривать его золой.От всходов до полного вызревания у дайкона проходит около 70 дней, после этого держать его в грунте не имеет смысла.В южных регионах этот модный нынче овощ высевают прямо на гряду, а вот в центральной полосе и севернее лучше перестраховаться и подготовить рассаду. Впрочем, с началом мая можно сеять порей и в грунт, но первые пару недель сеянцы должны провести под пленкой или агроволокном. Лук-порей сажают на расстоянии 15-20 см друг от друга в хорошо заправленную с осени навозом гряду.Эта культура нуждается не только в еженедельном поливе, но и в частом рыхлении и окучивании каждые 2 недели. Чтобы лук активно наращивал массу, в первой половине лета каждые 2-3 недели его стоит удобрять 5%-ным раствором птичьего помета. Культура морозостойка и спокойно переносит понижение температуры до –7°С.При летнем посеве морковь может торчать на грядках до самых холодов или отправиться в погреб на зимнее хранение. Для этого в начале июня ее сеют во влажную почву, предварительно замочив семена.Чтобы минимизировать прореживание, семена моркови можно смешать с песком из расчета 1 ст.л. семян на 1 стакан песка. Морковь нуждается в еженедельных поливах и частом рыхлении. Снизить частоту обработок позволяет мульчирование гряд торфом. На участках с бедной почвой моркови потребуется 3 подкормки за сезон. Первая – через месяц после появления всходов (1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды), вторая (аналогичная) – через 2 недели, а третья – в начале августа (2 стакана золы на 10 л воды).Не забывайте и о правильном выборе сорта моркови – поздние сорта дольше способны находиться в грунте и лучше переносят зимнее хранение.Пастернак можно выращивать как через рассаду, так и сразу в грунте. У его семян плохая всхожесть, поэтому перед посевом их желательно на 3 суток замочить в воде или обработать стимулятором роста (Эпином, Гетероауксином, Цирконом и др.) по инструкции. Сеют пастернак одним из первых, пока грунт еще влажный, а вот всходов быстро ждать не стоит – они появятся лишь через 3 недели.Если растения взошли слишком густо, придется их проредить, оставляя между всходами по 20 см. В удобрениях пастернак не нуждается, листья его быстро заглушают свет для сорняков, а потому остается лишь поливать его раз в неделю. Убирают этот корнеплод позже других, по холодам, выбрав для этого сухой день.Репу не зря любили наши предки – эта культура проста в уходе, урожайна и морозостойка. Ее семена начинают прорастать уже при 1-3°С, в взрослые корнеплоды легко переносят заморозки до –4°С, поэтому сеять и убирать репу можно буквально в любое время. Гряды под репу нельзя заправлять навозом, а вот за обилие золы (1 л на 1 кв.м) культура будет благодарна.Основной уход за репой заключается в частых и обильных поливах, а также прореживании всходов. Если вы посеяли репу ранней весной, то хранить ее нет смысла – доращивайте до размеров 10-12 см в диаметре и съедайте. Ну а на хранение сейте репу в июне-июле, чтобы уборка урожая пришлась на октябрь.Почву под посадку свеклы желательно готовить с осени, внося в гряду по 7-8 кг перегноя, 2 стакана золы и 0,5 ведра хвойного опада или крупного песка на 1 кв.м. Сейте свеклу в мае на глубину 2 см, так, чтобы между семенами осталось 7-10 см. Прореживать свеклу все равно придется, поскольку большинство ее сортов дает многоплодные всходы. В остальном уход за этим корнеплодом сводится к регулярным поливам и удалению сорняков.Убирать на хранение ее нужно в зависимости от сорта, отряхнув от земли, обрезав листья и слегка просушив под навесом.Земляная груша часто растет возле заборов на дачах, и воспринимают ее скорее как живую изгородь. Но и клубни у этой культуры вкусны и крайне полезны, а потому можно выращивать ее не только ради красивых цветов. Посадка топинамбура осуществляется в те же сроки, что и посадка картофеля. Для этого выбирают клубни размером с куриное яйцо, укладывают их в траншеи на глубину 15 см и на расстоянии 40 см друг от друга, засыпают и слегка окучивают.Топинамбур регулярно (еще до появления всходов) рыхлят, каждые пару недель окучивают, а стебли подвязывают к опоре. Также он нуждается в частых (каждые 7-10 дней) обильных поливах, подкормках 5%-ным раствором птичьего помета или настоя сорняков. Созреет топинамбур через 120 дней после высадки, однако выкапывать его сразу нет нужды – он прекрасно себя чувствует в грунте, и вы можете копать его всю осень или даже оставить на зимовку.Тыкву, как и многие другие культуры, можно сеять сразу в грунт или выращивать через рассаду. Семена ее не взойдут до тех пор, пока почва не прогреется хотя бы до 10°С, поэтому в средней полосе раньше мая сеять ее бессмысленно. После посева гряду желательно укрыть пленкой или замульчировать. Тыква сильно разрастается, поэтому между кустиками нужно оставлять не меньше 60 см, а солнце должно попадать прямо на посадки.Тыкву поливают часто и обильно, при этом вода должна быть не холоднее 20°С, а почву перед поливом желательно взрыхлить. Удобрить тыкву нужно дважды за лето: первый раз в фазе образования 2-3 листьев – 15 г нитрофоски на куст, второй раз в начале формирования плетей – 10 г нитрофоски на куст. На пользу культуре пойдут и поливы растворами золы или коровяка.Понять, что тыква готова к уборке, можно по высохшей плодоножке или затвердевшей коре. Самый простой «тест» на зрелость – надавливание ногтем на кожицу тыквы. Если следов не остается, значит, плоды можно собирать и отправлять на хранение.Кстати, в сентябре можно посеять в гряды под спанбонд еще и зелень. Тогда до наступления холодов вы успеете собрать еще один урожай, который можно съесть свежим, а можно заморозить и обеспечить себя витаминами на всю зиму.